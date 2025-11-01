BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PINGPONG je 0.04671 USD. Sledujte aktualizace cen PINGPONG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PINGPONG.Dnešní aktuální cena PINGPONG je 0.04671 USD. Sledujte aktualizace cen PINGPONG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PINGPONG.

Více informací o PINGPONG

Informace o ceně PINGPONG

Co je to PINGPONG

Bílá kniha pro PINGPONG

Oficiální webové stránky PINGPONG

Tokenomika pro PINGPONG

Předpověď cen PINGPONG

Historie PINGPONG

Průvodce nákupem (PINGPONG)

Převodník PINGPONG na fiat měnu

PINGPONG Spot

PINGPONG USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PINGPONG

Kurz PINGPONG(PINGPONG)

Aktuální cena 1 PINGPONG na USD

$0.04671
$0.04671$0.04671
-6.46%1D
USD
Graf aktuální ceny PINGPONG (PINGPONG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:09:19 (UTC+8)

Informace o ceně PINGPONG (PINGPONG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04659
$ 0.04659$ 0.04659
Nejnižší za 24 h
$ 0.06126
$ 0.06126$ 0.06126
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04659
$ 0.04659$ 0.04659

$ 0.06126
$ 0.06126$ 0.06126

--
----

--
----

-2.65%

-6.46%

-30.67%

-30.67%

Cena PINGPONG (PINGPONG) v reálném čase je $ 0.04671. Za posledních 24 hodin se PINGPONG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04659 do maxima $ 0.06126, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PINGPONG v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PINGPONG se za poslední hodinu změnila o -2.65%, za 24 hodin o -6.46% a za posledních 7 dní o -30.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PINGPONG (PINGPONG)

--
----

$ 80.80K
$ 80.80K$ 80.80K

$ 46.71M
$ 46.71M$ 46.71M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace PINGPONG je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 80.80K. Objem v oběhu PINGPONG je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 46.71M.

Historie cen v USD pro PINGPONG (PINGPONG)

Sledujte změny cen PINGPONG pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0032259-6.46%
30 dní$ -0.04454-48.82%
60 dní$ +0.02671+133.55%
90 dní$ +0.02671+133.55%
Změna ceny PINGPONG dnes

Dnes zaznamenal PINGPONG změnu o $ -0.0032259 (-6.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PINGPONG za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.04454 (-48.82%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PINGPONG za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PINGPONG ke změně o $ +0.02671 (+133.55%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PINGPONG za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02671 (+133.55%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PINGPONG (PINGPONG)?

Podívejte se na stránku Historie cen PINGPONG.

Co je PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PINGPONG investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PINGPONGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PINGPONG na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PINGPONG a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PINGPONG (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PINGPONG (PINGPONG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PINGPONG (PINGPONG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PINGPONG.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PINGPONG!

Tokenomika pro PINGPONG (PINGPONG)

Pochopení tokenomiky PINGPONG (PINGPONG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PINGPONG hned teď!

Jak nakupovat PINGPONG (PINGPONG)

Snažíte se zjistit, jak koupit PINGPONG? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PINGPONG podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PINGPONG na místní měny

