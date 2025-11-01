BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena LETSTOP je 0.04523 USD. Sledujte aktualizace cen STOP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STOP.

Více informací o STOP

Informace o ceně STOP

Co je to STOP

Bílá kniha pro STOP

Oficiální webové stránky STOP

Tokenomika pro STOP

Předpověď cen STOP

Historie STOP

Průvodce nákupem (STOP)

Převodník STOP na fiat měnu

STOP Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo LETSTOP

Kurz LETSTOP(STOP)

Aktuální cena 1 STOP na USD

$0.04523
$0.04523$0.04523
-5.37%1D
USD
Graf aktuální ceny LETSTOP (STOP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:34 (UTC+8)

Informace o ceně LETSTOP (STOP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04462
$ 0.04462$ 0.04462
Nejnižší za 24 h
$ 0.0495
$ 0.0495$ 0.0495
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04462
$ 0.04462$ 0.04462

$ 0.0495
$ 0.0495$ 0.0495

$ 1
$ 1$ 1

$ 0.02770163701207271
$ 0.02770163701207271$ 0.02770163701207271

+1.20%

-5.37%

-7.57%

-7.57%

Cena LETSTOP (STOP) v reálném čase je $ 0.04523. Za posledních 24 hodin se STOP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04462 do maxima $ 0.0495, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STOP v historii je $ 1, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02770163701207271.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STOP se za poslední hodinu změnila o +1.20%, za 24 hodin o -5.37% a za posledních 7 dní o -7.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu LETSTOP (STOP)

No.1642

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 66.51K
$ 66.51K$ 66.51K

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

64.50M
64.50M 64.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,250.8198591
99,999,250.8198591 99,999,250.8198591

64.50%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace LETSTOP je $ 2.92M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 66.51K. Objem v oběhu STOP je 64.50M, přičemž celková zásoba je 99999250.8198591. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.52M.

Historie cen v USD pro LETSTOP (STOP)

Sledujte změny cen LETSTOP pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0025667-5.37%
30 dní$ -0.02127-31.99%
60 dní$ -0.09915-68.68%
90 dní$ -0.15554-77.48%
Změna ceny LETSTOP dnes

Dnes zaznamenal STOP změnu o $ -0.0025667 (-5.37%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny LETSTOP za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02127 (-31.99%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny LETSTOP za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u STOP ke změně o $ -0.09915 (-68.68%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny LETSTOP za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.15554 (-77.48%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům LETSTOP (STOP)?

Podívejte se na stránku Historie cen LETSTOP.

Co je LETSTOP (STOP)

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich LETSTOP investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu STOPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o LETSTOP na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na LETSTOP a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny LETSTOP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít LETSTOP (STOP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva LETSTOP (STOP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro LETSTOP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny LETSTOP!

Tokenomika pro LETSTOP (STOP)

Pochopení tokenomiky LETSTOP (STOP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STOP hned teď!

Jak nakupovat LETSTOP (STOP)

Snažíte se zjistit, jak koupit LETSTOP? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit LETSTOP podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

