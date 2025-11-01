BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TOWNS je 0.01086 USD. Sledujte aktualizace cen TOWNS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOWNS.Dnešní aktuální cena TOWNS je 0.01086 USD. Sledujte aktualizace cen TOWNS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOWNS.

Více informací o TOWNS

Informace o ceně TOWNS

Co je to TOWNS

Bílá kniha pro TOWNS

Oficiální webové stránky TOWNS

Tokenomika pro TOWNS

Předpověď cen TOWNS

Historie TOWNS

Průvodce nákupem (TOWNS)

Převodník TOWNS na fiat měnu

TOWNS Spot

TOWNS USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TOWNS

Kurz TOWNS(TOWNS)

Aktuální cena 1 TOWNS na USD

$0.01085
$0.01085$0.01085
+2.06%1D
USD
Graf aktuální ceny TOWNS (TOWNS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:55 (UTC+8)

Informace o ceně TOWNS (TOWNS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01021
$ 0.01021$ 0.01021
Nejnižší za 24 h
$ 0.01086
$ 0.01086$ 0.01086
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01021
$ 0.01021$ 0.01021

$ 0.01086
$ 0.01086$ 0.01086

$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798$ 0.08393456874511798

$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468

+1.21%

+2.06%

-7.89%

-7.89%

Cena TOWNS (TOWNS) v reálném čase je $ 0.01086. Za posledních 24 hodin se TOWNS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01021 do maxima $ 0.01086, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOWNS v historii je $ 0.08393456874511798, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00247547300739468.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOWNS se za poslední hodinu změnila o +1.21%, za 24 hodin o +2.06% a za posledních 7 dní o -7.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TOWNS (TOWNS)

No.798

$ 22.91M
$ 22.91M$ 22.91M

$ 221.47K
$ 221.47K$ 221.47K

$ 166.46M
$ 166.46M$ 166.46M

2.11B
2.11B 2.11B

15,327,986,354
15,327,986,354 15,327,986,354

10,128,333,333
10,128,333,333 10,128,333,333

13.76%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace TOWNS je $ 22.91M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 221.47K. Objem v oběhu TOWNS je 2.11B, přičemž celková zásoba je 10128333333. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 166.46M.

Historie cen v USD pro TOWNS (TOWNS)

Sledujte změny cen TOWNS pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000219+2.06%
30 dní$ -0.00847-43.82%
60 dní$ -0.01238-53.28%
90 dní$ +0.00086+8.60%
Změna ceny TOWNS dnes

Dnes zaznamenal TOWNS změnu o $ +0.000219 (+2.06%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TOWNS za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00847 (-43.82%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TOWNS za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TOWNS ke změně o $ -0.01238 (-53.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TOWNS za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00086 (+8.60%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TOWNS (TOWNS)?

Podívejte se na stránku Historie cen TOWNS.

Co je TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TOWNS investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TOWNSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TOWNS na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TOWNS a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TOWNS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TOWNS (TOWNS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TOWNS (TOWNS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TOWNS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TOWNS!

Tokenomika pro TOWNS (TOWNS)

Pochopení tokenomiky TOWNS (TOWNS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOWNS hned teď!

Jak nakupovat TOWNS (TOWNS)

Snažíte se zjistit, jak koupit TOWNS? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TOWNS podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TOWNS na místní měny

