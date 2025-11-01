BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena priceless je 0.001138 USD. Sledujte aktualizace cen PRICELESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PRICELESS.Dnešní aktuální cena priceless je 0.001138 USD. Sledujte aktualizace cen PRICELESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PRICELESS.

Více informací o PRICELESS

Informace o ceně PRICELESS

Co je to PRICELESS

Tokenomika pro PRICELESS

Předpověď cen PRICELESS

Historie PRICELESS

Průvodce nákupem (PRICELESS)

Převodník PRICELESS na fiat měnu

PRICELESS Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo priceless

Kurz priceless(PRICELESS)

Aktuální cena 1 PRICELESS na USD

$0.001138
$0.001138$0.001138
+1.42%1D
USD
Graf aktuální ceny priceless (PRICELESS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:10:16 (UTC+8)

Informace o ceně priceless (PRICELESS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000961
$ 0.000961$ 0.000961
Nejnižší za 24 h
$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000961
$ 0.000961$ 0.000961

$ 0.0013
$ 0.0013$ 0.0013

--
----

--
----

-0.18%

+1.42%

-24.24%

-24.24%

Cena priceless (PRICELESS) v reálném čase je $ 0.001138. Za posledních 24 hodin se PRICELESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000961 do maxima $ 0.0013, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PRICELESS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PRICELESS se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o +1.42% a za posledních 7 dní o -24.24%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu priceless (PRICELESS)

--
----

$ 63.02K
$ 63.02K$ 63.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Aktuální tržní kapitalizace priceless je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 63.02K. Objem v oběhu PRICELESS je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro priceless (PRICELESS)

Sledujte změny cen priceless pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000015933+1.42%
30 dní$ -0.002701-70.36%
60 dní$ +0.000138+13.80%
90 dní$ +0.000138+13.80%
Změna ceny priceless dnes

Dnes zaznamenal PRICELESS změnu o $ +0.000015933 (+1.42%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny priceless za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.002701 (-70.36%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny priceless za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PRICELESS ke změně o $ +0.000138 (+13.80%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny priceless za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.000138 (+13.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům priceless (PRICELESS)?

Podívejte se na stránku Historie cen priceless.

Co je priceless (PRICELESS)

PRICELESS is a community-driven memecoin built on the “priceless/ironic” theme, using CZ and Binance contexts and a contrast with USELESS to spark discussion.

priceless je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich priceless investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PRICELESSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o priceless na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na priceless a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny priceless (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít priceless (PRICELESS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva priceless (PRICELESS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro priceless.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny priceless!

Tokenomika pro priceless (PRICELESS)

Pochopení tokenomiky priceless (PRICELESS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PRICELESS hned teď!

Jak nakupovat priceless (PRICELESS)

Snažíte se zjistit, jak koupit priceless? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit priceless podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PRICELESS na místní měny

