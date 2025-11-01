BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Simon the Gator je 0.0001026 USD. Sledujte aktualizace cen SIMON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SIMON.

Logo Simon the Gator

Kurz Simon the Gator(SIMON)

Aktuální cena 1 SIMON na USD

$0.0001027
$0.0001027$0.0001027
+3.42%1D
USD
Graf aktuální ceny Simon the Gator (SIMON)
Informace o ceně Simon the Gator (SIMON) (USD)

Cena Simon the Gator (SIMON) v reálném čase je $ 0.0001026. Za posledních 24 hodin se SIMON obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000971 do maxima $ 0.0001184, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SIMON v historii je $ 0.00509385059964004, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000098669640871021.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SIMON se za poslední hodinu změnila o -7.24%, za 24 hodin o +3.42% a za posledních 7 dní o -15.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Simon the Gator (SIMON)

Aktuální tržní kapitalizace Simon the Gator je $ 66.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 6.79K. Objem v oběhu SIMON je 646.75M, přičemž celková zásoba je 690000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 70.79K.

Historie cen v USD pro Simon the Gator (SIMON)

Sledujte změny cen Simon the Gator pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000003396+3.42%
30 dní$ -0.0001304-55.97%
60 dní$ -0.0014274-93.30%
90 dní$ -0.0008974-89.74%
Změna ceny Simon the Gator dnes

Dnes zaznamenal SIMON změnu o $ +0.000003396 (+3.42%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Simon the Gator za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0001304 (-55.97%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Simon the Gator za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u SIMON ke změně o $ -0.0014274 (-93.30%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Simon the Gator za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0008974 (-89.74%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Simon the Gator (SIMON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Simon the Gator.

Co je Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to "drain the crypto swamp" of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Simon the Gator investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu SIMONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Simon the Gator na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Simon the Gator a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Simon the Gator (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Simon the Gator (SIMON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Simon the Gator (SIMON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Simon the Gator.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Simon the Gator!

Tokenomika pro Simon the Gator (SIMON)

Pochopení tokenomiky Simon the Gator (SIMON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SIMON hned teď!

Jak nakupovat Simon the Gator (SIMON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Simon the Gator? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Simon the Gator podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

SIMON na místní měny

Zdroj Simon the Gator

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Simon the Gator, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Simon the Gator
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Simon the Gator

Jakou hodnotu má dnes Simon the Gator (SIMON)?
Aktuální cena SIMON v USD je 0.0001026 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SIMON v USD?
Aktuální cena SIMON v USD je $ 0.0001026. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Simon the Gator?
Tržní kapitalizace SIMON je $ 66.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SIMON v oběhu?
Objem SIMON v oběhu je 646.75M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SIMON?
SIMON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00509385059964004 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SIMON?
SIMON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000098669640871021 USD.
Jaký je objem obchodování SIMON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SIMON je $ 6.79K USD.
Dosáhne SIMON letos vyšší ceny?
SIMON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSIMON, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží", a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

