BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PepsiCo je 147.1 USD. Sledujte aktualizace cen PEPON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEPON.Dnešní aktuální cena PepsiCo je 147.1 USD. Sledujte aktualizace cen PEPON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEPON.

Více informací o PEPON

Informace o ceně PEPON

Co je to PEPON

Oficiální webové stránky PEPON

Tokenomika pro PEPON

Předpověď cen PEPON

Historie PEPON

Průvodce nákupem (PEPON)

Převodník PEPON na fiat měnu

PEPON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo PepsiCo

Kurz PepsiCo(PEPON)

Aktuální cena 1 PEPON na USD

$147.09
$147.09$147.09
-0.32%1D
USD
Graf aktuální ceny PepsiCo (PEPON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:08:31 (UTC+8)

Informace o ceně PepsiCo (PEPON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 146.5
$ 146.5$ 146.5
Nejnižší za 24 h
$ 148.08
$ 148.08$ 148.08
Nejvyšší za 24 h

$ 146.5
$ 146.5$ 146.5

$ 148.08
$ 148.08$ 148.08

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

+0.03%

-0.32%

-3.74%

-3.74%

Cena PepsiCo (PEPON) v reálném čase je $ 147.1. Za posledních 24 hodin se PEPON obchodoval v rozmezí od minima $ 146.5 do maxima $ 148.08, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PEPON v historii je $ 156.71583734346297, zatímco nejnižší cena v historii je $ 139.61853462367836.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PEPON se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o -0.32% a za posledních 7 dní o -3.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PepsiCo (PEPON)

No.1778

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

$ 53.08K
$ 53.08K$ 53.08K

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

15.34K
15.34K 15.34K

15,343.88155589
15,343.88155589 15,343.88155589

ETH

Aktuální tržní kapitalizace PepsiCo je $ 2.26M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 53.08K. Objem v oběhu PEPON je 15.34K, přičemž celková zásoba je 15343.88155589. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.26M.

Historie cen v USD pro PepsiCo (PEPON)

Sledujte změny cen PepsiCo pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.4722-0.32%
30 dní$ +3.33+2.31%
60 dní$ +47.1+47.10%
90 dní$ +47.1+47.10%
Změna ceny PepsiCo dnes

Dnes zaznamenal PEPON změnu o $ -0.4722 (-0.32%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny PepsiCo za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +3.33 (+2.31%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny PepsiCo za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PEPON ke změně o $ +47.1 (+47.10%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny PepsiCo za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +47.1 (+47.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům PepsiCo (PEPON)?

Podívejte se na stránku Historie cen PepsiCo.

Co je PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich PepsiCo investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PEPONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o PepsiCo na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na PepsiCo a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny PepsiCo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PepsiCo (PEPON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PepsiCo (PEPON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PepsiCo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PepsiCo!

Tokenomika pro PepsiCo (PEPON)

Pochopení tokenomiky PepsiCo (PEPON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PEPON hned teď!

Jak nakupovat PepsiCo (PEPON)

Snažíte se zjistit, jak koupit PepsiCo? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit PepsiCo podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PEPON na místní měny

