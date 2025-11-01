BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena SP500 xStock je 684.95 USD. Sledujte aktualizace cen SPYX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPYX.Dnešní aktuální cena SP500 xStock je 684.95 USD. Sledujte aktualizace cen SPYX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPYX.

Více informací o SPYX

Informace o ceně SPYX

Co je to SPYX

Oficiální webové stránky SPYX

Tokenomika pro SPYX

Předpověď cen SPYX

Historie SPYX

Průvodce nákupem (SPYX)

Převodník SPYX na fiat měnu

SPYX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SP500 xStock

Kurz SP500 xStock(SPYX)

Aktuální cena 1 SPYX na USD

$684.95
$684.95$684.95
+0.34%1D
USD
Graf aktuální ceny SP500 xStock (SPYX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:12 (UTC+8)

Informace o ceně SP500 xStock (SPYX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 673.88
$ 673.88$ 673.88
Nejnižší za 24 h
$ 685
$ 685$ 685
Nejvyšší za 24 h

$ 673.88
$ 673.88$ 673.88

$ 685
$ 685$ 685

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

+0.04%

+0.34%

+0.23%

+0.23%

Cena SP500 xStock (SPYX) v reálném čase je $ 684.95. Za posledních 24 hodin se SPYX obchodoval v rozmezí od minima $ 673.88 do maxima $ 685, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPYX v historii je $ 692.479563624506, zatímco nejnižší cena v historii je $ 594.884270877716.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPYX se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o +0.34% a za posledních 7 dní o +0.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SP500 xStock (SPYX)

No.932

$ 16.54M
$ 16.54M$ 16.54M

$ 61.86K
$ 61.86K$ 61.86K

$ 16.54M
$ 16.54M$ 16.54M

24.15K
24.15K 24.15K

--
----

24,149.14807947
24,149.14807947 24,149.14807947

SOL

Aktuální tržní kapitalizace SP500 xStock je $ 16.54M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 61.86K. Objem v oběhu SPYX je 24.15K, přičemž celková zásoba je 24149.14807947. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.54M.

Historie cen v USD pro SP500 xStock (SPYX)

Sledujte změny cen SP500 xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +2.3209+0.34%
30 dní$ +14.98+2.23%
60 dní$ +53.09+8.40%
90 dní$ +63.38+10.19%
Změna ceny SP500 xStock dnes

Dnes zaznamenal SPYX změnu o $ +2.3209 (+0.34%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SP500 xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +14.98 (+2.23%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SP500 xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SPYX ke změně o $ +53.09 (+8.40%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SP500 xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +63.38 (+10.19%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SP500 xStock (SPYX)?

Podívejte se na stránku Historie cen SP500 xStock.

Co je SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SP500 xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SPYXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SP500 xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SP500 xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SP500 xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SP500 xStock (SPYX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SP500 xStock (SPYX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SP500 xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SP500 xStock!

Tokenomika pro SP500 xStock (SPYX)

Pochopení tokenomiky SP500 xStock (SPYX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPYX hned teď!

Jak nakupovat SP500 xStock (SPYX)

Snažíte se zjistit, jak koupit SP500 xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SP500 xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SPYX na místní měny

