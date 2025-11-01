BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TOWER Ecosystem je 0.0008701 USD. Sledujte aktualizace cen TOWER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOWER.Dnešní aktuální cena TOWER Ecosystem je 0.0008701 USD. Sledujte aktualizace cen TOWER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TOWER.

Více informací o TOWER

Informace o ceně TOWER

Co je to TOWER

Bílá kniha pro TOWER

Oficiální webové stránky TOWER

Tokenomika pro TOWER

Předpověď cen TOWER

Historie TOWER

Průvodce nákupem (TOWER)

Převodník TOWER na fiat měnu

TOWER Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TOWER Ecosystem

Kurz TOWER Ecosystem(TOWER)

Aktuální cena 1 TOWER na USD

$0.00087
$0.00087$0.00087
-4.50%1D
USD
Graf aktuální ceny TOWER Ecosystem (TOWER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:39 (UTC+8)

Informace o ceně TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0008663
$ 0.0008663$ 0.0008663
Nejnižší za 24 h
$ 0.0009262
$ 0.0009262$ 0.0009262
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0008663
$ 0.0008663$ 0.0008663

$ 0.0009262
$ 0.0009262$ 0.0009262

--
----

--
----

-0.38%

-4.50%

-7.69%

-7.69%

Cena TOWER Ecosystem (TOWER) v reálném čase je $ 0.0008701. Za posledních 24 hodin se TOWER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0008663 do maxima $ 0.0009262, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TOWER v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TOWER se za poslední hodinu změnila o -0.38%, za 24 hodin o -4.50% a za posledních 7 dní o -7.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TOWER Ecosystem (TOWER)

--
----

$ 81.39K
$ 81.39K$ 81.39K

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace TOWER Ecosystem je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 81.39K. Objem v oběhu TOWER je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.70M.

Historie cen v USD pro TOWER Ecosystem (TOWER)

Sledujte změny cen TOWER Ecosystem pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000040995-4.50%
30 dní$ -0.0000424-4.65%
60 dní$ -0.0006469-42.65%
90 dní$ +0.000408+88.29%
Změna ceny TOWER Ecosystem dnes

Dnes zaznamenal TOWER změnu o $ -0.000040995 (-4.50%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TOWER Ecosystem za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0000424 (-4.65%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TOWER Ecosystem za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TOWER ke změně o $ -0.0006469 (-42.65%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TOWER Ecosystem za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.000408 (+88.29%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TOWER Ecosystem (TOWER)?

Podívejte se na stránku Historie cen TOWER Ecosystem.

Co je TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TOWER Ecosystem investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TOWERa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TOWER Ecosystem na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TOWER Ecosystem a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TOWER Ecosystem (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TOWER Ecosystem (TOWER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TOWER Ecosystem (TOWER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TOWER Ecosystem.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TOWER Ecosystem!

Tokenomika pro TOWER Ecosystem (TOWER)

Pochopení tokenomiky TOWER Ecosystem (TOWER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TOWER hned teď!

Jak nakupovat TOWER Ecosystem (TOWER)

Snažíte se zjistit, jak koupit TOWER Ecosystem? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TOWER Ecosystem podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TOWER na místní měny

