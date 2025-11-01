BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Taker Protocol je 0.005851 USD. Sledujte aktualizace cen TAKER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAKER.

Více informací o TAKER

Informace o ceně TAKER

Co je to TAKER

Bílá kniha pro TAKER

Oficiální webové stránky TAKER

Tokenomika pro TAKER

Předpověď cen TAKER

Historie TAKER

Průvodce nákupem (TAKER)

Převodník TAKER na fiat měnu

TAKER Spot

TAKER USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Taker Protocol

Kurz Taker Protocol(TAKER)

Aktuální cena 1 TAKER na USD

$0.005851
$0.005851$0.005851
+10.89%1D
USD
Graf aktuální ceny Taker Protocol (TAKER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:57 (UTC+8)

Informace o ceně Taker Protocol (TAKER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.005265
$ 0.005265$ 0.005265
Nejnižší za 24 h
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
Nejvyšší za 24 h

$ 0.005265
$ 0.005265$ 0.005265

$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588

--
----

--
----

+10.58%

+10.89%

+2.99%

+2.99%

Cena Taker Protocol (TAKER) v reálném čase je $ 0.005851. Za posledních 24 hodin se TAKER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.005265 do maxima $ 0.00588, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TAKER v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TAKER se za poslední hodinu změnila o +10.58%, za 24 hodin o +10.89% a za posledních 7 dní o +2.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 294.44K
$ 294.44K$ 294.44K

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Taker Protocol je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 294.44K. Objem v oběhu TAKER je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.85M.

Historie cen v USD pro Taker Protocol (TAKER)

Sledujte změny cen Taker Protocol pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0005746+10.89%
30 dní$ -0.003489-37.36%
60 dní$ -0.007929-57.54%
90 dní$ -0.010639-64.52%
Změna ceny Taker Protocol dnes

Dnes zaznamenal TAKER změnu o $ +0.0005746 (+10.89%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Taker Protocol za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.003489 (-37.36%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Taker Protocol za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TAKER ke změně o $ -0.007929 (-57.54%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Taker Protocol za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.010639 (-64.52%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Taker Protocol (TAKER)?

Podívejte se na stránku Historie cen Taker Protocol.

Co je Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Taker Protocol investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TAKERa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Taker Protocol na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Taker Protocol a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Taker Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Taker Protocol (TAKER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Taker Protocol (TAKER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Taker Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Taker Protocol!

Tokenomika pro Taker Protocol (TAKER)

Pochopení tokenomiky Taker Protocol (TAKER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TAKER hned teď!

Jak nakupovat Taker Protocol (TAKER)

Snažíte se zjistit, jak koupit Taker Protocol? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Taker Protocol podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TAKER na místní měny

