BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TAC je 0.005083 USD. Sledujte aktualizace cen TAC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAC.Dnešní aktuální cena TAC je 0.005083 USD. Sledujte aktualizace cen TAC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAC.

Více informací o TAC

Informace o ceně TAC

Co je to TAC

Bílá kniha pro TAC

Oficiální webové stránky TAC

Tokenomika pro TAC

Předpověď cen TAC

Historie TAC

Průvodce nákupem (TAC)

Převodník TAC na fiat měnu

TAC Spot

TAC USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TAC

Kurz TAC(TAC)

Aktuální cena 1 TAC na USD

$0.005083
$0.005083$0.005083
+10.18%1D
USD
Graf aktuální ceny TAC (TAC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:29 (UTC+8)

Informace o ceně TAC (TAC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.004228
$ 0.004228$ 0.004228
Nejnižší za 24 h
$ 0.006674
$ 0.006674$ 0.006674
Nejvyšší za 24 h

$ 0.004228
$ 0.004228$ 0.004228

$ 0.006674
$ 0.006674$ 0.006674

--
----

--
----

-1.63%

+10.18%

-4.37%

-4.37%

Cena TAC (TAC) v reálném čase je $ 0.005083. Za posledních 24 hodin se TAC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.004228 do maxima $ 0.006674, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TAC v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TAC se za poslední hodinu změnila o -1.63%, za 24 hodin o +10.18% a za posledních 7 dní o -4.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TAC (TAC)

--
----

$ 265.67K
$ 265.67K$ 265.67K

$ 50.83M
$ 50.83M$ 50.83M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

TONCOIN

Aktuální tržní kapitalizace TAC je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 265.67K. Objem v oběhu TAC je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 50.83M.

Historie cen v USD pro TAC (TAC)

Sledujte změny cen TAC pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00046964+10.18%
30 dní$ -0.002055-28.79%
60 dní$ -0.004085-44.56%
90 dní$ -0.003779-42.65%
Změna ceny TAC dnes

Dnes zaznamenal TAC změnu o $ +0.00046964 (+10.18%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny TAC za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002055 (-28.79%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny TAC za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TAC ke změně o $ -0.004085 (-44.56%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny TAC za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.003779 (-42.65%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům TAC (TAC)?

Podívejte se na stránku Historie cen TAC.

Co je TAC (TAC)

TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.

TAC je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich TAC investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TACa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o TAC na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na TAC a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny TAC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TAC (TAC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TAC (TAC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TAC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TAC!

Tokenomika pro TAC (TAC)

Pochopení tokenomiky TAC (TAC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TAC hned teď!

Jak nakupovat TAC (TAC)

Snažíte se zjistit, jak koupit TAC? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit TAC podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TAC na místní měny

