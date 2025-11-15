Tokenomika pro Runwago (RUNWAGO)

Tokenomika pro Runwago (RUNWAGO)

Zjistěte klíčové informace o Runwago (RUNWAGO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:35:33 (UTC+8)
Runwago (RUNWAGO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Runwago (RUNWAGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Informace o Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Oficiální webové stránky:
https://www.runwago.com
Bílá kniha:
https://whitepaper.runwago.com
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x5d3772ce50dedca695197373f858bfb324e32e5a

Tokenomika Runwago (RUNWAGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Runwago (RUNWAGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RUNWAGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RUNWAGO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RUNWAGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRUNWAGO!