1 PepsiCo(PEPON) na VND
3,870,936.5
1 PepsiCo(PEPON) na AUD
A$223.592
1 PepsiCo(PEPON) na GBP
111.796
1 PepsiCo(PEPON) na EUR
126.506
1 PepsiCo(PEPON) na USD
$147.1
1 PepsiCo(PEPON) na MYR
RM616.349
1 PepsiCo(PEPON) na TRY
6,182.613
1 PepsiCo(PEPON) na JPY
¥22,506.3
1 PepsiCo(PEPON) na ARS
ARS$211,047.312
1 PepsiCo(PEPON) na RUB
11,825.369
1 PepsiCo(PEPON) na INR
13,058.067
1 PepsiCo(PEPON) na IDR
Rp2,451,665.686
1 PepsiCo(PEPON) na PHP
8,633.299
1 PepsiCo(PEPON) na EGP
￡E.6,926.939
1 PepsiCo(PEPON) na BRL
R$789.927
1 PepsiCo(PEPON) na CAD
C$205.94
1 PepsiCo(PEPON) na BDT
17,993.272
1 PepsiCo(PEPON) na NGN
212,571.268
1 PepsiCo(PEPON) na COP
$565,768.665
1 PepsiCo(PEPON) na ZAR
R.2,555.127
1 PepsiCo(PEPON) na UAH
6,170.845
1 PepsiCo(PEPON) na TZS
T.Sh.360,539.158
1 PepsiCo(PEPON) na VES
Bs32,509.1
1 PepsiCo(PEPON) na CLP
$138,568.2
1 PepsiCo(PEPON) na PKR
Rs41,541.04
1 PepsiCo(PEPON) na KZT
77,665.858
1 PepsiCo(PEPON) na THB
฿4,739.562
1 PepsiCo(PEPON) na TWD
NT$4,529.209
1 PepsiCo(PEPON) na AED
د.إ539.857
1 PepsiCo(PEPON) na CHF
Fr117.68
1 PepsiCo(PEPON) na HKD
HK$1,142.967
1 PepsiCo(PEPON) na AMD
֏56,100.998
1 PepsiCo(PEPON) na MAD
.د.م1,357.733
1 PepsiCo(PEPON) na MXN
$2,730.176
1 PepsiCo(PEPON) na SAR
ريال551.625
1 PepsiCo(PEPON) na ETB
Br22,598.973
1 PepsiCo(PEPON) na KES
KSh18,952.364
1 PepsiCo(PEPON) na JOD
د.أ104.2939
1 PepsiCo(PEPON) na PLN
541.328
1 PepsiCo(PEPON) na RON
лв648.711
1 PepsiCo(PEPON) na SEK
kr1,394.508
1 PepsiCo(PEPON) na BGN
лв247.128
1 PepsiCo(PEPON) na HUF
Ft49,494.737
1 PepsiCo(PEPON) na CZK
3,102.339
1 PepsiCo(PEPON) na KWD
د.ك45.0126
1 PepsiCo(PEPON) na ILS
478.075
1 PepsiCo(PEPON) na BOB
Bs1,016.461
1 PepsiCo(PEPON) na AZN
250.07
1 PepsiCo(PEPON) na TJS
SM1,350.378
1 PepsiCo(PEPON) na GEL
398.641
1 PepsiCo(PEPON) na AOA
Kz134,830.389
1 PepsiCo(PEPON) na BHD
.د.ب55.1625
1 PepsiCo(PEPON) na BMD
$147.1
1 PepsiCo(PEPON) na DKK
kr951.737
1 PepsiCo(PEPON) na HNL
L3,856.962
1 PepsiCo(PEPON) na MUR
6,728.354
1 PepsiCo(PEPON) na NAD
$2,543.359
1 PepsiCo(PEPON) na NOK
kr1,488.652
1 PepsiCo(PEPON) na NZD
$255.954
1 PepsiCo(PEPON) na PAB
B/.147.1
1 PepsiCo(PEPON) na PGK
K617.82
1 PepsiCo(PEPON) na QAR
ر.ق533.973
1 PepsiCo(PEPON) na RSD
дин.14,942.418
1 PepsiCo(PEPON) na UZS
soʻm1,751,190.196
1 PepsiCo(PEPON) na ALL
L12,281.379
1 PepsiCo(PEPON) na ANG
ƒ263.309
1 PepsiCo(PEPON) na AWG
ƒ263.309
1 PepsiCo(PEPON) na BBD
$294.2
1 PepsiCo(PEPON) na BAM
KM247.128
1 PepsiCo(PEPON) na BIF
Fr429,973.3
1 PepsiCo(PEPON) na BND
$189.759
1 PepsiCo(PEPON) na BSD
$147.1
1 PepsiCo(PEPON) na JMD
$23,543.355
1 PepsiCo(PEPON) na KHR
588,400
1 PepsiCo(PEPON) na KMF
Fr62,664.6
1 PepsiCo(PEPON) na LAK
3,197,826.023
1 PepsiCo(PEPON) na LKR
රු44,656.618
1 PepsiCo(PEPON) na MDL
L2,496.287
1 PepsiCo(PEPON) na MGA
Ar659,640.53
1 PepsiCo(PEPON) na MOP
P1,178.271
1 PepsiCo(PEPON) na MVR
2,250.63
1 PepsiCo(PEPON) na MWK
MK254,497.71
1 PepsiCo(PEPON) na MZN
MT9,399.69
1 PepsiCo(PEPON) na NPR
रु20,805.824
1 PepsiCo(PEPON) na PYG
1,043,233.2
1 PepsiCo(PEPON) na RWF
Fr213,736.3
1 PepsiCo(PEPON) na SBD
$1,210.633
1 PepsiCo(PEPON) na SCR
2,009.386
1 PepsiCo(PEPON) na SRD
$5,663.35
1 PepsiCo(PEPON) na SVC
$1,287.125
1 PepsiCo(PEPON) na SZL
L2,543.359
1 PepsiCo(PEPON) na TMT
m514.85
1 PepsiCo(PEPON) na TND
د.ت433.0624
1 PepsiCo(PEPON) na TTD
$995.867
1 PepsiCo(PEPON) na UGX
Sh510,731.2
1 PepsiCo(PEPON) na XAF
Fr83,111.5
1 PepsiCo(PEPON) na XCD
$397.17
1 PepsiCo(PEPON) na XOF
Fr83,111.5
1 PepsiCo(PEPON) na XPF
Fr15,004.2
1 PepsiCo(PEPON) na BWP
P1,969.669
1 PepsiCo(PEPON) na BZD
$295.671
1 PepsiCo(PEPON) na CVE
$13,981.855
1 PepsiCo(PEPON) na DJF
Fr26,036.7
1 PepsiCo(PEPON) na DOP
$9,423.226
1 PepsiCo(PEPON) na DZD
د.ج19,118.587
1 PepsiCo(PEPON) na FJD
$332.446
1 PepsiCo(PEPON) na GNF
Fr1,268,002
1 PepsiCo(PEPON) na GTQ
Q1,123.844
1 PepsiCo(PEPON) na GYD
$30,805.682
1 PepsiCo(PEPON) na ISK
kr18,240.4

