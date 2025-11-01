BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Qualcomm je 182.52 USD. Sledujte aktualizace cen QCOMON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QCOMON.Dnešní aktuální cena Qualcomm je 182.52 USD. Sledujte aktualizace cen QCOMON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QCOMON.

Více informací o QCOMON

Informace o ceně QCOMON

Co je to QCOMON

Oficiální webové stránky QCOMON

Tokenomika pro QCOMON

Předpověď cen QCOMON

Historie QCOMON

Průvodce nákupem (QCOMON)

Převodník QCOMON na fiat měnu

QCOMON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Qualcomm

Kurz Qualcomm(QCOMON)

Aktuální cena 1 QCOMON na USD

$182.56
$182.56$182.56
+0.35%1D
USD
Graf aktuální ceny Qualcomm (QCOMON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:07 (UTC+8)

Informace o ceně Qualcomm (QCOMON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 178.35
$ 178.35$ 178.35
Nejnižší za 24 h
$ 183.99
$ 183.99$ 183.99
Nejvyšší za 24 h

$ 178.35
$ 178.35$ 178.35

$ 183.99
$ 183.99$ 183.99

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

+0.61%

+0.35%

+8.14%

+8.14%

Cena Qualcomm (QCOMON) v reálném čase je $ 182.52. Za posledních 24 hodin se QCOMON obchodoval v rozmezí od minima $ 178.35 do maxima $ 183.99, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QCOMON v historii je $ 204.5997025830302, zatímco nejnižší cena v historii je $ 153.0239195419269.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QCOMON se za poslední hodinu změnila o +0.61%, za 24 hodin o +0.35% a za posledních 7 dní o +8.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Qualcomm (QCOMON)

No.2234

$ 883.22K
$ 883.22K$ 883.22K

$ 56.10K
$ 56.10K$ 56.10K

$ 883.22K
$ 883.22K$ 883.22K

4.84K
4.84K 4.84K

4,839.04369187
4,839.04369187 4,839.04369187

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Qualcomm je $ 883.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.10K. Objem v oběhu QCOMON je 4.84K, přičemž celková zásoba je 4839.04369187. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 883.22K.

Historie cen v USD pro Qualcomm (QCOMON)

Sledujte změny cen Qualcomm pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.6367+0.35%
30 dní$ +15.02+8.96%
60 dní$ +82.52+82.52%
90 dní$ +82.52+82.52%
Změna ceny Qualcomm dnes

Dnes zaznamenal QCOMON změnu o $ +0.6367 (+0.35%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Qualcomm za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +15.02 (+8.96%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Qualcomm za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u QCOMON ke změně o $ +82.52 (+82.52%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Qualcomm za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +82.52 (+82.52%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Qualcomm (QCOMON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Qualcomm.

Co je Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Qualcomm investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu QCOMONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Qualcomm na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Qualcomm a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Qualcomm (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Qualcomm (QCOMON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Qualcomm (QCOMON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Qualcomm.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Qualcomm!

Tokenomika pro Qualcomm (QCOMON)

Pochopení tokenomiky Qualcomm (QCOMON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QCOMON hned teď!

Jak nakupovat Qualcomm (QCOMON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Qualcomm? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Qualcomm podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