1 TOWNS(TOWNS) na VND
285.7809
1 TOWNS(TOWNS) na AUD
A$0.0165072
1 TOWNS(TOWNS) na GBP
0.0082536
1 TOWNS(TOWNS) na EUR
0.0093396
1 TOWNS(TOWNS) na USD
$0.01086
1 TOWNS(TOWNS) na MYR
RM0.0455034
1 TOWNS(TOWNS) na TRY
0.4564458
1 TOWNS(TOWNS) na JPY
¥1.66158
1 TOWNS(TOWNS) na ARS
ARS$15.6258024
1 TOWNS(TOWNS) na RUB
0.8730354
1 TOWNS(TOWNS) na INR
0.9648024
1 TOWNS(TOWNS) na IDR
Rp180.9999276
1 TOWNS(TOWNS) na PHP
0.6373734
1 TOWNS(TOWNS) na EGP
￡E.0.510963
1 TOWNS(TOWNS) na BRL
R$0.0583182
1 TOWNS(TOWNS) na CAD
C$0.015204
1 TOWNS(TOWNS) na BDT
1.3283952
1 TOWNS(TOWNS) na NGN
15.7162662
1 TOWNS(TOWNS) na COP
$41.769189
1 TOWNS(TOWNS) na ZAR
R.0.188421
1 TOWNS(TOWNS) na UAH
0.455577
1 TOWNS(TOWNS) na TZS
T.Sh.26.748723
1 TOWNS(TOWNS) na VES
Bs2.40006
1 TOWNS(TOWNS) na CLP
$10.23012
1 TOWNS(TOWNS) na PKR
Rs3.0504654
1 TOWNS(TOWNS) na KZT
5.7551484
1 TOWNS(TOWNS) na THB
฿0.3499092
1 TOWNS(TOWNS) na TWD
NT$0.3343794
1 TOWNS(TOWNS) na AED
د.إ0.0398562
1 TOWNS(TOWNS) na CHF
Fr0.008688
1 TOWNS(TOWNS) na HKD
HK$0.0843822
1 TOWNS(TOWNS) na AMD
֏4.156122
1 TOWNS(TOWNS) na MAD
.د.م0.100455
1 TOWNS(TOWNS) na MXN
$0.2015616
1 TOWNS(TOWNS) na SAR
ريال0.040725
1 TOWNS(TOWNS) na ETB
Br1.6748292
1 TOWNS(TOWNS) na KES
KSh1.4030034
1 TOWNS(TOWNS) na JOD
د.أ0.00769974
1 TOWNS(TOWNS) na PLN
0.0399648
1 TOWNS(TOWNS) na RON
лв0.0478926
1 TOWNS(TOWNS) na SEK
kr0.1029528
1 TOWNS(TOWNS) na BGN
лв0.0183534
1 TOWNS(TOWNS) na HUF
Ft3.6540642
1 TOWNS(TOWNS) na CZK
0.2290374
1 TOWNS(TOWNS) na KWD
د.ك0.00332316
1 TOWNS(TOWNS) na ILS
0.035295
1 TOWNS(TOWNS) na BOB
Bs0.0750426
1 TOWNS(TOWNS) na AZN
0.018462
1 TOWNS(TOWNS) na TJS
SM0.1000206
1 TOWNS(TOWNS) na GEL
0.0294306
1 TOWNS(TOWNS) na AOA
Kz9.9541674
1 TOWNS(TOWNS) na BHD
.د.ب0.00408336
1 TOWNS(TOWNS) na BMD
$0.01086
1 TOWNS(TOWNS) na DKK
kr0.0702642
1 TOWNS(TOWNS) na HNL
L0.2858352
1 TOWNS(TOWNS) na MUR
0.4967364
1 TOWNS(TOWNS) na NAD
$0.1876608
1 TOWNS(TOWNS) na NOK
kr0.1099032
1 TOWNS(TOWNS) na NZD
$0.0188964
1 TOWNS(TOWNS) na PAB
B/.0.01086
1 TOWNS(TOWNS) na PGK
K0.0457206
1 TOWNS(TOWNS) na QAR
ر.ق0.0395304
1 TOWNS(TOWNS) na RSD
дин.1.1031588
1 TOWNS(TOWNS) na UZS
soʻm130.8433434
1 TOWNS(TOWNS) na ALL
L0.9101766
1 TOWNS(TOWNS) na ANG
ƒ0.0194394
1 TOWNS(TOWNS) na AWG
ƒ0.0194394
1 TOWNS(TOWNS) na BBD
$0.02172
1 TOWNS(TOWNS) na BAM
KM0.0182448
1 TOWNS(TOWNS) na BIF
Fr32.12388
1 TOWNS(TOWNS) na BND
$0.014118
1 TOWNS(TOWNS) na BSD
$0.01086
1 TOWNS(TOWNS) na JMD
$1.7447676
1 TOWNS(TOWNS) na KHR
43.6144116
1 TOWNS(TOWNS) na KMF
Fr4.62636
1 TOWNS(TOWNS) na LAK
236.0869518
1 TOWNS(TOWNS) na LKR
රු3.3099108
1 TOWNS(TOWNS) na MDL
L0.183534
1 TOWNS(TOWNS) na MGA
Ar48.91887
1 TOWNS(TOWNS) na MOP
P0.0869886
1 TOWNS(TOWNS) na MVR
0.166158
1 TOWNS(TOWNS) na MWK
MK18.8541546
1 TOWNS(TOWNS) na MZN
MT0.693954
1 TOWNS(TOWNS) na NPR
रु1.5419028
1 TOWNS(TOWNS) na PYG
77.01912
1 TOWNS(TOWNS) na RWF
Fr15.77958
1 TOWNS(TOWNS) na SBD
$0.0893778
1 TOWNS(TOWNS) na SCR
0.1483476
1 TOWNS(TOWNS) na SRD
$0.41811
1 TOWNS(TOWNS) na SVC
$0.095025
1 TOWNS(TOWNS) na SZL
L0.188421
1 TOWNS(TOWNS) na TMT
m0.03801
1 TOWNS(TOWNS) na TND
د.ت0.03189582
1 TOWNS(TOWNS) na TTD
$0.0735222
1 TOWNS(TOWNS) na UGX
Sh37.83624
1 TOWNS(TOWNS) na XAF
Fr6.1359
1 TOWNS(TOWNS) na XCD
$0.029322
1 TOWNS(TOWNS) na XOF
Fr6.1359
1 TOWNS(TOWNS) na XPF
Fr1.10772
1 TOWNS(TOWNS) na BWP
P0.1459584
1 TOWNS(TOWNS) na BZD
$0.0218286
1 TOWNS(TOWNS) na CVE
$1.0370214
1 TOWNS(TOWNS) na DJF
Fr1.92222
1 TOWNS(TOWNS) na DOP
$0.6960174
1 TOWNS(TOWNS) na DZD
د.ج1.4115828
1 TOWNS(TOWNS) na FJD
$0.0245436
1 TOWNS(TOWNS) na GNF
Fr94.4277
1 TOWNS(TOWNS) na GTQ
Q0.0832962
1 TOWNS(TOWNS) na GYD
$2.2743012
1 TOWNS(TOWNS) na ISK
kr1.3575