1 Taker Protocol(TAKER) na VND
153.969065
1 Taker Protocol(TAKER) na AUD
A$0.00889352
1 Taker Protocol(TAKER) na GBP
0.00444676
1 Taker Protocol(TAKER) na EUR
0.00503186
1 Taker Protocol(TAKER) na USD
$0.005851
1 Taker Protocol(TAKER) na MYR
RM0.02451569
1 Taker Protocol(TAKER) na TRY
0.24591753
1 Taker Protocol(TAKER) na JPY
¥0.895203
1 Taker Protocol(TAKER) na ARS
ARS$8.39454672
1 Taker Protocol(TAKER) na RUB
0.47036189
1 Taker Protocol(TAKER) na INR
0.51939327
1 Taker Protocol(TAKER) na IDR
Rp97.51662766
1 Taker Protocol(TAKER) na PHP
0.34339519
1 Taker Protocol(TAKER) na EGP
￡E.0.27552359
1 Taker Protocol(TAKER) na BRL
R$0.03141987
1 Taker Protocol(TAKER) na CAD
C$0.0081914
1 Taker Protocol(TAKER) na BDT
0.71569432
1 Taker Protocol(TAKER) na NGN
8.45516308
1 Taker Protocol(TAKER) na COP
$22.50382365
1 Taker Protocol(TAKER) na ZAR
R.0.10163187
1 Taker Protocol(TAKER) na UAH
0.24544945
1 Taker Protocol(TAKER) na TZS
T.Sh.14.34068398
1 Taker Protocol(TAKER) na VES
Bs1.293071
1 Taker Protocol(TAKER) na CLP
$5.511642
1 Taker Protocol(TAKER) na PKR
Rs1.6523224
1 Taker Protocol(TAKER) na KZT
3.08921098
1 Taker Protocol(TAKER) na THB
฿0.18851922
1 Taker Protocol(TAKER) na TWD
NT$0.18015229
1 Taker Protocol(TAKER) na AED
د.إ0.02147317
1 Taker Protocol(TAKER) na CHF
Fr0.0046808
1 Taker Protocol(TAKER) na HKD
HK$0.04546227
1 Taker Protocol(TAKER) na AMD
֏2.23145438
1 Taker Protocol(TAKER) na MAD
.د.م0.05400473
1 Taker Protocol(TAKER) na MXN
$0.10859456
1 Taker Protocol(TAKER) na SAR
ريال0.02194125
1 Taker Protocol(TAKER) na ETB
Br0.89888913
1 Taker Protocol(TAKER) na KES
KSh0.75384284
1 Taker Protocol(TAKER) na JOD
د.أ0.004148359
1 Taker Protocol(TAKER) na PLN
0.02153168
1 Taker Protocol(TAKER) na RON
лв0.02580291
1 Taker Protocol(TAKER) na SEK
kr0.05546748
1 Taker Protocol(TAKER) na BGN
лв0.00982968
1 Taker Protocol(TAKER) na HUF
Ft1.96868597
1 Taker Protocol(TAKER) na CZK
0.12339759
1 Taker Protocol(TAKER) na KWD
د.ك0.001790406
1 Taker Protocol(TAKER) na ILS
0.01901575
1 Taker Protocol(TAKER) na BOB
Bs0.04043041
1 Taker Protocol(TAKER) na AZN
0.0099467
1 Taker Protocol(TAKER) na TJS
SM0.05371218
1 Taker Protocol(TAKER) na GEL
0.01585621
1 Taker Protocol(TAKER) na AOA
Kz5.36296809
1 Taker Protocol(TAKER) na BHD
.د.ب0.002194125
1 Taker Protocol(TAKER) na BMD
$0.005851
1 Taker Protocol(TAKER) na DKK
kr0.03785597
1 Taker Protocol(TAKER) na HNL
L0.15341322
1 Taker Protocol(TAKER) na MUR
0.26762474
1 Taker Protocol(TAKER) na NAD
$0.10116379
1 Taker Protocol(TAKER) na NOK
kr0.05921212
1 Taker Protocol(TAKER) na NZD
$0.01018074
1 Taker Protocol(TAKER) na PAB
B/.0.005851
1 Taker Protocol(TAKER) na PGK
K0.0245742
1 Taker Protocol(TAKER) na QAR
ر.ق0.02123913
1 Taker Protocol(TAKER) na RSD
дин.0.59434458
1 Taker Protocol(TAKER) na UZS
soʻm69.65475076
1 Taker Protocol(TAKER) na ALL
L0.48849999
1 Taker Protocol(TAKER) na ANG
ƒ0.01047329
1 Taker Protocol(TAKER) na AWG
ƒ0.01047329
1 Taker Protocol(TAKER) na BBD
$0.011702
1 Taker Protocol(TAKER) na BAM
KM0.00982968
1 Taker Protocol(TAKER) na BIF
Fr17.102473
1 Taker Protocol(TAKER) na BND
$0.00754779
1 Taker Protocol(TAKER) na BSD
$0.005851
1 Taker Protocol(TAKER) na JMD
$0.93645255
1 Taker Protocol(TAKER) na KHR
23.404
1 Taker Protocol(TAKER) na KMF
Fr2.492526
1 Taker Protocol(TAKER) na LAK
127.19564963
1 Taker Protocol(TAKER) na LKR
රු1.77624658
1 Taker Protocol(TAKER) na MDL
L0.09929147
1 Taker Protocol(TAKER) na MGA
Ar26.2376393
1 Taker Protocol(TAKER) na MOP
P0.04686651
1 Taker Protocol(TAKER) na MVR
0.0895203
1 Taker Protocol(TAKER) na MWK
MK10.1228151
1 Taker Protocol(TAKER) na MZN
MT0.3738789
1 Taker Protocol(TAKER) na NPR
रु0.82756544
1 Taker Protocol(TAKER) na PYG
41.495292
1 Taker Protocol(TAKER) na RWF
Fr8.501503
1 Taker Protocol(TAKER) na SBD
$0.04815373
1 Taker Protocol(TAKER) na SCR
0.07992466
1 Taker Protocol(TAKER) na SRD
$0.2252635
1 Taker Protocol(TAKER) na SVC
$0.05119625
1 Taker Protocol(TAKER) na SZL
L0.10116379
1 Taker Protocol(TAKER) na TMT
m0.0204785
1 Taker Protocol(TAKER) na TND
د.ت0.017225344
1 Taker Protocol(TAKER) na TTD
$0.03961127
1 Taker Protocol(TAKER) na UGX
Sh20.314672
1 Taker Protocol(TAKER) na XAF
Fr3.305815
1 Taker Protocol(TAKER) na XCD
$0.0157977
1 Taker Protocol(TAKER) na XOF
Fr3.305815
1 Taker Protocol(TAKER) na XPF
Fr0.596802
1 Taker Protocol(TAKER) na BWP
P0.07834489
1 Taker Protocol(TAKER) na BZD
$0.01176051
1 Taker Protocol(TAKER) na CVE
$0.55613755
1 Taker Protocol(TAKER) na DJF
Fr1.035627
1 Taker Protocol(TAKER) na DOP
$0.37481506
1 Taker Protocol(TAKER) na DZD
د.ج0.76045447
1 Taker Protocol(TAKER) na FJD
$0.01322326
1 Taker Protocol(TAKER) na GNF
Fr50.43562
1 Taker Protocol(TAKER) na GTQ
Q0.04470164
1 Taker Protocol(TAKER) na GYD
$1.22531642
1 Taker Protocol(TAKER) na ISK
kr0.725524

Zdroj Taker Protocol

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Taker Protocol, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Taker Protocol

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Taker Protocol

Jakou hodnotu má dnes Taker Protocol (TAKER)?
Aktuální cena TAKER v USD je 0.005851 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TAKER v USD?
Aktuální cena TAKER v USD je $ 0.005851. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Taker Protocol?
Tržní kapitalizace TAKER je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TAKER v oběhu?
Objem TAKER v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TAKER?
TAKER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TAKER?
TAKER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TAKER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TAKER je $ 294.44K USD.
Dosáhne TAKER letos vyšší ceny?
TAKER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTAKER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Taker Protocol (TAKER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