QCOMON na místní měny

1 Qualcomm(QCOMON) na VND
4,803,013.8
1 Qualcomm(QCOMON) na AUD
A$277.4304
1 Qualcomm(QCOMON) na GBP
138.7152
1 Qualcomm(QCOMON) na EUR
156.9672
1 Qualcomm(QCOMON) na USD
$182.52
1 Qualcomm(QCOMON) na MYR
RM764.7588
1 Qualcomm(QCOMON) na TRY
7,671.3156
1 Qualcomm(QCOMON) na JPY
¥27,925.56
1 Qualcomm(QCOMON) na ARS
ARS$262,617.0768
1 Qualcomm(QCOMON) na RUB
14,672.7828
1 Qualcomm(QCOMON) na INR
16,215.0768
1 Qualcomm(QCOMON) na IDR
Rp3,041,998.7832
1 Qualcomm(QCOMON) na PHP
10,712.0988
1 Qualcomm(QCOMON) na EGP
￡E.8,587.566
1 Qualcomm(QCOMON) na BRL
R$980.1324
1 Qualcomm(QCOMON) na CAD
C$255.528
1 Qualcomm(QCOMON) na BDT
22,325.8464
1 Qualcomm(QCOMON) na NGN
264,137.4684
1 Qualcomm(QCOMON) na COP
$701,999.298
1 Qualcomm(QCOMON) na ZAR
R.3,166.722
1 Qualcomm(QCOMON) na UAH
7,656.714
1 Qualcomm(QCOMON) na TZS
T.Sh.449,555.886
1 Qualcomm(QCOMON) na VES
Bs40,336.92
1 Qualcomm(QCOMON) na CLP
$171,933.84
1 Qualcomm(QCOMON) na PKR
Rs51,268.0428
1 Qualcomm(QCOMON) na KZT
96,724.6488
1 Qualcomm(QCOMON) na THB
฿5,880.7944
1 Qualcomm(QCOMON) na TWD
NT$5,619.7908
1 Qualcomm(QCOMON) na AED
د.إ669.8484
1 Qualcomm(QCOMON) na CHF
Fr146.016
1 Qualcomm(QCOMON) na HKD
HK$1,418.1804
1 Qualcomm(QCOMON) na AMD
֏69,850.404
1 Qualcomm(QCOMON) na MAD
.د.م1,688.31
1 Qualcomm(QCOMON) na MXN
$3,387.5712
1 Qualcomm(QCOMON) na SAR
ريال684.45
1 Qualcomm(QCOMON) na ETB
Br28,148.2344
1 Qualcomm(QCOMON) na KES
KSh23,579.7588
1 Qualcomm(QCOMON) na JOD
د.أ129.40668
1 Qualcomm(QCOMON) na PLN
671.6736
1 Qualcomm(QCOMON) na RON
лв804.9132
1 Qualcomm(QCOMON) na SEK
kr1,730.2896
1 Qualcomm(QCOMON) na BGN
лв308.4588
1 Qualcomm(QCOMON) na HUF
Ft61,412.5044
1 Qualcomm(QCOMON) na CZK
3,849.3468
1 Qualcomm(QCOMON) na KWD
د.ك55.85112
1 Qualcomm(QCOMON) na ILS
593.19
1 Qualcomm(QCOMON) na BOB
Bs1,261.2132
1 Qualcomm(QCOMON) na AZN
310.284
1 Qualcomm(QCOMON) na TJS
SM1,681.0092
1 Qualcomm(QCOMON) na GEL
494.6292
1 Qualcomm(QCOMON) na AOA
Kz167,296.0068
1 Qualcomm(QCOMON) na BHD
.د.ب68.62752
1 Qualcomm(QCOMON) na BMD
$182.52
1 Qualcomm(QCOMON) na DKK
kr1,180.9044
1 Qualcomm(QCOMON) na HNL
L4,803.9264
1 Qualcomm(QCOMON) na MUR
8,348.4648
1 Qualcomm(QCOMON) na NAD
$3,153.9456
1 Qualcomm(QCOMON) na NOK
kr1,847.1024
1 Qualcomm(QCOMON) na NZD
$317.5848
1 Qualcomm(QCOMON) na PAB
B/.182.52
1 Qualcomm(QCOMON) na PGK
K768.4092
1 Qualcomm(QCOMON) na QAR
ر.ق664.3728
1 Qualcomm(QCOMON) na RSD
дин.18,540.3816
1 Qualcomm(QCOMON) na UZS
soʻm2,199,035.6388
1 Qualcomm(QCOMON) na ALL
L15,297.0012
1 Qualcomm(QCOMON) na ANG
ƒ326.7108
1 Qualcomm(QCOMON) na AWG
ƒ326.7108
1 Qualcomm(QCOMON) na BBD
$365.04
1 Qualcomm(QCOMON) na BAM
KM306.6336
1 Qualcomm(QCOMON) na BIF
Fr539,894.16
1 Qualcomm(QCOMON) na BND
$237.276
1 Qualcomm(QCOMON) na BSD
$182.52
1 Qualcomm(QCOMON) na JMD
$29,323.6632
1 Qualcomm(QCOMON) na KHR
733,011.2712
1 Qualcomm(QCOMON) na KMF
Fr77,753.52
1 Qualcomm(QCOMON) na LAK
3,967,826.0076
1 Qualcomm(QCOMON) na LKR
රු55,628.4456
1 Qualcomm(QCOMON) na MDL
L3,084.588
1 Qualcomm(QCOMON) na MGA
Ar822,161.34
1 Qualcomm(QCOMON) na MOP
P1,461.9852
1 Qualcomm(QCOMON) na MVR
2,792.556
1 Qualcomm(QCOMON) na MWK
MK316,874.7972
1 Qualcomm(QCOMON) na MZN
MT11,663.028
1 Qualcomm(QCOMON) na NPR
रु25,914.1896
1 Qualcomm(QCOMON) na PYG
1,294,431.84
1 Qualcomm(QCOMON) na RWF
Fr265,201.56
1 Qualcomm(QCOMON) na SBD
$1,502.1396
1 Qualcomm(QCOMON) na SCR
2,493.2232
1 Qualcomm(QCOMON) na SRD
$7,027.02
1 Qualcomm(QCOMON) na SVC
$1,597.05
1 Qualcomm(QCOMON) na SZL
L3,166.722
1 Qualcomm(QCOMON) na TMT
m638.82
1 Qualcomm(QCOMON) na TND
د.ت536.06124
1 Qualcomm(QCOMON) na TTD
$1,235.6604
1 Qualcomm(QCOMON) na UGX
Sh635,899.68
1 Qualcomm(QCOMON) na XAF
Fr103,123.8
1 Qualcomm(QCOMON) na XCD
$492.804
1 Qualcomm(QCOMON) na XOF
Fr103,123.8
1 Qualcomm(QCOMON) na XPF
Fr18,617.04
1 Qualcomm(QCOMON) na BWP
P2,453.0688
1 Qualcomm(QCOMON) na BZD
$366.8652
1 Qualcomm(QCOMON) na CVE
$17,428.8348
1 Qualcomm(QCOMON) na DJF
Fr32,306.04
1 Qualcomm(QCOMON) na DOP
$11,697.7068
1 Qualcomm(QCOMON) na DZD
د.ج23,723.9496
1 Qualcomm(QCOMON) na FJD
$412.4952
1 Qualcomm(QCOMON) na GNF
Fr1,587,011.4
1 Qualcomm(QCOMON) na GTQ
Q1,399.9284
1 Qualcomm(QCOMON) na GYD
$38,223.3384
1 Qualcomm(QCOMON) na ISK
kr22,815