1 TOWER Ecosystem(TOWER) na VND
22.8966815
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na AUD
A$0.001322552
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na GBP
0.000661276
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na EUR
0.000748286
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na USD
$0.0008701
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MYR
RM0.003645719
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na TRY
0.036570303
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na JPY
¥0.1331253
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na ARS
ARS$1.251934684
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na RUB
0.069947339
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na INR
0.077299684
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na IDR
Rp14.501660866
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na PHP
0.051066169
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na EGP
￡E.0.040938205
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BRL
R$0.004672437
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na CAD
C$0.00121814
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BDT
0.106430632
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na NGN
1.259182617
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na COP
$3.346535115
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na ZAR
R.0.015096235
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na UAH
0.036500695
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na TZS
T.Sh.2.143099805
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na VES
Bs0.1922921
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na CLP
$0.8196342
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na PKR
Rs0.244402389
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na KZT
0.461100794
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na THB
฿0.028034622
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na TWD
NT$0.026790379
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na AED
د.إ0.003193267
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na CHF
Fr0.00069608
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na HKD
HK$0.006760677
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na AMD
֏0.33298727
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MAD
.د.م0.008048425
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MXN
$0.016149056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na SAR
ريال0.003262875
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na ETB
Br0.134186822
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na KES
KSh0.112408219
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na JOD
د.أ0.0006169009
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na PLN
0.003201968
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na RON
лв0.003837141
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na SEK
kr0.008248548
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BGN
лв0.001470469
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na HUF
Ft0.292762547
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na CZK
0.018350409
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na KWD
د.ك0.0002662506
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na ILS
0.002827825
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BOB
Bs0.006012391
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na AZN
0.00147917
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na TJS
SM0.008013621
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na GEL
0.002357971
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na AOA
Kz0.797524959
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BHD
.د.ب0.0003271576
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BMD
$0.0008701
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na DKK
kr0.005629547
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na HNL
L0.022901032
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MUR
0.039798374
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na NAD
$0.015035328
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na NOK
kr0.008805412
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na NZD
$0.001513974
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na PAB
B/.0.0008701
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na PGK
K0.003663121
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na QAR
ر.ق0.003167164
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na RSD
дин.0.088384758
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na UZS
soʻm10.483130119
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na ALL
L0.072923081
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na ANG
ƒ0.001557479
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na AWG
ƒ0.001557479
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BBD
$0.0017402
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BAM
KM0.001461768
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BIF
Fr2.5737558
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BND
$0.00113113
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BSD
$0.0008701
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na JMD
$0.139790266
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na KHR
3.494373806
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na KMF
Fr0.3706626
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na LAK
18.915217013
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na LKR
රු0.265189078
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MDL
L0.01470469
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MGA
Ar3.91936545
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MOP
P0.006969501
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MVR
0.01331253
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MWK
MK1.510589311
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na MZN
MT0.05559939
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na NPR
रु0.123536798
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na PYG
6.1707492
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na RWF
Fr1.2642553
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na SBD
$0.007160923
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na SCR
0.011885566
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na SRD
$0.03349885
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na SVC
$0.007613375
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na SZL
L0.015096235
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na TMT
m0.00304535
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na TND
د.ت0.0025554837
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na TTD
$0.005890577
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na UGX
Sh3.0314284
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na XAF
Fr0.4916065
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na XCD
$0.00234927
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na XOF
Fr0.4916065
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na XPF
Fr0.0887502
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BWP
P0.011694144
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na BZD
$0.001748901
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na CVE
$0.083085849
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na DJF
Fr0.1540077
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na DOP
$0.055764709
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na DZD
د.ج0.113095598
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na FJD
$0.001966426
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na GNF
Fr7.5655195
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na GTQ
Q0.006673667
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na GYD
$0.182216342
1 TOWER Ecosystem(TOWER) na ISK
kr0.1087625

Zdroj TOWER Ecosystem

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TOWER Ecosystem, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka TOWER Ecosystem
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TOWER Ecosystem

Jakou hodnotu má dnes TOWER Ecosystem (TOWER)?
Aktuální cena TOWER v USD je 0.0008701 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TOWER v USD?
Aktuální cena TOWER v USD je $ 0.0008701. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TOWER Ecosystem?
Tržní kapitalizace TOWER je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TOWER v oběhu?
Objem TOWER v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TOWER?
TOWER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TOWER?
TOWER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TOWER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TOWER je $ 81.39K USD.
Dosáhne TOWER letos vyšší ceny?
TOWER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTOWER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:11:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TOWER Ecosystem (TOWER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TOWER na USD

Částka

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0008701 USD

Obchodujte TOWER

TOWER/USDT
$0.00087
$0.00087$0.00087
-4.47%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.53
$110,117.53$110,117.53

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.05
$3,864.05$3,864.05

+0.08%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02518
$0.02518$0.02518

-21.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.05
$3,864.05$3,864.05

+0.08%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,117.53
$110,117.53$110,117.53

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.85
$185.85$185.85

-1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5065
$2.5065$2.5065

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.62
$1,087.62$1,087.62

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000448
$0.000448$0.000448

+124.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098

+53.12%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20917
$0.20917$0.20917

+50.27%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.786
$18.786$18.786

+46.03%