Dnešní aktuální cena Illusion of Life je 0.002706 USD. Sledujte aktualizace cen SPARK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPARK.

Více informací o SPARK

Informace o ceně SPARK

Co je to SPARK

Oficiální webové stránky SPARK

Tokenomika pro SPARK

Předpověď cen SPARK

Historie SPARK

Průvodce nákupem (SPARK)

Převodník SPARK na fiat měnu

SPARK Spot

SPARK USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Illusion of Life

Kurz Illusion of Life(SPARK)

Aktuální cena 1 SPARK na USD

$0.002702
$0.002702$0.002702
-2.03%1D
USD
Graf aktuální ceny Illusion of Life (SPARK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:18:15 (UTC+8)

Informace o ceně Illusion of Life (SPARK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002635
$ 0.002635$ 0.002635
Nejnižší za 24 h
$ 0.003058
$ 0.003058$ 0.003058
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002635
$ 0.002635$ 0.002635

$ 0.003058
$ 0.003058$ 0.003058

--
----

--
----

+0.74%

-2.03%

-3.71%

-3.71%

Cena Illusion of Life (SPARK) v reálném čase je $ 0.002706. Za posledních 24 hodin se SPARK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002635 do maxima $ 0.003058, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPARK v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPARK se za poslední hodinu změnila o +0.74%, za 24 hodin o -2.03% a za posledních 7 dní o -3.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 58.37K
$ 58.37K$ 58.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Illusion of Life je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.37K. Objem v oběhu SPARK je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Illusion of Life (SPARK)

Sledujte změny cen Illusion of Life pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00005599-2.03%
30 dní$ -0.011486-80.94%
60 dní$ -0.0233-89.60%
90 dní$ -0.002294-45.88%
Změna ceny Illusion of Life dnes

Dnes zaznamenal SPARK změnu o $ -0.00005599 (-2.03%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Illusion of Life za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.011486 (-80.94%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Illusion of Life za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SPARK ke změně o $ -0.0233 (-89.60%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Illusion of Life za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.002294 (-45.88%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Illusion of Life (SPARK)?

Podívejte se na stránku Historie cen Illusion of Life.

Co je Illusion of Life (SPARK)

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Illusion of Life investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SPARKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Illusion of Life na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Illusion of Life a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Illusion of Life (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Illusion of Life (SPARK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Illusion of Life (SPARK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Illusion of Life.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Illusion of Life!

Tokenomika pro Illusion of Life (SPARK)

Pochopení tokenomiky Illusion of Life (SPARK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPARK hned teď!

Jak nakupovat Illusion of Life (SPARK)

Snažíte se zjistit, jak koupit Illusion of Life? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Illusion of Life podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SPARK na místní měny