STOP na místní měny

1 LETSTOP(STOP) na VND
1,190.22745
1 LETSTOP(STOP) na AUD
A$0.0687496
1 LETSTOP(STOP) na GBP
0.0343748
1 LETSTOP(STOP) na EUR
0.0388978
1 LETSTOP(STOP) na USD
$0.04523
1 LETSTOP(STOP) na MYR
RM0.1895137
1 LETSTOP(STOP) na TRY
1.9010169
1 LETSTOP(STOP) na JPY
¥6.92019
1 LETSTOP(STOP) na ARS
ARS$65.0787332
1 LETSTOP(STOP) na RUB
3.6360397
1 LETSTOP(STOP) na INR
4.0182332
1 LETSTOP(STOP) na IDR
Rp753.8330318
1 LETSTOP(STOP) na PHP
2.6545487
1 LETSTOP(STOP) na EGP
￡E.2.1280715
1 LETSTOP(STOP) na BRL
R$0.2428851
1 LETSTOP(STOP) na CAD
C$0.063322
1 LETSTOP(STOP) na BDT
5.5325336
1 LETSTOP(STOP) na NGN
65.4554991
1 LETSTOP(STOP) na COP
$173.9613645
1 LETSTOP(STOP) na ZAR
R.0.7847405
1 LETSTOP(STOP) na UAH
1.8973985
1 LETSTOP(STOP) na TZS
T.Sh.111.4037515
1 LETSTOP(STOP) na VES
Bs9.99583
1 LETSTOP(STOP) na CLP
$42.60666
1 LETSTOP(STOP) na PKR
Rs12.7046547
1 LETSTOP(STOP) na KZT
23.9691862
1 LETSTOP(STOP) na THB
฿1.4573106
1 LETSTOP(STOP) na TWD
NT$1.3926317
1 LETSTOP(STOP) na AED
د.إ0.1659941
1 LETSTOP(STOP) na CHF
Fr0.036184
1 LETSTOP(STOP) na HKD
HK$0.3514371
1 LETSTOP(STOP) na AMD
֏17.309521
1 LETSTOP(STOP) na MAD
.د.م0.4183775
1 LETSTOP(STOP) na MXN
$0.8394688
1 LETSTOP(STOP) na SAR
ريال0.1696125
1 LETSTOP(STOP) na ETB
Br6.9753706
1 LETSTOP(STOP) na KES
KSh5.8432637
1 LETSTOP(STOP) na JOD
د.أ0.03206807
1 LETSTOP(STOP) na PLN
0.1664464
1 LETSTOP(STOP) na RON
лв0.1994643
1 LETSTOP(STOP) na SEK
kr0.4287804
1 LETSTOP(STOP) na BGN
лв0.0764387
1 LETSTOP(STOP) na HUF
Ft15.2185381
1 LETSTOP(STOP) na CZK
0.9539007
1 LETSTOP(STOP) na KWD
د.ك0.01384038
1 LETSTOP(STOP) na ILS
0.1469975
1 LETSTOP(STOP) na BOB
Bs0.3125393
1 LETSTOP(STOP) na AZN
0.076891
1 LETSTOP(STOP) na TJS
SM0.4165683
1 LETSTOP(STOP) na GEL
0.1225733
1 LETSTOP(STOP) na AOA
Kz41.4573657
1 LETSTOP(STOP) na BHD
.د.ب0.01700648
1 LETSTOP(STOP) na BMD
$0.04523
1 LETSTOP(STOP) na DKK
kr0.2926381
1 LETSTOP(STOP) na HNL
L1.1904536
1 LETSTOP(STOP) na MUR
2.0688202
1 LETSTOP(STOP) na NAD
$0.7815744
1 LETSTOP(STOP) na NOK
kr0.4577276
1 LETSTOP(STOP) na NZD
$0.0787002
1 LETSTOP(STOP) na PAB
B/.0.04523
1 LETSTOP(STOP) na PGK
K0.1904183
1 LETSTOP(STOP) na QAR
ر.ق0.1646372
1 LETSTOP(STOP) na RSD
дин.4.5944634
1 LETSTOP(STOP) na UZS
soʻm544.9396337
1 LETSTOP(STOP) na ALL
L3.7907263
1 LETSTOP(STOP) na ANG
ƒ0.0809617
1 LETSTOP(STOP) na AWG
ƒ0.0809617
1 LETSTOP(STOP) na BBD
$0.09046
1 LETSTOP(STOP) na BAM
KM0.0759864
1 LETSTOP(STOP) na BIF
Fr133.79034
1 LETSTOP(STOP) na BND
$0.058799
1 LETSTOP(STOP) na BSD
$0.04523
1 LETSTOP(STOP) na JMD
$7.2666518
1 LETSTOP(STOP) na KHR
181.6463938
1 LETSTOP(STOP) na KMF
Fr19.26798
1 LETSTOP(STOP) na LAK
983.2608499
1 LETSTOP(STOP) na LKR
රු13.7851994
1 LETSTOP(STOP) na MDL
L0.764387
1 LETSTOP(STOP) na MGA
Ar203.738535
1 LETSTOP(STOP) na MOP
P0.3622923
1 LETSTOP(STOP) na MVR
0.692019
1 LETSTOP(STOP) na MWK
MK78.5242553
1 LETSTOP(STOP) na MZN
MT2.890197
1 LETSTOP(STOP) na NPR
रु6.4217554
1 LETSTOP(STOP) na PYG
320.77116
1 LETSTOP(STOP) na RWF
Fr65.71919
1 LETSTOP(STOP) na SBD
$0.3722429
1 LETSTOP(STOP) na SCR
0.6178418
1 LETSTOP(STOP) na SRD
$1.741355
1 LETSTOP(STOP) na SVC
$0.3957625
1 LETSTOP(STOP) na SZL
L0.7847405
1 LETSTOP(STOP) na TMT
m0.158305
1 LETSTOP(STOP) na TND
د.ت0.13284051
1 LETSTOP(STOP) na TTD
$0.3062071
1 LETSTOP(STOP) na UGX
Sh157.58132
1 LETSTOP(STOP) na XAF
Fr25.55495
1 LETSTOP(STOP) na XCD
$0.122121
1 LETSTOP(STOP) na XOF
Fr25.55495
1 LETSTOP(STOP) na XPF
Fr4.61346
1 LETSTOP(STOP) na BWP
P0.6078912
1 LETSTOP(STOP) na BZD
$0.0909123
1 LETSTOP(STOP) na CVE
$4.3190127
1 LETSTOP(STOP) na DJF
Fr8.00571
1 LETSTOP(STOP) na DOP
$2.8987907
1 LETSTOP(STOP) na DZD
د.ج5.8789954
1 LETSTOP(STOP) na FJD
$0.1022198
1 LETSTOP(STOP) na GNF
Fr393.27485
1 LETSTOP(STOP) na GTQ
Q0.3469141
1 LETSTOP(STOP) na GYD
$9.4720666
1 LETSTOP(STOP) na ISK
kr5.65375

Zdroj LETSTOP

Pokud chcete se podrobněji seznámit s LETSTOP, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka LETSTOP
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně LETSTOP

Jakou hodnotu má dnes LETSTOP (STOP)?
Aktuální cena STOP v USD je 0.04523 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STOP v USD?
Aktuální cena STOP v USD je $ 0.04523. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace LETSTOP?
Tržní kapitalizace STOP je $ 2.92M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STOP v oběhu?
Objem STOP v oběhu je 64.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STOP?
STOP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STOP?
STOP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02770163701207271 USD.
Jaký je objem obchodování STOP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STOP je $ 66.51K USD.
Dosáhne STOP letos vyšší ceny?
STOP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTOP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se LETSTOP (STOP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod STOP na USD

Částka

STOP
STOP
USD
USD

1 STOP = 0.04523 USD

Obchodujte STOP

STOP/USDT
$0.04523
$0.04523$0.04523
-5.37%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

