BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Pandu Pandas je 0.00007282 USD. Sledujte aktualizace cen PANDU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PANDU.Dnešní aktuální cena Pandu Pandas je 0.00007282 USD. Sledujte aktualizace cen PANDU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PANDU.

Více informací o PANDU

Informace o ceně PANDU

Co je to PANDU

Oficiální webové stránky PANDU

Tokenomika pro PANDU

Předpověď cen PANDU

Historie PANDU

Průvodce nákupem (PANDU)

Převodník PANDU na fiat měnu

PANDU Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Pandu Pandas

Kurz Pandu Pandas(PANDU)

Aktuální cena 1 PANDU na USD

$0.00007282
$0.00007282$0.00007282
-10.10%1D
USD
Graf aktuální ceny Pandu Pandas (PANDU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:08 (UTC+8)

Informace o ceně Pandu Pandas (PANDU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007112
$ 0.00007112$ 0.00007112
Nejnižší za 24 h
$ 0.00008477
$ 0.00008477$ 0.00008477
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007112
$ 0.00007112$ 0.00007112

$ 0.00008477
$ 0.00008477$ 0.00008477

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

-0.27%

-10.10%

-18.81%

-18.81%

Cena Pandu Pandas (PANDU) v reálném čase je $ 0.00007282. Za posledních 24 hodin se PANDU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007112 do maxima $ 0.00008477, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PANDU v historii je $ 0.0002790700975526, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000048806902605.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PANDU se za poslední hodinu změnila o -0.27%, za 24 hodin o -10.10% a za posledních 7 dní o -18.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pandu Pandas (PANDU)

No.1286

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

$ 168.38K
$ 168.38K$ 168.38K

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Pandu Pandas je $ 7.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 168.38K. Objem v oběhu PANDU je 96.37B, přičemž celková zásoba je 99999377352. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.28M.

Historie cen v USD pro Pandu Pandas (PANDU)

Sledujte změny cen Pandu Pandas pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000081811-10.10%
30 dní$ +0.00000336+4.83%
60 dní$ +0.00005282+264.10%
90 dní$ +0.00005282+264.10%
Změna ceny Pandu Pandas dnes

Dnes zaznamenal PANDU změnu o $ -0.0000081811 (-10.10%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Pandu Pandas za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00000336 (+4.83%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Pandu Pandas za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u PANDU ke změně o $ +0.00005282 (+264.10%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Pandu Pandas za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00005282 (+264.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Pandu Pandas (PANDU)?

Podívejte se na stránku Historie cen Pandu Pandas.

Co je Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Pandu Pandas investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu PANDUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Pandu Pandas na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Pandu Pandas a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Pandu Pandas (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pandu Pandas (PANDU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pandu Pandas (PANDU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pandu Pandas.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pandu Pandas!

Tokenomika pro Pandu Pandas (PANDU)

Pochopení tokenomiky Pandu Pandas (PANDU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PANDU hned teď!

Jak nakupovat Pandu Pandas (PANDU)

Snažíte se zjistit, jak koupit Pandu Pandas? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Pandu Pandas podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