Zdroj TOWNS

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TOWNS, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka TOWNS
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TOWNS

Jakou hodnotu má dnes TOWNS (TOWNS)?
Aktuální cena TOWNS v USD je 0.01086 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TOWNS v USD?
Aktuální cena TOWNS v USD je $ 0.01086. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TOWNS?
Tržní kapitalizace TOWNS je $ 22.91M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TOWNS v oběhu?
Objem TOWNS v oběhu je 2.11B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TOWNS?
TOWNS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.08393456874511798 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TOWNS?
TOWNS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00247547300739468 USD.
Jaký je objem obchodování TOWNS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TOWNS je $ 221.47K USD.
Dosáhne TOWNS letos vyšší ceny?
TOWNS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTOWNS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TOWNS (TOWNS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TOWNS na USD

Částka

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.01086 USD

Obchodujte TOWNS

TOWNS/USDC
$0.01084
$0.01084$0.01084
+2.16%
TOWNS/USDT
$0.01085
$0.01085$0.01085
+2.16%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.50
$110,117.50$110,117.50

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.93
$3,863.93$3,863.93

+0.07%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02518
$0.02518$0.02518

-21.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,863.93
$3,863.93$3,863.93

+0.07%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.50
$110,117.50$110,117.50

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5062
$2.5062$2.5062

-0.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.62
$1,087.62$1,087.62

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000462
$0.000462$0.000462

+131.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098

+53.12%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20814
$0.20814$0.20814

+49.53%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.826
$18.826$18.826

+46.34%