1 SP500 xStock(SPYX) na VND
18,024,459.25
1 SP500 xStock(SPYX) na AUD
A$1,041.124
1 SP500 xStock(SPYX) na GBP
520.562
1 SP500 xStock(SPYX) na EUR
589.057
1 SP500 xStock(SPYX) na USD
$684.95
1 SP500 xStock(SPYX) na MYR
RM2,869.9405
1 SP500 xStock(SPYX) na TRY
28,788.4485
1 SP500 xStock(SPYX) na JPY
¥104,797.35
1 SP500 xStock(SPYX) na ARS
ARS$985,533.458
1 SP500 xStock(SPYX) na RUB
55,063.1305
1 SP500 xStock(SPYX) na INR
60,850.958
1 SP500 xStock(SPYX) na IDR
Rp11,415,828.767
1 SP500 xStock(SPYX) na PHP
40,199.7155
1 SP500 xStock(SPYX) na EGP
￡E.32,226.8975
1 SP500 xStock(SPYX) na BRL
R$3,678.1815
1 SP500 xStock(SPYX) na CAD
C$958.93
1 SP500 xStock(SPYX) na BDT
83,783.084
1 SP500 xStock(SPYX) na NGN
991,239.0915
1 SP500 xStock(SPYX) na COP
$2,634,420.4425
1 SP500 xStock(SPYX) na ZAR
R.11,883.8825
1 SP500 xStock(SPYX) na UAH
28,733.6525
1 SP500 xStock(SPYX) na TZS
T.Sh.1,687,066.0975
1 SP500 xStock(SPYX) na VES
Bs151,373.95
1 SP500 xStock(SPYX) na CLP
$645,222.9
1 SP500 xStock(SPYX) na PKR
Rs192,395.6055
1 SP500 xStock(SPYX) na KZT
362,982.403
1 SP500 xStock(SPYX) na THB
฿22,069.089
1 SP500 xStock(SPYX) na TWD
NT$21,089.6105
1 SP500 xStock(SPYX) na AED
د.إ2,513.7665
1 SP500 xStock(SPYX) na CHF
Fr547.96
1 SP500 xStock(SPYX) na HKD
HK$5,322.0615
1 SP500 xStock(SPYX) na AMD
֏262,130.365
1 SP500 xStock(SPYX) na MAD
.د.م6,335.7875
1 SP500 xStock(SPYX) na MXN
$12,712.672
1 SP500 xStock(SPYX) na SAR
ريال2,568.5625
1 SP500 xStock(SPYX) na ETB
Br105,632.989
1 SP500 xStock(SPYX) na KES
KSh88,488.6905
1 SP500 xStock(SPYX) na JOD
د.أ485.62955
1 SP500 xStock(SPYX) na PLN
2,520.616
1 SP500 xStock(SPYX) na RON
лв3,020.6295
1 SP500 xStock(SPYX) na SEK
kr6,493.326
1 SP500 xStock(SPYX) na BGN
лв1,157.5655
1 SP500 xStock(SPYX) na HUF
Ft230,465.1265
1 SP500 xStock(SPYX) na CZK
14,445.5955
1 SP500 xStock(SPYX) na KWD
د.ك209.5947
1 SP500 xStock(SPYX) na ILS
2,226.0875
1 SP500 xStock(SPYX) na BOB
Bs4,733.0045
1 SP500 xStock(SPYX) na AZN
1,164.415
1 SP500 xStock(SPYX) na TJS
SM6,308.3895
1 SP500 xStock(SPYX) na GEL
1,856.2145
1 SP500 xStock(SPYX) na AOA
Kz627,818.3205
1 SP500 xStock(SPYX) na BHD
.د.ب257.5412
1 SP500 xStock(SPYX) na BMD
$684.95
1 SP500 xStock(SPYX) na DKK
kr4,431.6265
1 SP500 xStock(SPYX) na HNL
L18,027.884
1 SP500 xStock(SPYX) na MUR
31,329.613
1 SP500 xStock(SPYX) na NAD
$11,835.936
1 SP500 xStock(SPYX) na NOK
kr6,931.694
1 SP500 xStock(SPYX) na NZD
$1,191.813
1 SP500 xStock(SPYX) na PAB
B/.684.95
1 SP500 xStock(SPYX) na PGK
K2,883.6395
1 SP500 xStock(SPYX) na QAR
ر.ق2,493.218
1 SP500 xStock(SPYX) na RSD
дин.69,577.221
1 SP500 xStock(SPYX) na UZS
soʻm8,252,407.7405
1 SP500 xStock(SPYX) na ALL
L57,405.6595
1 SP500 xStock(SPYX) na ANG
ƒ1,226.0605
1 SP500 xStock(SPYX) na AWG
ƒ1,226.0605
1 SP500 xStock(SPYX) na BBD
$1,369.9
1 SP500 xStock(SPYX) na BAM
KM1,150.716
1 SP500 xStock(SPYX) na BIF
Fr2,026,082.1
1 SP500 xStock(SPYX) na BND
$890.435
1 SP500 xStock(SPYX) na BSD
$684.95
1 SP500 xStock(SPYX) na JMD
$110,044.067
1 SP500 xStock(SPYX) na KHR
2,750,800.297
1 SP500 xStock(SPYX) na KMF
Fr291,788.7
1 SP500 xStock(SPYX) na LAK
14,890,217.0935
1 SP500 xStock(SPYX) na LKR
රු208,759.061
1 SP500 xStock(SPYX) na MDL
L11,575.655
1 SP500 xStock(SPYX) na MGA
Ar3,085,357.275
1 SP500 xStock(SPYX) na MOP
P5,486.4495
1 SP500 xStock(SPYX) na MVR
10,479.735
1 SP500 xStock(SPYX) na MWK
MK1,189,148.5445
1 SP500 xStock(SPYX) na MZN
MT43,768.305
1 SP500 xStock(SPYX) na NPR
रु97,249.201
1 SP500 xStock(SPYX) na PYG
4,857,665.4
1 SP500 xStock(SPYX) na RWF
Fr995,232.35
1 SP500 xStock(SPYX) na SBD
$5,637.1385
1 SP500 xStock(SPYX) na SCR
9,356.417
1 SP500 xStock(SPYX) na SRD
$26,370.575
1 SP500 xStock(SPYX) na SVC
$5,993.3125
1 SP500 xStock(SPYX) na SZL
L11,883.8825
1 SP500 xStock(SPYX) na TMT
m2,397.325
1 SP500 xStock(SPYX) na TND
د.ت2,011.69815
1 SP500 xStock(SPYX) na TTD
$4,637.1115
1 SP500 xStock(SPYX) na UGX
Sh2,386,365.8
1 SP500 xStock(SPYX) na XAF
Fr386,996.75
1 SP500 xStock(SPYX) na XCD
$1,849.365
1 SP500 xStock(SPYX) na XOF
Fr386,996.75
1 SP500 xStock(SPYX) na XPF
Fr69,864.9
1 SP500 xStock(SPYX) na BWP
P9,205.728
1 SP500 xStock(SPYX) na BZD
$1,376.7495
1 SP500 xStock(SPYX) na CVE
$65,405.8755
1 SP500 xStock(SPYX) na DJF
Fr121,236.15
1 SP500 xStock(SPYX) na DOP
$43,898.4455
1 SP500 xStock(SPYX) na DZD
د.ج89,029.801
1 SP500 xStock(SPYX) na FJD
$1,547.987
1 SP500 xStock(SPYX) na GNF
Fr5,955,640.25
1 SP500 xStock(SPYX) na GTQ
Q5,253.5665
1 SP500 xStock(SPYX) na GYD
$143,442.229
1 SP500 xStock(SPYX) na ISK
kr85,618.75

