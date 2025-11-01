BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Reddit je 206.99 USD. Sledujte aktualizace cen RDDTON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RDDTON.

Více informací o RDDTON

Informace o ceně RDDTON

Co je to RDDTON

Oficiální webové stránky RDDTON

Tokenomika pro RDDTON

Předpověď cen RDDTON

Historie RDDTON

Průvodce nákupem (RDDTON)

Převodník RDDTON na fiat měnu

RDDTON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Reddit

Kurz Reddit(RDDTON)

Aktuální cena 1 RDDTON na USD

$206.96
-6.82%1D
USD
Graf aktuální ceny Reddit (RDDTON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:43 (UTC+8)

Informace o ceně Reddit (RDDTON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 206.71
Nejnižší za 24 h
$ 229.83
Nejvyšší za 24 h

$ 206.71
$ 229.83
$ 282.4541904298624
$ 187.01273448374423
-1.23%

-6.81%

-3.45%

-3.45%

Cena Reddit (RDDTON) v reálném čase je $ 206.99. Za posledních 24 hodin se RDDTON obchodoval v rozmezí od minima $ 206.71 do maxima $ 229.83, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RDDTON v historii je $ 282.4541904298624, zatímco nejnižší cena v historii je $ 187.01273448374423.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RDDTON se za poslední hodinu změnila o -1.23%, za 24 hodin o -6.81% a za posledních 7 dní o -3.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Reddit (RDDTON)

No.2499

$ 532.42K
$ 69.42K
$ 532.42K
2.57K
2,572.18456863
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Reddit je $ 532.42K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 69.42K. Objem v oběhu RDDTON je 2.57K, přičemž celková zásoba je 2572.18456863. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 532.42K.

Historie cen v USD pro Reddit (RDDTON)

Sledujte změny cen Reddit pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -15.1477-6.81%
30 dní$ +1.7+0.82%
60 dní$ +6.99+3.49%
90 dní$ +6.99+3.49%
Změna ceny Reddit dnes

Dnes zaznamenal RDDTON změnu o $ -15.1477 (-6.81%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Reddit za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +1.7 (+0.82%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Reddit za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u RDDTON ke změně o $ +6.99 (+3.49%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Reddit za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +6.99 (+3.49%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Reddit (RDDTON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Reddit.

Co je Reddit (RDDTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Reddit je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Reddit investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu RDDTONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Reddit na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Reddit a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Reddit (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Reddit (RDDTON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Reddit (RDDTON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Reddit.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Reddit!

Tokenomika pro Reddit (RDDTON)

Pochopení tokenomiky Reddit (RDDTON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RDDTON hned teď!

Jak nakupovat Reddit (RDDTON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Reddit? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Reddit podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