1 Illusion of Life(SPARK) na VND
71.20839
1 Illusion of Life(SPARK) na AUD
A$0.00411312
1 Illusion of Life(SPARK) na GBP
0.00205656
1 Illusion of Life(SPARK) na EUR
0.00232716
1 Illusion of Life(SPARK) na USD
$0.002706
1 Illusion of Life(SPARK) na MYR
RM0.01133814
1 Illusion of Life(SPARK) na TRY
0.11373318
1 Illusion of Life(SPARK) na JPY
¥0.414018
1 Illusion of Life(SPARK) na ARS
ARS$3.88235232
1 Illusion of Life(SPARK) na RUB
0.21753534
1 Illusion of Life(SPARK) na INR
0.24021162
1 Illusion of Life(SPARK) na IDR
Rp45.09998196
1 Illusion of Life(SPARK) na PHP
0.15881514
1 Illusion of Life(SPARK) na EGP
￡E.0.12742554
1 Illusion of Life(SPARK) na BRL
R$0.01453122
1 Illusion of Life(SPARK) na CAD
C$0.0037884
1 Illusion of Life(SPARK) na BDT
0.33099792
1 Illusion of Life(SPARK) na NGN
3.91038648
1 Illusion of Life(SPARK) na COP
$10.4076819
1 Illusion of Life(SPARK) na ZAR
R.0.04700322
1 Illusion of Life(SPARK) na UAH
0.1135167
1 Illusion of Life(SPARK) na TZS
T.Sh.6.63235188
1 Illusion of Life(SPARK) na VES
Bs0.598026
1 Illusion of Life(SPARK) na CLP
$2.549052
1 Illusion of Life(SPARK) na PKR
Rs0.7641744
1 Illusion of Life(SPARK) na KZT
1.42871388
1 Illusion of Life(SPARK) na THB
฿0.08718732
1 Illusion of Life(SPARK) na TWD
NT$0.08331774
1 Illusion of Life(SPARK) na AED
د.إ0.00993102
1 Illusion of Life(SPARK) na CHF
Fr0.0021648
1 Illusion of Life(SPARK) na HKD
HK$0.02102562
1 Illusion of Life(SPARK) na AMD
֏1.03201428
1 Illusion of Life(SPARK) na MAD
.د.م0.02497638
1 Illusion of Life(SPARK) na MXN
$0.05022336
1 Illusion of Life(SPARK) na SAR
ريال0.0101475
1 Illusion of Life(SPARK) na ETB
Br0.41572278
1 Illusion of Life(SPARK) na KES
KSh0.34864104
1 Illusion of Life(SPARK) na JOD
د.أ0.001918554
1 Illusion of Life(SPARK) na PLN
0.00995808
1 Illusion of Life(SPARK) na RON
лв0.01193346
1 Illusion of Life(SPARK) na SEK
kr0.02565288
1 Illusion of Life(SPARK) na BGN
лв0.00454608
1 Illusion of Life(SPARK) na HUF
Ft0.91048782
1 Illusion of Life(SPARK) na CZK
0.05706954
1 Illusion of Life(SPARK) na KWD
د.ك0.000828036
1 Illusion of Life(SPARK) na ILS
0.0087945
1 Illusion of Life(SPARK) na BOB
Bs0.01869846
1 Illusion of Life(SPARK) na AZN
0.0046002
1 Illusion of Life(SPARK) na TJS
SM0.02484108
1 Illusion of Life(SPARK) na GEL
0.00733326
1 Illusion of Life(SPARK) na AOA
Kz2.48029254
1 Illusion of Life(SPARK) na BHD
.د.ب0.00101475
1 Illusion of Life(SPARK) na BMD
$0.002706
1 Illusion of Life(SPARK) na DKK
kr0.01750782
1 Illusion of Life(SPARK) na HNL
L0.07095132
1 Illusion of Life(SPARK) na MUR
0.12377244
1 Illusion of Life(SPARK) na NAD
$0.04678674
1 Illusion of Life(SPARK) na NOK
kr0.02738472
1 Illusion of Life(SPARK) na NZD
$0.00470844
1 Illusion of Life(SPARK) na PAB
B/.0.002706
1 Illusion of Life(SPARK) na PGK
K0.0113652
1 Illusion of Life(SPARK) na QAR
ر.ق0.00982278
1 Illusion of Life(SPARK) na RSD
дин.0.27487548
1 Illusion of Life(SPARK) na UZS
soʻm32.21428056
1 Illusion of Life(SPARK) na ALL
L0.22592394
1 Illusion of Life(SPARK) na ANG
ƒ0.00484374
1 Illusion of Life(SPARK) na AWG
ƒ0.00484374
1 Illusion of Life(SPARK) na BBD
$0.005412
1 Illusion of Life(SPARK) na BAM
KM0.00454608
1 Illusion of Life(SPARK) na BIF
Fr7.909638
1 Illusion of Life(SPARK) na BND
$0.00349074
1 Illusion of Life(SPARK) na BSD
$0.002706
1 Illusion of Life(SPARK) na JMD
$0.4330953
1 Illusion of Life(SPARK) na KHR
10.824
1 Illusion of Life(SPARK) na KMF
Fr1.152756
1 Illusion of Life(SPARK) na LAK
58.82608578
1 Illusion of Life(SPARK) na LKR
රු0.82148748
1 Illusion of Life(SPARK) na MDL
L0.04592082
1 Illusion of Life(SPARK) na MGA
Ar12.1345158
1 Illusion of Life(SPARK) na MOP
P0.02167506
1 Illusion of Life(SPARK) na MVR
0.0414018
1 Illusion of Life(SPARK) na MWK
MK4.6816506
1 Illusion of Life(SPARK) na MZN
MT0.1729134
1 Illusion of Life(SPARK) na NPR
रु0.38273664
1 Illusion of Life(SPARK) na PYG
19.190952
1 Illusion of Life(SPARK) na RWF
Fr3.931818
1 Illusion of Life(SPARK) na SBD
$0.02227038
1 Illusion of Life(SPARK) na SCR
0.03696396
1 Illusion of Life(SPARK) na SRD
$0.104181
1 Illusion of Life(SPARK) na SVC
$0.0236775
1 Illusion of Life(SPARK) na SZL
L0.04678674
1 Illusion of Life(SPARK) na TMT
m0.009471
1 Illusion of Life(SPARK) na TND
د.ت0.007966464
1 Illusion of Life(SPARK) na TTD
$0.01831962
1 Illusion of Life(SPARK) na UGX
Sh9.395232
1 Illusion of Life(SPARK) na XAF
Fr1.52889
1 Illusion of Life(SPARK) na XCD
$0.0073062
1 Illusion of Life(SPARK) na XOF
Fr1.52889
1 Illusion of Life(SPARK) na XPF
Fr0.276012
1 Illusion of Life(SPARK) na BWP
P0.03623334
1 Illusion of Life(SPARK) na BZD
$0.00543906
1 Illusion of Life(SPARK) na CVE
$0.2572053
1 Illusion of Life(SPARK) na DJF
Fr0.478962
1 Illusion of Life(SPARK) na DOP
$0.17334636
1 Illusion of Life(SPARK) na DZD
د.ج0.35169882
1 Illusion of Life(SPARK) na FJD
$0.00611556
1 Illusion of Life(SPARK) na GNF
Fr23.32572
1 Illusion of Life(SPARK) na GTQ
Q0.02067384
1 Illusion of Life(SPARK) na GYD
$0.56669052
1 Illusion of Life(SPARK) na ISK
kr0.335544

Zdroj Illusion of Life

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Illusion of Life, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Illusion of Life
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Illusion of Life

Jakou hodnotu má dnes Illusion of Life (SPARK)?
Aktuální cena SPARK v USD je 0.002706 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPARK v USD?
Aktuální cena SPARK v USD je $ 0.002706. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Illusion of Life?
Tržní kapitalizace SPARK je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPARK v oběhu?
Objem SPARK v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPARK?
SPARK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPARK?
SPARK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SPARK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPARK je $ 58.37K USD.
Dosáhne SPARK letos vyšší ceny?
SPARK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPARK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:18:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Illusion of Life (SPARK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod SPARK na USD

Částka

SPARK
SPARK
USD
USD

1 SPARK = 0.002706 USD

Obchodujte SPARK

SPARK/USDT
$0.002702
$0.002702$0.002702
-1.67%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