1 priceless(PRICELESS) na VND
29.94647
1 priceless(PRICELESS) na AUD
A$0.00172976
1 priceless(PRICELESS) na GBP
0.00086488
1 priceless(PRICELESS) na EUR
0.00097868
1 priceless(PRICELESS) na USD
$0.001138
1 priceless(PRICELESS) na MYR
RM0.00476822
1 priceless(PRICELESS) na TRY
0.04783014
1 priceless(PRICELESS) na JPY
¥0.174114
1 priceless(PRICELESS) na ARS
ARS$1.63271136
1 priceless(PRICELESS) na RUB
0.09148382
1 priceless(PRICELESS) na INR
0.10102026
1 priceless(PRICELESS) na IDR
Rp18.96665908
1 priceless(PRICELESS) na PHP
0.06678922
1 priceless(PRICELESS) na EGP
￡E.0.05358842
1 priceless(PRICELESS) na BRL
R$0.00611106
1 priceless(PRICELESS) na CAD
C$0.0015932
1 priceless(PRICELESS) na BDT
0.13920016
1 priceless(PRICELESS) na NGN
1.64450104
1 priceless(PRICELESS) na COP
$4.3769187
1 priceless(PRICELESS) na ZAR
R.0.01976706
1 priceless(PRICELESS) na UAH
0.0477391
1 priceless(PRICELESS) na TZS
T.Sh.2.78921524
1 priceless(PRICELESS) na VES
Bs0.251498
1 priceless(PRICELESS) na CLP
$1.071996
1 priceless(PRICELESS) na PKR
Rs0.3213712
1 priceless(PRICELESS) na KZT
0.60084124
1 priceless(PRICELESS) na THB
฿0.03666636
1 priceless(PRICELESS) na TWD
NT$0.03503902
1 priceless(PRICELESS) na AED
د.إ0.00417646
1 priceless(PRICELESS) na CHF
Fr0.0009104
1 priceless(PRICELESS) na HKD
HK$0.00884226
1 priceless(PRICELESS) na AMD
֏0.43401044
1 priceless(PRICELESS) na MAD
.د.م0.01050374
1 priceless(PRICELESS) na MXN
$0.02112128
1 priceless(PRICELESS) na SAR
ريال0.0042675
1 priceless(PRICELESS) na ETB
Br0.17483094
1 priceless(PRICELESS) na KES
KSh0.14661992
1 priceless(PRICELESS) na JOD
د.أ0.000806842
1 priceless(PRICELESS) na PLN
0.00418784
1 priceless(PRICELESS) na RON
лв0.00501858
1 priceless(PRICELESS) na SEK
kr0.01078824
1 priceless(PRICELESS) na BGN
лв0.00191184
1 priceless(PRICELESS) na HUF
Ft0.38290286
1 priceless(PRICELESS) na CZK
0.02400042
1 priceless(PRICELESS) na KWD
د.ك0.000348228
1 priceless(PRICELESS) na ILS
0.0036985
1 priceless(PRICELESS) na BOB
Bs0.00786358
1 priceless(PRICELESS) na AZN
0.0019346
1 priceless(PRICELESS) na TJS
SM0.01044684
1 priceless(PRICELESS) na GEL
0.00308398
1 priceless(PRICELESS) na AOA
Kz1.04307942
1 priceless(PRICELESS) na BHD
.د.ب0.00042675
1 priceless(PRICELESS) na BMD
$0.001138
1 priceless(PRICELESS) na DKK
kr0.00736286
1 priceless(PRICELESS) na HNL
L0.02983836
1 priceless(PRICELESS) na MUR
0.05205212
1 priceless(PRICELESS) na NAD
$0.01967602
1 priceless(PRICELESS) na NOK
kr0.01151656
1 priceless(PRICELESS) na NZD
$0.00198012
1 priceless(PRICELESS) na PAB
B/.0.001138
1 priceless(PRICELESS) na PGK
K0.0047796
1 priceless(PRICELESS) na QAR
ر.ق0.00413094
1 priceless(PRICELESS) na RSD
дин.0.11559804
1 priceless(PRICELESS) na UZS
soʻm13.54761688
1 priceless(PRICELESS) na ALL
L0.09501162
1 priceless(PRICELESS) na ANG
ƒ0.00203702
1 priceless(PRICELESS) na AWG
ƒ0.00203702
1 priceless(PRICELESS) na BBD
$0.002276
1 priceless(PRICELESS) na BAM
KM0.00191184
1 priceless(PRICELESS) na BIF
Fr3.326374
1 priceless(PRICELESS) na BND
$0.00146802
1 priceless(PRICELESS) na BSD
$0.001138
1 priceless(PRICELESS) na JMD
$0.1821369
1 priceless(PRICELESS) na KHR
4.552
1 priceless(PRICELESS) na KMF
Fr0.484788
1 priceless(PRICELESS) na LAK
24.73912994
1 priceless(PRICELESS) na LKR
රු0.34547404
1 priceless(PRICELESS) na MDL
L0.01931186
1 priceless(PRICELESS) na MGA
Ar5.1031334
1 priceless(PRICELESS) na MOP
P0.00911538
1 priceless(PRICELESS) na MVR
0.0174114
1 priceless(PRICELESS) na MWK
MK1.9688538
1 priceless(PRICELESS) na MZN
MT0.0727182
1 priceless(PRICELESS) na NPR
रु0.16095872
1 priceless(PRICELESS) na PYG
8.070696
1 priceless(PRICELESS) na RWF
Fr1.653514
1 priceless(PRICELESS) na SBD
$0.00936574
1 priceless(PRICELESS) na SCR
0.01554508
1 priceless(PRICELESS) na SRD
$0.043813
1 priceless(PRICELESS) na SVC
$0.0099575
1 priceless(PRICELESS) na SZL
L0.01967602
1 priceless(PRICELESS) na TMT
m0.003983
1 priceless(PRICELESS) na TND
د.ت0.003350272
1 priceless(PRICELESS) na TTD
$0.00770426
1 priceless(PRICELESS) na UGX
Sh3.951136
1 priceless(PRICELESS) na XAF
Fr0.64297
1 priceless(PRICELESS) na XCD
$0.0030726
1 priceless(PRICELESS) na XOF
Fr0.64297
1 priceless(PRICELESS) na XPF
Fr0.116076
1 priceless(PRICELESS) na BWP
P0.01523782
1 priceless(PRICELESS) na BZD
$0.00228738
1 priceless(PRICELESS) na CVE
$0.1081669
1 priceless(PRICELESS) na DJF
Fr0.201426
1 priceless(PRICELESS) na DOP
$0.07290028
1 priceless(PRICELESS) na DZD
د.ج0.14790586
1 priceless(PRICELESS) na FJD
$0.00257188
1 priceless(PRICELESS) na GNF
Fr9.80956
1 priceless(PRICELESS) na GTQ
Q0.00869432
1 priceless(PRICELESS) na GYD
$0.23831996
1 priceless(PRICELESS) na ISK
kr0.141112

Zdroj priceless

Pokud chcete se podrobněji seznámit s priceless, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně priceless

Jakou hodnotu má dnes priceless (PRICELESS)?
Aktuální cena PRICELESS v USD je 0.001138 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PRICELESS v USD?
Aktuální cena PRICELESS v USD je $ 0.001138. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace priceless?
Tržní kapitalizace PRICELESS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PRICELESS v oběhu?
Objem PRICELESS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PRICELESS?
PRICELESS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PRICELESS?
PRICELESS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování PRICELESS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PRICELESS je $ 63.02K USD.
Dosáhne PRICELESS letos vyšší ceny?
PRICELESS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPRICELESS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:10:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se priceless (PRICELESS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PRICELESS na USD

Částka

PRICELESS
PRICELESS
USD
USD

1 PRICELESS = 0.001138 USD

Obchodujte PRICELESS

PRICELESS/USDT
$0.001138
$0.001138$0.001138
+1.33%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,159.75
$110,159.75$110,159.75

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.36
$3,865.36$3,865.36

+0.11%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02346
$0.02346$0.02346

-27.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.99
$185.99$185.99

-1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.36
$3,865.36$3,865.36

+0.11%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,159.75
$110,159.75$110,159.75

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.99
$185.99$185.99

-1.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.96
$1,086.96$1,086.96

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.20000
$0.20000$0.20000

+900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000398
$0.000398$0.000398

+99.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000114
$0.00000114$0.00000114

+78.12%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0038
$0.0038$0.0038

+52.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030901
$0.0030901$0.0030901

+57.49%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.537
$19.537$19.537

+51.87%