PANDU na místní měny

1 Pandu Pandas(PANDU) na VND
1.9162583
1 Pandu Pandas(PANDU) na AUD
A$0.0001106864
1 Pandu Pandas(PANDU) na GBP
0.0000553432
1 Pandu Pandas(PANDU) na EUR
0.0000626252
1 Pandu Pandas(PANDU) na USD
$0.00007282
1 Pandu Pandas(PANDU) na MYR
RM0.0003051158
1 Pandu Pandas(PANDU) na TRY
0.0030606246
1 Pandu Pandas(PANDU) na JPY
¥0.01114146
1 Pandu Pandas(PANDU) na ARS
ARS$0.1047763288
1 Pandu Pandas(PANDU) na RUB
0.0058539998
1 Pandu Pandas(PANDU) na INR
0.0064693288
1 Pandu Pandas(PANDU) na IDR
Rp1.2136661812
1 Pandu Pandas(PANDU) na PHP
0.0042738058
1 Pandu Pandas(PANDU) na EGP
￡E.0.003426181
1 Pandu Pandas(PANDU) na BRL
R$0.0003910434
1 Pandu Pandas(PANDU) na CAD
C$0.000101948
1 Pandu Pandas(PANDU) na BDT
0.0089073424
1 Pandu Pandas(PANDU) na NGN
0.1053829194
1 Pandu Pandas(PANDU) na COP
$0.280076643
1 Pandu Pandas(PANDU) na ZAR
R.0.001263427
1 Pandu Pandas(PANDU) na UAH
0.003054799
1 Pandu Pandas(PANDU) na TZS
T.Sh.0.179359301
1 Pandu Pandas(PANDU) na VES
Bs0.01609322
1 Pandu Pandas(PANDU) na CLP
$0.06859644
1 Pandu Pandas(PANDU) na PKR
Rs0.0204544098
1 Pandu Pandas(PANDU) na KZT
0.0385902308
1 Pandu Pandas(PANDU) na THB
฿0.0023462604
1 Pandu Pandas(PANDU) na TWD
NT$0.0022421278
1 Pandu Pandas(PANDU) na AED
د.إ0.0002672494
1 Pandu Pandas(PANDU) na CHF
Fr0.000058256
1 Pandu Pandas(PANDU) na HKD
HK$0.0005658114
1 Pandu Pandas(PANDU) na AMD
֏0.027868214
1 Pandu Pandas(PANDU) na MAD
.د.م0.000673585
1 Pandu Pandas(PANDU) na MXN
$0.0013515392
1 Pandu Pandas(PANDU) na SAR
ريال0.000273075
1 Pandu Pandas(PANDU) na ETB
Br0.0112303004
1 Pandu Pandas(PANDU) na KES
KSh0.0094076158
1 Pandu Pandas(PANDU) na JOD
د.أ0.00005162938
1 Pandu Pandas(PANDU) na PLN
0.0002679776
1 Pandu Pandas(PANDU) na RON
лв0.0003211362
1 Pandu Pandas(PANDU) na SEK
kr0.0006903336
1 Pandu Pandas(PANDU) na BGN
лв0.0001230658
1 Pandu Pandas(PANDU) na HUF
Ft0.0245017454
1 Pandu Pandas(PANDU) na CZK
0.0015357738
1 Pandu Pandas(PANDU) na KWD
د.ك0.00002228292
1 Pandu Pandas(PANDU) na ILS
0.000236665
1 Pandu Pandas(PANDU) na BOB
Bs0.0005031862
1 Pandu Pandas(PANDU) na AZN
0.000123794
1 Pandu Pandas(PANDU) na TJS
SM0.0006706722
1 Pandu Pandas(PANDU) na GEL
0.0001973422
1 Pandu Pandas(PANDU) na AOA
Kz0.0667460838
1 Pandu Pandas(PANDU) na BHD
.د.ب0.00002738032
1 Pandu Pandas(PANDU) na BMD
$0.00007282
1 Pandu Pandas(PANDU) na DKK
kr0.0004711454
1 Pandu Pandas(PANDU) na HNL
L0.0019166224
1 Pandu Pandas(PANDU) na MUR
0.0033307868
1 Pandu Pandas(PANDU) na NAD
$0.0012583296
1 Pandu Pandas(PANDU) na NOK
kr0.0007369384
1 Pandu Pandas(PANDU) na NZD
$0.0001267068
1 Pandu Pandas(PANDU) na PAB
B/.0.00007282
1 Pandu Pandas(PANDU) na PGK
K0.0003065722
1 Pandu Pandas(PANDU) na QAR
ر.ق0.0002650648
1 Pandu Pandas(PANDU) na RSD
дин.0.0073970556
1 Pandu Pandas(PANDU) na UZS
soʻm0.8773491958
1 Pandu Pandas(PANDU) na ALL
L0.0061030442
1 Pandu Pandas(PANDU) na ANG
ƒ0.0001303478
1 Pandu Pandas(PANDU) na AWG
ƒ0.0001303478
1 Pandu Pandas(PANDU) na BBD
$0.00014564
1 Pandu Pandas(PANDU) na BAM
KM0.0001223376
1 Pandu Pandas(PANDU) na BIF
Fr0.21540156
1 Pandu Pandas(PANDU) na BND
$0.000094666
1 Pandu Pandas(PANDU) na BSD
$0.00007282
1 Pandu Pandas(PANDU) na JMD
$0.0116992612
1 Pandu Pandas(PANDU) na KHR
0.2924494892
1 Pandu Pandas(PANDU) na KMF
Fr0.03102132
1 Pandu Pandas(PANDU) na LAK
1.5830434466
1 Pandu Pandas(PANDU) na LKR
රු0.0221940796
1 Pandu Pandas(PANDU) na MDL
L0.001230658
1 Pandu Pandas(PANDU) na MGA
Ar0.32801769
1 Pandu Pandas(PANDU) na MOP
P0.0005832882
1 Pandu Pandas(PANDU) na MVR
0.001114146
1 Pandu Pandas(PANDU) na MWK
MK0.1264235302
1 Pandu Pandas(PANDU) na MZN
MT0.004653198
1 Pandu Pandas(PANDU) na NPR
रु0.0103389836
1 Pandu Pandas(PANDU) na PYG
0.51643944
1 Pandu Pandas(PANDU) na RWF
Fr0.10580746
1 Pandu Pandas(PANDU) na SBD
$0.0005993086
1 Pandu Pandas(PANDU) na SCR
0.0009947212
1 Pandu Pandas(PANDU) na SRD
$0.00280357
1 Pandu Pandas(PANDU) na SVC
$0.000637175
1 Pandu Pandas(PANDU) na SZL
L0.001263427
1 Pandu Pandas(PANDU) na TMT
m0.00025487
1 Pandu Pandas(PANDU) na TND
د.ت0.00021387234
1 Pandu Pandas(PANDU) na TTD
$0.0004929914
1 Pandu Pandas(PANDU) na UGX
Sh0.25370488
1 Pandu Pandas(PANDU) na XAF
Fr0.0411433
1 Pandu Pandas(PANDU) na XCD
$0.000196614
1 Pandu Pandas(PANDU) na XOF
Fr0.0411433
1 Pandu Pandas(PANDU) na XPF
Fr0.00742764
1 Pandu Pandas(PANDU) na BWP
P0.0009787008
1 Pandu Pandas(PANDU) na BZD
$0.0001463682
1 Pandu Pandas(PANDU) na CVE
$0.0069535818
1 Pandu Pandas(PANDU) na DJF
Fr0.01288914
1 Pandu Pandas(PANDU) na DOP
$0.0046670338
1 Pandu Pandas(PANDU) na DZD
د.ج0.0094651436
1 Pandu Pandas(PANDU) na FJD
$0.0001645732
1 Pandu Pandas(PANDU) na GNF
Fr0.6331699
1 Pandu Pandas(PANDU) na GTQ
Q0.0005585294
1 Pandu Pandas(PANDU) na GYD
$0.0152499644
1 Pandu Pandas(PANDU) na ISK
kr0.0091025