1 PINGPONG(PINGPONG) na VND
1,229.17365
1 PINGPONG(PINGPONG) na AUD
A$0.0709992
1 PINGPONG(PINGPONG) na GBP
0.0354996
1 PINGPONG(PINGPONG) na EUR
0.0401706
1 PINGPONG(PINGPONG) na USD
$0.04671
1 PINGPONG(PINGPONG) na MYR
RM0.1957149
1 PINGPONG(PINGPONG) na TRY
1.9632213
1 PINGPONG(PINGPONG) na JPY
¥7.14663
1 PINGPONG(PINGPONG) na ARS
ARS$67.0157712
1 PINGPONG(PINGPONG) na RUB
3.7550169
1 PINGPONG(PINGPONG) na INR
4.1464467
1 PINGPONG(PINGPONG) na IDR
Rp778.4996886
1 PINGPONG(PINGPONG) na PHP
2.7414099
1 PINGPONG(PINGPONG) na EGP
￡E.2.1995739
1 PINGPONG(PINGPONG) na BRL
R$0.2508327
1 PINGPONG(PINGPONG) na CAD
C$0.065394
1 PINGPONG(PINGPONG) na BDT
5.7135672
1 PINGPONG(PINGPONG) na NGN
67.4996868
1 PINGPONG(PINGPONG) na COP
$179.6536665
1 PINGPONG(PINGPONG) na ZAR
R.0.8113527
1 PINGPONG(PINGPONG) na UAH
1.9594845
1 PINGPONG(PINGPONG) na TZS
T.Sh.114.4852758
1 PINGPONG(PINGPONG) na VES
Bs10.32291
1 PINGPONG(PINGPONG) na CLP
$44.00082
1 PINGPONG(PINGPONG) na PKR
Rs13.190904
1 PINGPONG(PINGPONG) na KZT
24.6619458
1 PINGPONG(PINGPONG) na THB
฿1.5049962
1 PINGPONG(PINGPONG) na TWD
NT$1.4382009
1 PINGPONG(PINGPONG) na AED
د.إ0.1714257
1 PINGPONG(PINGPONG) na CHF
Fr0.037368
1 PINGPONG(PINGPONG) na HKD
HK$0.3629367
1 PINGPONG(PINGPONG) na AMD
֏17.8142598
1 PINGPONG(PINGPONG) na MAD
.د.م0.4311333
1 PINGPONG(PINGPONG) na MXN
$0.8669376
1 PINGPONG(PINGPONG) na SAR
ريال0.1751625
1 PINGPONG(PINGPONG) na ETB
Br7.1760573
1 PINGPONG(PINGPONG) na KES
KSh6.0181164
1 PINGPONG(PINGPONG) na JOD
د.أ0.03311739
1 PINGPONG(PINGPONG) na PLN
0.1718928
1 PINGPONG(PINGPONG) na RON
лв0.2059911
1 PINGPONG(PINGPONG) na SEK
kr0.4428108
1 PINGPONG(PINGPONG) na BGN
лв0.0784728
1 PINGPONG(PINGPONG) na HUF
Ft15.7165137
1 PINGPONG(PINGPONG) na CZK
0.9851139
1 PINGPONG(PINGPONG) na KWD
د.ك0.01429326
1 PINGPONG(PINGPONG) na ILS
0.1518075
1 PINGPONG(PINGPONG) na BOB
Bs0.3227661
1 PINGPONG(PINGPONG) na AZN
0.079407
1 PINGPONG(PINGPONG) na TJS
SM0.4287978
1 PINGPONG(PINGPONG) na GEL
0.1265841
1 PINGPONG(PINGPONG) na AOA
Kz42.8139189
1 PINGPONG(PINGPONG) na BHD
.د.ب0.01751625
1 PINGPONG(PINGPONG) na BMD
$0.04671
1 PINGPONG(PINGPONG) na DKK
kr0.3022137
1 PINGPONG(PINGPONG) na HNL
L1.2247362
1 PINGPONG(PINGPONG) na MUR
2.1365154
1 PINGPONG(PINGPONG) na NAD
$0.8076159
1 PINGPONG(PINGPONG) na NOK
kr0.4727052
1 PINGPONG(PINGPONG) na NZD
$0.0812754
1 PINGPONG(PINGPONG) na PAB
B/.0.04671
1 PINGPONG(PINGPONG) na PGK
K0.196182
1 PINGPONG(PINGPONG) na QAR
ر.ق0.1695573
1 PINGPONG(PINGPONG) na RSD
дин.4.7448018
1 PINGPONG(PINGPONG) na UZS
soʻm556.0713396
1 PINGPONG(PINGPONG) na ALL
L3.8998179
1 PINGPONG(PINGPONG) na ANG
ƒ0.0836109
1 PINGPONG(PINGPONG) na AWG
ƒ0.0836109
1 PINGPONG(PINGPONG) na BBD
$0.09342
1 PINGPONG(PINGPONG) na BAM
KM0.0784728
1 PINGPONG(PINGPONG) na BIF
Fr136.53333
1 PINGPONG(PINGPONG) na BND
$0.0602559
1 PINGPONG(PINGPONG) na BSD
$0.04671
1 PINGPONG(PINGPONG) na JMD
$7.4759355
1 PINGPONG(PINGPONG) na KHR
186.84
1 PINGPONG(PINGPONG) na KMF
Fr19.89846
1 PINGPONG(PINGPONG) na LAK
1,015.4347623
1 PINGPONG(PINGPONG) na LKR
රු14.1802218
1 PINGPONG(PINGPONG) na MDL
L0.7926687
1 PINGPONG(PINGPONG) na MGA
Ar209.461653
1 PINGPONG(PINGPONG) na MOP
P0.3741471
1 PINGPONG(PINGPONG) na MVR
0.714663
1 PINGPONG(PINGPONG) na MWK
MK80.812971
1 PINGPONG(PINGPONG) na MZN
MT2.984769
1 PINGPONG(PINGPONG) na NPR
रु6.6066624
1 PINGPONG(PINGPONG) na PYG
331.26732
1 PINGPONG(PINGPONG) na RWF
Fr67.86963
1 PINGPONG(PINGPONG) na SBD
$0.3844233
1 PINGPONG(PINGPONG) na SCR
0.6380586
1 PINGPONG(PINGPONG) na SRD
$1.798335
1 PINGPONG(PINGPONG) na SVC
$0.4087125
1 PINGPONG(PINGPONG) na SZL
L0.8076159
1 PINGPONG(PINGPONG) na TMT
m0.163485
1 PINGPONG(PINGPONG) na TND
د.ت0.13751424
1 PINGPONG(PINGPONG) na TTD
$0.3162267
1 PINGPONG(PINGPONG) na UGX
Sh162.17712
1 PINGPONG(PINGPONG) na XAF
Fr26.39115
1 PINGPONG(PINGPONG) na XCD
$0.126117
1 PINGPONG(PINGPONG) na XOF
Fr26.39115
1 PINGPONG(PINGPONG) na XPF
Fr4.76442
1 PINGPONG(PINGPONG) na BWP
P0.6254469
1 PINGPONG(PINGPONG) na BZD
$0.0938871
1 PINGPONG(PINGPONG) na CVE
$4.4397855
1 PINGPONG(PINGPONG) na DJF
Fr8.26767
1 PINGPONG(PINGPONG) na DOP
$2.9922426
1 PINGPONG(PINGPONG) na DZD
د.ج6.0708987
1 PINGPONG(PINGPONG) na FJD
$0.1055646
1 PINGPONG(PINGPONG) na GNF
Fr402.6402
1 PINGPONG(PINGPONG) na GTQ
Q0.3568644
1 PINGPONG(PINGPONG) na GYD
$9.7820082
1 PINGPONG(PINGPONG) na ISK
kr5.79204

