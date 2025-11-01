BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Succinct je 0.6966 USD. Sledujte aktualizace cen PROVE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PROVE.

Kurz Succinct(PROVE)

Aktuální cena 1 PROVE na USD

$0.6968
$0.6968$0.6968
+4.34%1D
USD
Graf aktuální ceny Succinct (PROVE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:05:16 (UTC+8)

Informace o ceně Succinct (PROVE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.6445
$ 0.6445$ 0.6445
Nejnižší za 24 h
$ 0.7031
$ 0.7031$ 0.7031
Nejvyšší za 24 h

$ 0.6445
$ 0.6445$ 0.6445

$ 0.7031
$ 0.7031$ 0.7031

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

+1.42%

+4.34%

-26.04%

-26.04%

Cena Succinct (PROVE) v reálném čase je $ 0.6966. Za posledních 24 hodin se PROVE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.6445 do maxima $ 0.7031, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PROVE v historii je $ 1.7260015460023572, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.4184223922367206.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PROVE se za poslední hodinu změnila o +1.42%, za 24 hodin o +4.34% a za posledních 7 dní o -26.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Succinct (PROVE)

No.267

$ 135.84M
$ 135.84M$ 135.84M

$ 586.50K
$ 586.50K$ 586.50K

$ 696.60M
$ 696.60M$ 696.60M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Succinct je $ 135.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 586.50K. Objem v oběhu PROVE je 195.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 696.60M.

Historie cen v USD pro Succinct (PROVE)

Sledujte změny cen Succinct pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.028983+4.34%
30 dní$ -0.0649-8.53%
60 dní$ -0.1405-16.79%
90 dní$ +0.1966+39.32%
Změna ceny Succinct dnes

Dnes zaznamenal PROVE změnu o $ +0.028983 (+4.34%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Succinct za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0649 (-8.53%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Succinct za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PROVE ke změně o $ -0.1405 (-16.79%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Succinct za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.1966 (+39.32%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Succinct (PROVE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Succinct.

Co je Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Succinct investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PROVEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Succinct na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Succinct a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Succinct (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Succinct (PROVE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Succinct (PROVE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Succinct.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Succinct!

Tokenomika pro Succinct (PROVE)

Pochopení tokenomiky Succinct (PROVE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PROVE hned teď!

Jak nakupovat Succinct (PROVE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Succinct? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Succinct podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PROVE na místní měny

