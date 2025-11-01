BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SatLayer je 0.01152 USD. Sledujte aktualizace cen SLAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLAY.

Více informací o SLAY

Informace o ceně SLAY

Co je to SLAY

Bílá kniha pro SLAY

Oficiální webové stránky SLAY

Tokenomika pro SLAY

Předpověď cen SLAY

Historie SLAY

Průvodce nákupem (SLAY)

Převodník SLAY na fiat měnu

SLAY Spot

SLAY USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SatLayer

Kurz SatLayer(SLAY)

Aktuální cena 1 SLAY na USD

$0.01152
$0.01152
-1.79%1D
USD
Graf aktuální ceny SatLayer (SLAY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:56 (UTC+8)

Informace o ceně SatLayer (SLAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01112
$ 0.01112
Nejnižší za 24 h
$ 0.01213
$ 0.01213
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01112
$ 0.01112

$ 0.01213
$ 0.01213

--
--

--
--

-1.21%

-1.79%

-26.49%

-26.49%

Cena SatLayer (SLAY) v reálném čase je $ 0.01152. Za posledních 24 hodin se SLAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01112 do maxima $ 0.01213, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SLAY v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SLAY se za poslední hodinu změnila o -1.21%, za 24 hodin o -1.79% a za posledních 7 dní o -26.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SatLayer (SLAY)

--
--

$ 135.31K
$ 135.31K

$ 24.19M
$ 24.19M

--
--

2,100,000,000
2,100,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace SatLayer je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 135.31K. Objem v oběhu SLAY je --, přičemž celková zásoba je 2100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.19M.

Historie cen v USD pro SatLayer (SLAY)

Sledujte změny cen SatLayer pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00021-1.79%
30 dní$ -0.01288-52.79%
60 dní$ -0.01037-47.38%
90 dní$ -0.02348-67.09%
Změna ceny SatLayer dnes

Dnes zaznamenal SLAY změnu o $ -0.00021 (-1.79%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny SatLayer za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01288 (-52.79%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny SatLayer za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SLAY ke změně o $ -0.01037 (-47.38%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny SatLayer za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.02348 (-67.09%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům SatLayer (SLAY)?

Podívejte se na stránku Historie cen SatLayer.

Co je SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich SatLayer investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SLAYa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o SatLayer na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na SatLayer a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny SatLayer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SatLayer (SLAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SatLayer (SLAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SatLayer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SatLayer!

Tokenomika pro SatLayer (SLAY)

Pochopení tokenomiky SatLayer (SLAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SLAY hned teď!

Jak nakupovat SatLayer (SLAY)

Snažíte se zjistit, jak koupit SatLayer? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit SatLayer podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SLAY na místní měny

Zdroj SatLayer

Pokud chcete se podrobněji seznámit s SatLayer, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka SatLayer
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SatLayer

Jakou hodnotu má dnes SatLayer (SLAY)?
Aktuální cena SLAY v USD je 0.01152 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SLAY v USD?
Aktuální cena SLAY v USD je $ 0.01152. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SatLayer?
Tržní kapitalizace SLAY je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SLAY v oběhu?
Objem SLAY v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SLAY?
SLAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SLAY?
SLAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování SLAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SLAY je $ 135.31K USD.
Dosáhne SLAY letos vyšší ceny?
SLAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSLAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:08:56 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SatLayer (SLAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.01152
$110,101.30

$3,861.60

$0.02550

$185.84

$1.0003

$3,861.60

$110,101.30

$185.84

$2.5065

$1,087.13

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000440

$0.0046

$0.20952

$18.627

$0.7330

