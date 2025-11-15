Tokenomika pro Taker Protocol (TAKER)

Tokenomika pro Taker Protocol (TAKER)

Zjistěte klíčové informace o Taker Protocol (TAKER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:35:55 (UTC+8)
Taker Protocol (TAKER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Taker Protocol (TAKER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M
Historické maximum:
$ 0.10166
$ 0.10166$ 0.10166
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.003682
$ 0.003682$ 0.003682

Informace o Taker Protocol (TAKER)

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Oficiální webové stránky:
https://taker.xyz
Bílá kniha:
https://docs.taker.xyz/taker/

Tokenomika Taker Protocol (TAKER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Taker Protocol (TAKER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TAKER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TAKER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TAKER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTAKER!

Jak nakupovat TAKER

Chtěli byste si přidat Taker Protocol (TAKER) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TAKER, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Taker Protocol (TAKER)

Analýza historie cen TAKER pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TAKER

Chcete vědět, kam může TAKER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TAKER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