1 Succinct(PROVE) na VND
18,331.029
1 Succinct(PROVE) na AUD
A$1.058832
1 Succinct(PROVE) na GBP
0.529416
1 Succinct(PROVE) na EUR
0.599076
1 Succinct(PROVE) na USD
$0.6966
1 Succinct(PROVE) na MYR
RM2.918754
1 Succinct(PROVE) na TRY
29.278098
1 Succinct(PROVE) na JPY
¥106.5798
1 Succinct(PROVE) na ARS
ARS$1,002.295944
1 Succinct(PROVE) na RUB
55.999674
1 Succinct(PROVE) na INR
61.885944
1 Succinct(PROVE) na IDR
Rp11,609.995356
1 Succinct(PROVE) na PHP
40.883454
1 Succinct(PROVE) na EGP
￡E.32.77503
1 Succinct(PROVE) na BRL
R$3.740742
1 Succinct(PROVE) na CAD
C$0.97524
1 Succinct(PROVE) na BDT
85.208112
1 Succinct(PROVE) na NGN
1,008.098622
1 Succinct(PROVE) na COP
$2,679.22809
1 Succinct(PROVE) na ZAR
R.12.08601
1 Succinct(PROVE) na UAH
29.22237
1 Succinct(PROVE) na TZS
T.Sh.1,715.76063
1 Succinct(PROVE) na VES
Bs153.9486
1 Succinct(PROVE) na CLP
$656.1972
1 Succinct(PROVE) na PKR
Rs195.667974
1 Succinct(PROVE) na KZT
369.156204
1 Succinct(PROVE) na THB
฿22.444452
1 Succinct(PROVE) na TWD
NT$21.448314
1 Succinct(PROVE) na AED
د.إ2.556522
1 Succinct(PROVE) na CHF
Fr0.55728
1 Succinct(PROVE) na HKD
HK$5.412582
1 Succinct(PROVE) na AMD
֏266.58882
1 Succinct(PROVE) na MAD
.د.م6.44355
1 Succinct(PROVE) na MXN
$12.928896
1 Succinct(PROVE) na SAR
ريال2.61225
1 Succinct(PROVE) na ETB
Br107.429652
1 Succinct(PROVE) na KES
KSh89.993754
1 Succinct(PROVE) na JOD
د.أ0.4938894
1 Succinct(PROVE) na PLN
2.563488
1 Succinct(PROVE) na RON
лв3.072006
1 Succinct(PROVE) na SEK
kr6.603768
1 Succinct(PROVE) na BGN
лв1.177254
1 Succinct(PROVE) na HUF
Ft234.385002
1 Succinct(PROVE) na CZK
14.691294
1 Succinct(PROVE) na KWD
د.ك0.2131596
1 Succinct(PROVE) na ILS
2.26395
1 Succinct(PROVE) na BOB
Bs4.813506
1 Succinct(PROVE) na AZN
1.18422
1 Succinct(PROVE) na TJS
SM6.415686
1 Succinct(PROVE) na GEL
1.887786
1 Succinct(PROVE) na AOA
Kz638.496594
1 Succinct(PROVE) na BHD
.د.ب0.2619216
1 Succinct(PROVE) na BMD
$0.6966
1 Succinct(PROVE) na DKK
kr4.507002
1 Succinct(PROVE) na HNL
L18.334512
1 Succinct(PROVE) na MUR
31.862484
1 Succinct(PROVE) na NAD
$12.037248
1 Succinct(PROVE) na NOK
kr7.049592
1 Succinct(PROVE) na NZD
$1.212084
1 Succinct(PROVE) na PAB
B/.0.6966
1 Succinct(PROVE) na PGK
K2.932686
1 Succinct(PROVE) na QAR
ر.ق2.535624
1 Succinct(PROVE) na RSD
дин.70.760628
1 Succinct(PROVE) na UZS
soʻm8,392.769154
1 Succinct(PROVE) na ALL
L58.382046
1 Succinct(PROVE) na ANG
ƒ1.246914
1 Succinct(PROVE) na AWG
ƒ1.246914
1 Succinct(PROVE) na BBD
$1.3932
1 Succinct(PROVE) na BAM
KM1.170288
1 Succinct(PROVE) na BIF
Fr2,060.5428
1 Succinct(PROVE) na BND
$0.90558
1 Succinct(PROVE) na BSD
$0.6966
1 Succinct(PROVE) na JMD
$111.915756
1 Succinct(PROVE) na KHR
2,797.587396
1 Succinct(PROVE) na KMF
Fr296.7516
1 Succinct(PROVE) na LAK
15,143.477958
1 Succinct(PROVE) na LKR
රු212.309748
1 Succinct(PROVE) na MDL
L11.77254
1 Succinct(PROVE) na MGA
Ar3,137.8347
1 Succinct(PROVE) na MOP
P5.579766
1 Succinct(PROVE) na MVR
10.65798
1 Succinct(PROVE) na MWK
MK1,209.374226
1 Succinct(PROVE) na MZN
MT44.51274
1 Succinct(PROVE) na NPR
रु98.903268
1 Succinct(PROVE) na PYG
4,940.2872
1 Succinct(PROVE) na RWF
Fr1,012.1598
1 Succinct(PROVE) na SBD
$5.733018
1 Succinct(PROVE) na SCR
9.515556
1 Succinct(PROVE) na SRD
$26.8191
1 Succinct(PROVE) na SVC
$6.09525
1 Succinct(PROVE) na SZL
L12.08601
1 Succinct(PROVE) na TMT
m2.4381
1 Succinct(PROVE) na TND
د.ت2.0459142
1 Succinct(PROVE) na TTD
$4.715982
1 Succinct(PROVE) na UGX
Sh2,426.9544
1 Succinct(PROVE) na XAF
Fr393.579
1 Succinct(PROVE) na XCD
$1.88082
1 Succinct(PROVE) na XOF
Fr393.579
1 Succinct(PROVE) na XPF
Fr71.0532
1 Succinct(PROVE) na BWP
P9.362304
1 Succinct(PROVE) na BZD
$1.400166
1 Succinct(PROVE) na CVE
$66.518334
1 Succinct(PROVE) na DJF
Fr123.2982
1 Succinct(PROVE) na DOP
$44.645094
1 Succinct(PROVE) na DZD
د.ج90.544068
1 Succinct(PROVE) na FJD
$1.574316
1 Succinct(PROVE) na GNF
Fr6,056.937
1 Succinct(PROVE) na GTQ
Q5.342922
1 Succinct(PROVE) na GYD
$145.881972
1 Succinct(PROVE) na ISK
kr87.075

Zdroj Succinct

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Succinct, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Succinct
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Succinct

Jakou hodnotu má dnes Succinct (PROVE)?
Aktuální cena PROVE v USD je 0.6966 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PROVE v USD?
Aktuální cena PROVE v USD je $ 0.6966. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Succinct?
Tržní kapitalizace PROVE je $ 135.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PROVE v oběhu?
Objem PROVE v oběhu je 195.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PROVE?
PROVE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.7260015460023572 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PROVE?
PROVE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.4184223922367206 USD.
Jaký je objem obchodování PROVE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PROVE je $ 586.50K USD.
Dosáhne PROVE letos vyšší ceny?
PROVE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPROVE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Succinct (PROVE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