1 TAC(TAC) na VND
133.759145
1 TAC(TAC) na AUD
A$0.00772616
1 TAC(TAC) na GBP
0.00386308
1 TAC(TAC) na EUR
0.00437138
1 TAC(TAC) na USD
$0.005083
1 TAC(TAC) na MYR
RM0.02129777
1 TAC(TAC) na TRY
0.21363849
1 TAC(TAC) na JPY
¥0.777699
1 TAC(TAC) na ARS
ARS$7.29268176
1 TAC(TAC) na RUB
0.40862237
1 TAC(TAC) na INR
0.45121791
1 TAC(TAC) na IDR
Rp84.71663278
1 TAC(TAC) na PHP
0.29832127
1 TAC(TAC) na EGP
￡E.0.23935847
1 TAC(TAC) na BRL
R$0.02729571
1 TAC(TAC) na CAD
C$0.0071162
1 TAC(TAC) na BDT
0.62175256
1 TAC(TAC) na NGN
7.34534164
1 TAC(TAC) na COP
$19.54998045
1 TAC(TAC) na ZAR
R.0.08829171
1 TAC(TAC) na UAH
0.21323185
1 TAC(TAC) na TZS
T.Sh.12.45833134
1 TAC(TAC) na VES
Bs1.123343
1 TAC(TAC) na CLP
$4.788186
1 TAC(TAC) na PKR
Rs1.4354392
1 TAC(TAC) na KZT
2.68372234
1 TAC(TAC) na THB
฿0.16377426
1 TAC(TAC) na TWD
NT$0.15650557
1 TAC(TAC) na AED
د.إ0.01865461
1 TAC(TAC) na CHF
Fr0.0040664
1 TAC(TAC) na HKD
HK$0.03949491
1 TAC(TAC) na AMD
֏1.93855454
1 TAC(TAC) na MAD
.د.م0.04691609
1 TAC(TAC) na MXN
$0.09434048
1 TAC(TAC) na SAR
ريال0.01906125
1 TAC(TAC) na ETB
Br0.78090129
1 TAC(TAC) na KES
KSh0.65489372
1 TAC(TAC) na JOD
د.أ0.003603847
1 TAC(TAC) na PLN
0.01870544
1 TAC(TAC) na RON
лв0.02241603
1 TAC(TAC) na SEK
kr0.04818684
1 TAC(TAC) na BGN
лв0.00853944
1 TAC(TAC) na HUF
Ft1.71027701
1 TAC(TAC) na CZK
0.10720047
1 TAC(TAC) na KWD
د.ك0.001555398
1 TAC(TAC) na ILS
0.01651975
1 TAC(TAC) na BOB
Bs0.03512353
1 TAC(TAC) na AZN
0.0086411
1 TAC(TAC) na TJS
SM0.04666194
1 TAC(TAC) na GEL
0.01377493
1 TAC(TAC) na AOA
Kz4.65902697
1 TAC(TAC) na BHD
.د.ب0.001906125
1 TAC(TAC) na BMD
$0.005083
1 TAC(TAC) na DKK
kr0.03288701
1 TAC(TAC) na HNL
L0.13327626
1 TAC(TAC) na MUR
0.23249642
1 TAC(TAC) na NAD
$0.08788507
1 TAC(TAC) na NOK
kr0.05143996
1 TAC(TAC) na NZD
$0.00884442
1 TAC(TAC) na PAB
B/.0.005083
1 TAC(TAC) na PGK
K0.0213486
1 TAC(TAC) na QAR
ر.ق0.01845129
1 TAC(TAC) na RSD
дин.0.51633114
1 TAC(TAC) na UZS
soʻm60.51189508
1 TAC(TAC) na ALL
L0.42437967
1 TAC(TAC) na ANG
ƒ0.00909857
1 TAC(TAC) na AWG
ƒ0.00909857
1 TAC(TAC) na BBD
$0.010166
1 TAC(TAC) na BAM
KM0.00853944
1 TAC(TAC) na BIF
Fr14.857609
1 TAC(TAC) na BND
$0.00655707
1 TAC(TAC) na BSD
$0.005083
1 TAC(TAC) na JMD
$0.81353415
1 TAC(TAC) na KHR
20.332
1 TAC(TAC) na KMF
Fr2.165358
1 TAC(TAC) na LAK
110.49999779
1 TAC(TAC) na LKR
රු1.54309714
1 TAC(TAC) na MDL
L0.08625851
1 TAC(TAC) na MGA
Ar22.7936969
1 TAC(TAC) na MOP
P0.04071483
1 TAC(TAC) na MVR
0.0777699
1 TAC(TAC) na MWK
MK8.7940983
1 TAC(TAC) na MZN
MT0.3248037
1 TAC(TAC) na NPR
रु0.71893952
1 TAC(TAC) na PYG
36.048636
1 TAC(TAC) na RWF
Fr7.385599
1 TAC(TAC) na SBD
$0.04183309
1 TAC(TAC) na SCR
0.06943378
1 TAC(TAC) na SRD
$0.1956955
1 TAC(TAC) na SVC
$0.04447625
1 TAC(TAC) na SZL
L0.08788507
1 TAC(TAC) na TMT
m0.0177905
1 TAC(TAC) na TND
د.ت0.014964352
1 TAC(TAC) na TTD
$0.03441191
1 TAC(TAC) na UGX
Sh17.648176
1 TAC(TAC) na XAF
Fr2.871895
1 TAC(TAC) na XCD
$0.0137241
1 TAC(TAC) na XOF
Fr2.871895
1 TAC(TAC) na XPF
Fr0.518466
1 TAC(TAC) na BWP
P0.06806137
1 TAC(TAC) na BZD
$0.01021683
1 TAC(TAC) na CVE
$0.48313915
1 TAC(TAC) na DJF
Fr0.899691
1 TAC(TAC) na DOP
$0.32561698
1 TAC(TAC) na DZD
د.ج0.66063751
1 TAC(TAC) na FJD
$0.01148758
1 TAC(TAC) na GNF
Fr43.81546
1 TAC(TAC) na GTQ
Q0.03883412
1 TAC(TAC) na GYD
$1.06448186
1 TAC(TAC) na ISK
kr0.630292

Zdroj TAC

Pokud chcete se podrobněji seznámit s TAC, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka TAC
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TAC

Jakou hodnotu má dnes TAC (TAC)?
Aktuální cena TAC v USD je 0.005083 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TAC v USD?
Aktuální cena TAC v USD je $ 0.005083. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TAC?
Tržní kapitalizace TAC je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TAC v oběhu?
Objem TAC v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TAC?
TAC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TAC?
TAC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TAC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TAC je $ 265.67K USD.
Dosáhne TAC letos vyšší ceny?
TAC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTAC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TAC (TAC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TAC na USD

Částka

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0.005083 USD

Obchodujte TAC

TAC/USDT
$0.005083
$0.005083$0.005083
+10.40%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,182.73
$110,182.73$110,182.73

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.61
$3,864.61$3,864.61

+0.09%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02293
$0.02293$0.02293

-28.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.61
$3,864.61$3,864.61

+0.09%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,182.73
$110,182.73$110,182.73

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5026
$2.5026$2.5026

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.55
$1,086.55$1,086.55

+0.20%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.25997
$1.25997$1.25997

+6,199.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036957
$0.0036957$0.0036957

+88.36%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000305
$0.000305$0.000305

+52.50%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.918
$18.918$18.918

+47.06%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000102
$0.00000102$0.00000102

+59.37%