RDDTON na místní měny

1 Reddit(RDDTON) na VND
5,446,941.85
1 Reddit(RDDTON) na AUD
A$314.6248
1 Reddit(RDDTON) na GBP
157.3124
1 Reddit(RDDTON) na EUR
178.0114
1 Reddit(RDDTON) na USD
$206.99
1 Reddit(RDDTON) na MYR
RM867.2881
1 Reddit(RDDTON) na TRY
8,699.7897
1 Reddit(RDDTON) na JPY
¥31,669.47
1 Reddit(RDDTON) na ARS
ARS$297,825.4916
1 Reddit(RDDTON) na RUB
16,639.9261
1 Reddit(RDDTON) na INR
18,388.9916
1 Reddit(RDDTON) na IDR
Rp3,449,831.9534
1 Reddit(RDDTON) na PHP
12,148.2431
1 Reddit(RDDTON) na EGP
￡E.9,738.8795
1 Reddit(RDDTON) na BRL
R$1,111.5363
1 Reddit(RDDTON) na CAD
C$289.786
1 Reddit(RDDTON) na BDT
25,319.0168
1 Reddit(RDDTON) na NGN
299,549.7183
1 Reddit(RDDTON) na COP
$796,114.5885
1 Reddit(RDDTON) na ZAR
R.3,591.2765
1 Reddit(RDDTON) na UAH
8,683.2305
1 Reddit(RDDTON) na TZS
T.Sh.509,826.7195
1 Reddit(RDDTON) na VES
Bs45,744.79
1 Reddit(RDDTON) na CLP
$194,984.58
1 Reddit(RDDTON) na PKR
Rs58,141.4211
1 Reddit(RDDTON) na KZT
109,692.2806
1 Reddit(RDDTON) na THB
฿6,669.2178
1 Reddit(RDDTON) na TWD
NT$6,373.2221
1 Reddit(RDDTON) na AED
د.إ759.6533
1 Reddit(RDDTON) na CHF
Fr165.592
1 Reddit(RDDTON) na HKD
HK$1,608.3123
1 Reddit(RDDTON) na AMD
֏79,215.073
1 Reddit(RDDTON) na MAD
.د.م1,914.6575
1 Reddit(RDDTON) na MXN
$3,841.7344
1 Reddit(RDDTON) na SAR
ريال776.2125
1 Reddit(RDDTON) na ETB
Br31,921.9978
1 Reddit(RDDTON) na KES
KSh26,741.0381
1 Reddit(RDDTON) na JOD
د.أ146.75591
1 Reddit(RDDTON) na PLN
761.7232
1 Reddit(RDDTON) na RON
лв912.8259
1 Reddit(RDDTON) na SEK
kr1,962.2652
1 Reddit(RDDTON) na BGN
лв349.8131
1 Reddit(RDDTON) na HUF
Ft69,645.9253
1 Reddit(RDDTON) na CZK
4,365.4191
1 Reddit(RDDTON) na KWD
د.ك63.33894
1 Reddit(RDDTON) na ILS
672.7175
1 Reddit(RDDTON) na BOB
Bs1,430.3009
1 Reddit(RDDTON) na AZN
351.883
1 Reddit(RDDTON) na TJS
SM1,906.3779
1 Reddit(RDDTON) na GEL
560.9429
1 Reddit(RDDTON) na AOA
Kz189,724.9641
1 Reddit(RDDTON) na BHD
.د.ب77.82824
1 Reddit(RDDTON) na BMD
$206.99
1 Reddit(RDDTON) na DKK
kr1,339.2253
1 Reddit(RDDTON) na HNL
L5,447.9768
1 Reddit(RDDTON) na MUR
9,467.7226
1 Reddit(RDDTON) na NAD
$3,576.7872
1 Reddit(RDDTON) na NOK
kr2,094.7388
1 Reddit(RDDTON) na NZD
$360.1626
1 Reddit(RDDTON) na PAB
B/.206.99
1 Reddit(RDDTON) na PGK
K871.4279
1 Reddit(RDDTON) na QAR
ر.ق753.4436
1 Reddit(RDDTON) na RSD
дин.21,026.0442
1 Reddit(RDDTON) na UZS
soʻm2,493,854.8481
1 Reddit(RDDTON) na ALL
L17,347.8319
1 Reddit(RDDTON) na ANG
ƒ370.5121
1 Reddit(RDDTON) na AWG
ƒ370.5121
1 Reddit(RDDTON) na BBD
$413.98
1 Reddit(RDDTON) na BAM
KM347.7432
1 Reddit(RDDTON) na BIF
Fr612,276.42
1 Reddit(RDDTON) na BND
$269.087
1 Reddit(RDDTON) na BSD
$206.99
1 Reddit(RDDTON) na JMD
$33,255.0134
1 Reddit(RDDTON) na KHR
831,284.2594
1 Reddit(RDDTON) na KMF
Fr88,177.74
1 Reddit(RDDTON) na LAK
4,499,782.5187
1 Reddit(RDDTON) na LKR
රු63,086.4122
1 Reddit(RDDTON) na MDL
L3,498.131
1 Reddit(RDDTON) na MGA
Ar932,386.455
1 Reddit(RDDTON) na MOP
P1,657.9899
1 Reddit(RDDTON) na MVR
3,166.947
1 Reddit(RDDTON) na MWK
MK359,357.4089
1 Reddit(RDDTON) na MZN
MT13,226.661
1 Reddit(RDDTON) na NPR
रु29,388.4402
1 Reddit(RDDTON) na PYG
1,467,973.08
1 Reddit(RDDTON) na RWF
Fr300,756.47
1 Reddit(RDDTON) na SBD
$1,703.5277
1 Reddit(RDDTON) na SCR
2,827.4834
1 Reddit(RDDTON) na SRD
$7,969.115
1 Reddit(RDDTON) na SVC
$1,811.1625
1 Reddit(RDDTON) na SZL
L3,591.2765
1 Reddit(RDDTON) na TMT
m724.465
1 Reddit(RDDTON) na TND
د.ت607.92963
1 Reddit(RDDTON) na TTD
$1,401.3223
1 Reddit(RDDTON) na UGX
Sh721,153.16
1 Reddit(RDDTON) na XAF
Fr116,949.35
1 Reddit(RDDTON) na XCD
$558.873
1 Reddit(RDDTON) na XOF
Fr116,949.35
1 Reddit(RDDTON) na XPF
Fr21,112.98
1 Reddit(RDDTON) na BWP
P2,781.9456
1 Reddit(RDDTON) na BZD
$416.0499
1 Reddit(RDDTON) na CVE
$19,765.4751
1 Reddit(RDDTON) na DJF
Fr36,637.23
1 Reddit(RDDTON) na DOP
$13,265.9891
1 Reddit(RDDTON) na DZD
د.ج26,904.5602
1 Reddit(RDDTON) na FJD
$467.7974
1 Reddit(RDDTON) na GNF
Fr1,799,778.05
1 Reddit(RDDTON) na GTQ
Q1,587.6133
1 Reddit(RDDTON) na GYD
$43,347.8458
1 Reddit(RDDTON) na ISK
kr25,873.75

Zdroj Reddit

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Reddit, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Reddit
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Reddit

Jakou hodnotu má dnes Reddit (RDDTON)?
Aktuální cena RDDTON v USD je 206.99 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RDDTON v USD?
Aktuální cena RDDTON v USD je $ 206.99. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Reddit?
Tržní kapitalizace RDDTON je $ 532.42K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RDDTON v oběhu?
Objem RDDTON v oběhu je 2.57K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RDDTON?
RDDTON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 282.4541904298624 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RDDTON?
RDDTON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 187.01273448374423 USD.
Jaký je objem obchodování RDDTON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RDDTON je $ 69.42K USD.
Dosáhne RDDTON letos vyšší ceny?
RDDTON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRDDTON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Reddit (RDDTON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod RDDTON na USD

Částka

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 206.99 USD

Obchodujte RDDTON

RDDTON/USDT
$206.96
-6.61%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