Zdroj PINGPONG

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PINGPONG, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka PINGPONG
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PINGPONG

Jakou hodnotu má dnes PINGPONG (PINGPONG)?
Aktuální cena PINGPONG v USD je 0.04671 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PINGPONG v USD?
Aktuální cena PINGPONG v USD je $ 0.04671. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PINGPONG?
Tržní kapitalizace PINGPONG je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PINGPONG v oběhu?
Objem PINGPONG v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PINGPONG?
PINGPONG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PINGPONG?
PINGPONG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování PINGPONG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PINGPONG je $ 80.80K USD.
Dosáhne PINGPONG letos vyšší ceny?
PINGPONG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPINGPONG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:09:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PINGPONG (PINGPONG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PINGPONG na USD

Částka

PINGPONG
PINGPONG
USD
USD

1 PINGPONG = 0.04671 USD

Obchodujte PINGPONG

PINGPONG/USDT
$0.04671
$0.04671$0.04671
-6.63%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,133.03
$110,133.03$110,133.03

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.14
$3,862.14$3,862.14

+0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02377
$0.02377$0.02377

-26.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.90
$185.90$185.90

-1.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.14
$3,862.14$3,862.14

+0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,133.03
$110,133.03$110,133.03

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.90
$185.90$185.90

-1.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5030
$2.5030$2.5030

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.67
$1,086.67$1,086.67

+0.21%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.20000
$0.20000$0.20000

+900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000377
$0.000377$0.000377

+88.50%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000109
$0.00000109$0.00000109

+70.31%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030989
$0.0030989$0.0030989

+57.94%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.584
$19.584$19.584

+52.23%