Zdroj Qualcomm

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Qualcomm, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Qualcomm
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Qualcomm

Jakou hodnotu má dnes Qualcomm (QCOMON)?
Aktuální cena QCOMON v USD je 182.52 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QCOMON v USD?
Aktuální cena QCOMON v USD je $ 182.52. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Qualcomm?
Tržní kapitalizace QCOMON je $ 883.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QCOMON v oběhu?
Objem QCOMON v oběhu je 4.84K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QCOMON?
QCOMON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 204.5997025830302 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QCOMON?
QCOMON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 153.0239195419269 USD.
Jaký je objem obchodování QCOMON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QCOMON je $ 56.10K USD.
Dosáhne QCOMON letos vyšší ceny?
QCOMON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQCOMON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Qualcomm (QCOMON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod QCOMON na USD

Částka

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 182.52 USD

Obchodujte QCOMON

QCOMON/USDT
$182.56
$182.56$182.56
+0.39%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,058.92
$110,058.92$110,058.92

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.57
$3,862.57$3,862.57

+0.04%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02542
$0.02542$0.02542

-21.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-1.25%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.57
$3,862.57$3,862.57

+0.04%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,058.92
$110,058.92$110,058.92

-0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.80
$185.80$185.80

-1.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5057
$2.5057$2.5057

-0.72%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.18
$1,087.18$1,087.18

+0.25%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000412
$0.000412$0.000412

+106.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20965
$0.20965$0.20965

+50.62%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.746
$18.746$18.746

+45.72%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7294
$0.7294$0.7294

+41.71%