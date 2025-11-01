BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TAIX je 0.0001448 USD. Sledujte aktualizace cen TAIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAIX.Dnešní aktuální cena TAIX je 0.0001448 USD. Sledujte aktualizace cen TAIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAIX.

Více informací o TAIX

Informace o ceně TAIX

Co je to TAIX

Oficiální webové stránky TAIX

Tokenomika pro TAIX

Předpověď cen TAIX

Historie TAIX

Průvodce nákupem (TAIX)

Převodník TAIX na fiat měnu

TAIX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TAIX

Kurz TAIX(TAIX)

Aktuální cena 1 TAIX na USD

$0.0001448
$0.0001448$0.0001448
-0.54%1D
USD
Graf aktuální ceny TAIX (TAIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:39 (UTC+8)

Informace o ceně TAIX (TAIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0001391
$ 0.0001391$ 0.0001391
Nejnižší za 24 h
$ 0.0001524
$ 0.0001524$ 0.0001524
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0001391
$ 0.0001391$ 0.0001391

$ 0.0001524
$ 0.0001524$ 0.0001524

$ 0.000671960920599046
$ 0.000671960920599046$ 0.000671960920599046

$ 0.00010526790233566
$ 0.00010526790233566$ 0.00010526790233566

+0.55%

-0.54%

-42.27%

-42.27%

Cena TAIX (TAIX) v reálném čase je $ 0.0001448. Za posledních 24 hodin se TAIX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0001391 do maxima $ 0.0001524, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TAIX v historii je $ 0.000671960920599046, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010526790233566.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TAIX se za poslední hodinu změnila o +0.55%, za 24 hodin o -0.54% a za posledních 7 dní o -42.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TAIX (TAIX)

No.4002

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 276.74K
$ 276.74K$ 276.74K

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace TAIX je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 276.74K. Objem v oběhu TAIX je 0.00, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.45M.

Historie cen v USD pro TAIX (TAIX)

Sledujte změny cen TAIX pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000000786-0.54%
30 dní$ -0.0000552-27.60%
60 dní$ -0.0000552-27.60%
90 dní$ -0.0000552-27.60%
Změna ceny TAIX dnes

Dnes zaznamenal TAIX změnu o $ -0.000000786 (-0.54%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TAIX za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0000552 (-27.60%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TAIX za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TAIX ke změně o $ -0.0000552 (-27.60%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TAIX za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0000552 (-27.60%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TAIX (TAIX)?

Podívejte se na stránku Historie cen TAIX.

Co je TAIX (TAIX)

TAIX is an AI-powered platform that captures real-time sentiment and behavioral analytics from streamers and their audiences. It helps game studios, publishers, and creators instantly understand how content is being received, what’s working, what’s failing, and what’s worth scaling. More than just insights, TAIX includes built-in AI commentary and multilingual translation tools that enable content creators to distribute globally — without needing to know a single new language.

TAIX je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TAIX investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TAIXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TAIX na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TAIX a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TAIX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TAIX (TAIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TAIX (TAIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TAIX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TAIX!

Tokenomika pro TAIX (TAIX)

Pochopení tokenomiky TAIX (TAIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TAIX hned teď!

Jak nakupovat TAIX (TAIX)

Snažíte se zjistit, jak koupit TAIX? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TAIX podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TAIX na místní měny

