Dnešní aktuální cena Runwago je 0.05627 USD. Sledujte aktualizace cen RUNWAGO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RUNWAGO.

Více informací o RUNWAGO

Informace o ceně RUNWAGO

Co je to RUNWAGO

Bílá kniha pro RUNWAGO

Oficiální webové stránky RUNWAGO

Tokenomika pro RUNWAGO

Předpověď cen RUNWAGO

Historie RUNWAGO

Průvodce nákupem (RUNWAGO)

Převodník RUNWAGO na fiat měnu

RUNWAGO Spot

Logo Runwago

Kurz Runwago(RUNWAGO)

Aktuální cena 1 RUNWAGO na USD

$0.0562
$0.0562$0.0562
+6.58%1D
USD
Graf aktuální ceny Runwago (RUNWAGO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:14:45 (UTC+8)

Informace o ceně Runwago (RUNWAGO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.05209
$ 0.05209$ 0.05209
Nejnižší za 24 h
$ 0.05712
$ 0.05712$ 0.05712
Nejvyšší za 24 h

$ 0.05209
$ 0.05209$ 0.05209

$ 0.05712
$ 0.05712$ 0.05712

$ 1.0835555409997446
$ 1.0835555409997446$ 1.0835555409997446

$ 0.05076054034641882
$ 0.05076054034641882$ 0.05076054034641882

-1.16%

+6.58%

-15.89%

-15.89%

Cena Runwago (RUNWAGO) v reálném čase je $ 0.05627. Za posledních 24 hodin se RUNWAGO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.05209 do maxima $ 0.05712, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RUNWAGO v historii je $ 1.0835555409997446, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.05076054034641882.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RUNWAGO se za poslední hodinu změnila o -1.16%, za 24 hodin o +6.58% a za posledních 7 dní o -15.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Runwago (RUNWAGO)

No.3875

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.86K
$ 9.86K$ 9.86K

$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Runwago je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 9.86K. Objem v oběhu RUNWAGO je 0.00, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.63M.

Historie cen v USD pro Runwago (RUNWAGO)

Sledujte změny cen Runwago pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0034697+6.58%
30 dní$ -0.14665-72.27%
60 dní$ -0.03373-37.48%
90 dní$ -0.03373-37.48%
Změna ceny Runwago dnes

Dnes zaznamenal RUNWAGO změnu o $ +0.0034697 (+6.58%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Runwago za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.14665 (-72.27%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Runwago za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RUNWAGO ke změně o $ -0.03373 (-37.48%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Runwago za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.03373 (-37.48%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Runwago (RUNWAGO)?

Podívejte se na stránku Historie cen Runwago.

Co je Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Runwago investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RUNWAGOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Runwago na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Runwago a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Runwago (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Runwago (RUNWAGO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Runwago (RUNWAGO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Runwago.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Runwago!

Tokenomika pro Runwago (RUNWAGO)

Pochopení tokenomiky Runwago (RUNWAGO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RUNWAGO hned teď!

Jak nakupovat Runwago (RUNWAGO)

Snažíte se zjistit, jak koupit Runwago? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Runwago podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Runwago

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Runwago, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Runwago
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Runwago

Jakou hodnotu má dnes Runwago (RUNWAGO)?
Aktuální cena RUNWAGO v USD je 0.05627 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RUNWAGO v USD?
Aktuální cena RUNWAGO v USD je $ 0.05627. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Runwago?
Tržní kapitalizace RUNWAGO je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RUNWAGO v oběhu?
Objem RUNWAGO v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RUNWAGO?
RUNWAGO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.0835555409997446 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RUNWAGO?
RUNWAGO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.05076054034641882 USD.
Jaký je objem obchodování RUNWAGO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RUNWAGO je $ 9.86K USD.
Dosáhne RUNWAGO letos vyšší ceny?
RUNWAGO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRUNWAGO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Runwago (RUNWAGO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