Zdroj SP500 xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SP500 xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka SP500 xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SP500 xStock

Jakou hodnotu má dnes SP500 xStock (SPYX)?
Aktuální cena SPYX v USD je 684.95 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPYX v USD?
Aktuální cena SPYX v USD je $ 684.95. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SP500 xStock?
Tržní kapitalizace SPYX je $ 16.54M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPYX v oběhu?
Objem SPYX v oběhu je 24.15K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPYX?
SPYX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 692.479563624506 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPYX?
SPYX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 594.884270877716 USD.
Jaký je objem obchodování SPYX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPYX je $ 61.86K USD.
Dosáhne SPYX letos vyšší ceny?
SPYX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPYX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:10:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SP500 xStock (SPYX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SPYX na USD

Částka

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 684.95 USD

Obchodujte SPYX

SPYX/USDT
$684.95
$684.95$684.95
+0.33%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,132.47
$110,132.47$110,132.47

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.21
$3,864.21$3,864.21

+0.08%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02530
$0.02530$0.02530

-21.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,864.21
$3,864.21$3,864.21

+0.08%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,132.47
$110,132.47$110,132.47

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5074
$2.5074$2.5074

-0.65%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.58
$1,087.58$1,087.58

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000456
$0.000456$0.000456

+128.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098

+53.12%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20978
$0.20978$0.20978

+50.71%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.921
$18.921$18.921

+47.08%