1 TAIX(TAIX) na VND
3.810412
1 TAIX(TAIX) na AUD
A$0.000220096
1 TAIX(TAIX) na GBP
0.000110048
1 TAIX(TAIX) na EUR
0.000124528
1 TAIX(TAIX) na USD
$0.0001448
1 TAIX(TAIX) na MYR
RM0.000606712
1 TAIX(TAIX) na TRY
0.006085944
1 TAIX(TAIX) na JPY
¥0.0221544
1 TAIX(TAIX) na ARS
ARS$0.207747456
1 TAIX(TAIX) na RUB
0.011640472
1 TAIX(TAIX) na INR
0.012853896
1 TAIX(TAIX) na IDR
Rp2.413332368
1 TAIX(TAIX) na PHP
0.008498312
1 TAIX(TAIX) na EGP
￡E.0.006838904
1 TAIX(TAIX) na BRL
R$0.000777576
1 TAIX(TAIX) na CAD
C$0.00020272
1 TAIX(TAIX) na BDT
0.017711936
1 TAIX(TAIX) na NGN
0.209247584
1 TAIX(TAIX) na COP
$0.55692252
1 TAIX(TAIX) na ZAR
R.0.002515176
1 TAIX(TAIX) na UAH
0.00607436
1 TAIX(TAIX) na TZS
T.Sh.0.354901904
1 TAIX(TAIX) na VES
Bs0.0320008
1 TAIX(TAIX) na CLP
$0.1364016
1 TAIX(TAIX) na PKR
Rs0.04089152
1 TAIX(TAIX) na KZT
0.076451504
1 TAIX(TAIX) na THB
฿0.004665456
1 TAIX(TAIX) na TWD
NT$0.004458392
1 TAIX(TAIX) na AED
د.إ0.000531416
1 TAIX(TAIX) na CHF
Fr0.00011584
1 TAIX(TAIX) na HKD
HK$0.001125096
1 TAIX(TAIX) na AMD
֏0.055223824
1 TAIX(TAIX) na MAD
.د.م0.001336504
1 TAIX(TAIX) na MXN
$0.002687488
1 TAIX(TAIX) na SAR
ريال0.000543
1 TAIX(TAIX) na ETB
Br0.022245624
1 TAIX(TAIX) na KES
KSh0.018656032
1 TAIX(TAIX) na JOD
د.أ0.0001026632
1 TAIX(TAIX) na PLN
0.000532864
1 TAIX(TAIX) na RON
лв0.000638568
1 TAIX(TAIX) na SEK
kr0.001372704
1 TAIX(TAIX) na BGN
лв0.000244712
1 TAIX(TAIX) na HUF
Ft0.048720856
1 TAIX(TAIX) na CZK
0.003053832
1 TAIX(TAIX) na KWD
د.ك0.000044164
1 TAIX(TAIX) na ILS
0.0004706
1 TAIX(TAIX) na BOB
Bs0.001000568
1 TAIX(TAIX) na AZN
0.00024616
1 TAIX(TAIX) na TJS
SM0.001329264
1 TAIX(TAIX) na GEL
0.000392408
1 TAIX(TAIX) na AOA
Kz0.132722232
1 TAIX(TAIX) na BHD
.د.ب0.0000543
1 TAIX(TAIX) na BMD
$0.0001448
1 TAIX(TAIX) na DKK
kr0.000936856
1 TAIX(TAIX) na HNL
L0.003796656
1 TAIX(TAIX) na MUR
0.006623152
1 TAIX(TAIX) na NAD
$0.002503592
1 TAIX(TAIX) na NOK
kr0.001465376
1 TAIX(TAIX) na NZD
$0.000251952
1 TAIX(TAIX) na PAB
B/.0.0001448
1 TAIX(TAIX) na PGK
K0.00060816
1 TAIX(TAIX) na QAR
ر.ق0.000525624
1 TAIX(TAIX) na RSD
дин.0.014708784
1 TAIX(TAIX) na UZS
soʻm1.723809248
1 TAIX(TAIX) na ALL
L0.012089352
1 TAIX(TAIX) na ANG
ƒ0.000259192
1 TAIX(TAIX) na AWG
ƒ0.000259192
1 TAIX(TAIX) na BBD
$0.0002896
1 TAIX(TAIX) na BAM
KM0.000243264
1 TAIX(TAIX) na BIF
Fr0.4232504
1 TAIX(TAIX) na BND
$0.000186792
1 TAIX(TAIX) na BSD
$0.0001448
1 TAIX(TAIX) na JMD
$0.02317524
1 TAIX(TAIX) na KHR
0.5792
1 TAIX(TAIX) na KMF
Fr0.0616848
1 TAIX(TAIX) na LAK
3.147826024
1 TAIX(TAIX) na LKR
රු0.043958384
1 TAIX(TAIX) na MDL
L0.002457256
1 TAIX(TAIX) na MGA
Ar0.64932664
1 TAIX(TAIX) na MOP
P0.001159848
1 TAIX(TAIX) na MVR
0.00221544
1 TAIX(TAIX) na MWK
MK0.25051848
1 TAIX(TAIX) na MZN
MT0.00925272
1 TAIX(TAIX) na NPR
रु0.020480512
1 TAIX(TAIX) na PYG
1.0269216
1 TAIX(TAIX) na RWF
Fr0.2103944
1 TAIX(TAIX) na SBD
$0.001191704
1 TAIX(TAIX) na SCR
0.001977968
1 TAIX(TAIX) na SRD
$0.0055748
1 TAIX(TAIX) na SVC
$0.001267
1 TAIX(TAIX) na SZL
L0.002503592
1 TAIX(TAIX) na TMT
m0.0005068
1 TAIX(TAIX) na TND
د.ت0.0004262912
1 TAIX(TAIX) na TTD
$0.000980296
1 TAIX(TAIX) na UGX
Sh0.5027456
1 TAIX(TAIX) na XAF
Fr0.081812
1 TAIX(TAIX) na XCD
$0.00039096
1 TAIX(TAIX) na XOF
Fr0.081812
1 TAIX(TAIX) na XPF
Fr0.0147696
1 TAIX(TAIX) na BWP
P0.001938872
1 TAIX(TAIX) na BZD
$0.000291048
1 TAIX(TAIX) na CVE
$0.01376324
1 TAIX(TAIX) na DJF
Fr0.0256296
1 TAIX(TAIX) na DOP
$0.009275888
1 TAIX(TAIX) na DZD
د.ج0.018819656
1 TAIX(TAIX) na FJD
$0.000327248
1 TAIX(TAIX) na GNF
Fr1.248176
1 TAIX(TAIX) na GTQ
Q0.001106272
1 TAIX(TAIX) na GYD
$0.030324016
1 TAIX(TAIX) na ISK
kr0.0179552