Zdroj PepsiCo

Pokud chcete se podrobněji seznámit s PepsiCo, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka PepsiCo
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PepsiCo

Jakou hodnotu má dnes PepsiCo (PEPON)?
Aktuální cena PEPON v USD je 147.1 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PEPON v USD?
Aktuální cena PEPON v USD je $ 147.1. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PepsiCo?
Tržní kapitalizace PEPON je $ 2.26M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PEPON v oběhu?
Objem PEPON v oběhu je 15.34K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PEPON?
PEPON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 156.71583734346297 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PEPON?
PEPON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 139.61853462367836 USD.
Jaký je objem obchodování PEPON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PEPON je $ 53.08K USD.
Dosáhne PEPON letos vyšší ceny?
PEPON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPEPON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:08:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PepsiCo (PEPON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PEPON na USD

Částka

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 147.1 USD

Obchodujte PEPON

PEPON/USDT
$147.09
$147.09$147.09
-0.33%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,094.24
$110,094.24$110,094.24

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.08
$3,861.08$3,861.08

0.00%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02343
$0.02343$0.02343

-27.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,861.08
$3,861.08$3,861.08

0.00%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,094.24
$110,094.24$110,094.24

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5025
$2.5025$2.5025

-0.85%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.42
$1,086.42$1,086.42

+0.18%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.20000
$0.20000$0.20000

+900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000360
$0.000360$0.000360

+80.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0031422
$0.0031422$0.0031422

+60.15%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000108
$0.00000108$0.00000108

+68.75%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.662
$19.662$19.662

+52.84%