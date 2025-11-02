Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Tesla xStock pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste TSLAX v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Tesla xStock
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Tesla xStock
$462.63
$462.63$462.63
+0.37%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:26:21 (UTC+8)

Předpověď ceny Tesla xStock (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Tesla xStock potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 462.63.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Tesla xStock potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 485.7615.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu TSLAX v roce 2027 $ 510.0495 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu TSLAX v roce 2028 $ 535.5520 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena TSLAX v roce 2029 $ 562.3296 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena TSLAX v roce 2030 $ 590.4461 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Tesla xStock mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 961.7745.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Tesla xStock mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 1,566.6293.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 462.63
    0.00%
  • 2026
    $ 485.7615
    5.00%
  • 2027
    $ 510.0495
    10.25%
  • 2028
    $ 535.5520
    15.76%
  • 2029
    $ 562.3296
    21.55%
  • 2030
    $ 590.4461
    27.63%
  • 2031
    $ 619.9684
    34.01%
  • 2032
    $ 650.9668
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 683.5152
    47.75%
  • 2034
    $ 717.6909
    55.13%
  • 2035
    $ 753.5755
    62.89%
  • 2036
    $ 791.2542
    71.03%
  • 2037
    $ 830.8170
    79.59%
  • 2038
    $ 872.3578
    88.56%
  • 2039
    $ 915.9757
    97.99%
  • 2040
    $ 961.7745
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Tesla xStock pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 462.63
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 462.6933
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 463.0736
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 464.5312
    0.41%
Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) na dnešek

Předpokládaná cena TSLAX dne November 2, 2025(Dnes) je $462.63. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny TSLAX při použití zadaného5% ročního růstu $462.6933. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny TSLAX při použití 5% roční míry růstu $463.0736. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Tesla xStock (TSLAX) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena TSLAX $464.5312. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Tesla xStock

$ 462.63
$ 462.63$ 462.63

+0.37%

$ 43.08M
$ 43.08M$ 43.08M

93.00K
93.00K 93.00K

$ 59.74K
$ 59.74K$ 59.74K

--

Nejnovější cena TSLAX je $ 462.63. Za 24 hodin došlo ke změně o +0.37%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 59.74K.
Objem v oběhu TSLAX je kromě toho 93.00K a celková tržní kapitalizace činí $ 43.08M.

Jak nakupovat Tesla xStock (TSLAX)

Chcete nakoupit TSLAX? Nyní můžete nakupovat TSLAX pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat Tesla xStock a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat TSLAX nyní

Historická cena Tesla xStock

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Tesla xStock na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Tesla xStock 463.2 USD. Objem Tesla xStock(TSLAX) v oběhu je 0.00 TSLAX, takže tržní kapitalizace je $43.08M.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.03%
    $ 14.2199
    $ 463.2
    $ 444.42
  • 7 d
    0.07%
    $ 28.3299
    $ 465.74
    $ 433.68
  • 30 dní
    0.04%
    $ 16.9900
    $ 465.74
    $ 400
Výkon za 24 h

Tesla xStock za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $14.2199, což odráží změnu hodnoty v 0.03%.

Výkon za 7 d

Token Tesla xStock se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $465.74 a minimu ve výši $433.68. Zaznamenal změnu ceny o 0.07%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu TSLAX na trhu.

Výkon za 30 h

U Tesla xStock za poslední měsíc došlo k 0.04% změně, což představuje přibližně $16.9900 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u TSLAX v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu Tesla xStock, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu TSLAX

Jak funguje modul předpovědi ceny Tesla xStock (TSLAX)?

Modul předpovědi cen Tesla xStock je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny TSLAX na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Tesla xStock v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu TSLAX, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Tesla xStock. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost TSLAX.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb TSLAX a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Tesla xStock.

Proč je předpověď ceny TSLAX důležitá?

Předpovědi cen pro TSLAX jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu TSLAX?
Podle vašich předpovědí dosáhne token TSLAX ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu TSLAX na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Tesla xStock (TSLAX) dosáhne předpokládaná cena tokenu TSLAX ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 TSLAX v roce 2026?
Cena 1 Tesla xStock (TSLAX) je dnes $462.63. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu TSLAX zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu TSLAX v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Tesla xStock (TSLAX) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 TSLAX.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu TSLAX v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Tesla xStock (TSLAX) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu TSLAX v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Tesla xStock (TSLAX) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 TSLAX v roce 2030?
Cena 1 Tesla xStock (TSLAX) je dnes $462.63. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu TSLAX zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu TSLAX pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Tesla xStock (TSLAX) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 TSLAX.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:26:21 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.