Zdroj TAIX

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TAIX, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka TAIX
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TAIX

Jakou hodnotu má dnes TAIX (TAIX)?
Aktuální cena TAIX v USD je 0.0001448 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TAIX v USD?
Aktuální cena TAIX v USD je $ 0.0001448. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TAIX?
Tržní kapitalizace TAIX je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TAIX v oběhu?
Objem TAIX v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TAIX?
TAIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.000671960920599046 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TAIX?
TAIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010526790233566 USD.
Jaký je objem obchodování TAIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TAIX je $ 276.74K USD.
Dosáhne TAIX letos vyšší ceny?
TAIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTAIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:22:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TAIX (TAIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TAIX na USD

Částka

TAIX
TAIX
USD
USD

1 TAIX = 0.0001448 USD

Obchodujte TAIX

TAIX/USDT
$0.0001448
$0.0001448$0.0001448
-0.54%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,139.70
$110,139.70$110,139.70

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.95
$3,876.95$3,876.95

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02402
$0.02402$0.02402

-25.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.14
$186.14$186.14

-1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.95
$3,876.95$3,876.95

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,139.70
$110,139.70$110,139.70

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.14
$186.14$186.14

-1.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5097
$2.5097$2.5097

-0.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10220
$0.10220$0.10220

+104.40%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01999
$0.01999$0.01999

-0.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00538
$0.00538$0.00538

+348.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054600
$0.0054600$0.0054600

+178.28%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0048
$0.0048$0.0048

+92.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.237
$20.237$20.237

+57.31%