Zdroj Pandu Pandas

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Pandu Pandas, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Pandu Pandas
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pandu Pandas

Jakou hodnotu má dnes Pandu Pandas (PANDU)?
Aktuální cena PANDU v USD je 0.00007282 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PANDU v USD?
Aktuální cena PANDU v USD je $ 0.00007282. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pandu Pandas?
Tržní kapitalizace PANDU je $ 7.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PANDU v oběhu?
Objem PANDU v oběhu je 96.37B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PANDU?
PANDU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0002790700975526 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PANDU?
PANDU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000048806902605 USD.
Jaký je objem obchodování PANDU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PANDU je $ 168.38K USD.
Dosáhne PANDU letos vyšší ceny?
PANDU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPANDU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:04:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pandu Pandas (PANDU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod PANDU na USD

Částka

PANDU
PANDU
USD
USD

1 PANDU = 0.00007282 USD

Obchodujte PANDU

PANDU/USDT
$0.00007282
$0.00007282$0.00007282
-10.05%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,995.51
$109,995.51$109,995.51

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.66
$3,857.66$3,857.66

-0.08%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02549
$0.02549$0.02549

-20.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,857.66
$3,857.66$3,857.66

-0.08%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,995.51
$109,995.51$109,995.51

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.30
$1,086.30$1,086.30

+0.17%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000412
$0.000412$0.000412

+106.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0047
$0.0047$0.0047

+88.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20930
$0.20930$0.20930

+50.36%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.518
$18.518$18.518

+43.95%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7286
$0.7286$0.7286

+41.55%