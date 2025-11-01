BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OpenVPP je 0.02132 USD. Sledujte aktualizace cen OVPP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OVPP.

Více informací o OVPP

Informace o ceně OVPP

Co je to OVPP

Oficiální webové stránky OVPP

Tokenomika pro OVPP

Předpověď cen OVPP

Historie OVPP

Průvodce nákupem (OVPP)

Převodník OVPP na fiat měnu

OVPP Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo OpenVPP

Kurz OpenVPP(OVPP)

Aktuální cena 1 OVPP na USD

-0.09%1D
USD
Graf aktuální ceny OpenVPP (OVPP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:06:58 (UTC+8)

Informace o ceně OpenVPP (OVPP) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+1.33%

-0.09%

-31.03%

-31.03%

Cena OpenVPP (OVPP) v reálném čase je $ 0.02132. Za posledních 24 hodin se OVPP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02037 do maxima $ 0.02276, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OVPP v historii je $ 0.28680257838566486, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000026830293467548.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OVPP se za poslední hodinu změnila o +1.33%, za 24 hodin o -0.09% a za posledních 7 dní o -31.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OpenVPP (OVPP)

No.916

80.00%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace OpenVPP je $ 17.06M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 538.52K. Objem v oběhu OVPP je 800.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.32M.

Historie cen v USD pro OpenVPP (OVPP)

Sledujte změny cen OpenVPP pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000192-0.09%
30 dní$ -0.06153-74.27%
60 dní$ -0.00868-28.94%
90 dní$ -0.00868-28.94%
Změna ceny OpenVPP dnes

Dnes zaznamenal OVPP změnu o $ -0.0000192 (-0.09%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny OpenVPP za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.06153 (-74.27%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny OpenVPP za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u OVPP ke změně o $ -0.00868 (-28.94%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny OpenVPP za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00868 (-28.94%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům OpenVPP (OVPP)?

Podívejte se na stránku Historie cen OpenVPP.

Co je OpenVPP (OVPP)

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

OpenVPP je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich OpenVPP investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu OVPPa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o OpenVPP na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na OpenVPP a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny OpenVPP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OpenVPP (OVPP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OpenVPP (OVPP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OpenVPP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OpenVPP!

Tokenomika pro OpenVPP (OVPP)

Pochopení tokenomiky OpenVPP (OVPP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OVPP hned teď!

Jak nakupovat OpenVPP (OVPP)

Snažíte se zjistit, jak koupit OpenVPP? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit OpenVPP podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

OVPP na místní měny

1 OpenVPP(OVPP) na VND
561.0358
1 OpenVPP(OVPP) na AUD
A$0.0324064
1 OpenVPP(OVPP) na GBP
0.0162032
1 OpenVPP(OVPP) na EUR
0.0183352
1 OpenVPP(OVPP) na USD
$0.02132
1 OpenVPP(OVPP) na MYR
RM0.0893308
1 OpenVPP(OVPP) na TRY
0.8960796
1 OpenVPP(OVPP) na JPY
¥3.26196
1 OpenVPP(OVPP) na ARS
ARS$30.5882304
1 OpenVPP(OVPP) na RUB
1.7139148
1 OpenVPP(OVPP) na INR
1.8925764
1 OpenVPP(OVPP) na IDR
Rp355.3331912
1 OpenVPP(OVPP) na PHP
1.2512708
1 OpenVPP(OVPP) na EGP
￡E.1.0039588
1 OpenVPP(OVPP) na BRL
R$0.1144884
1 OpenVPP(OVPP) na CAD
C$0.029848
1 OpenVPP(OVPP) na BDT
2.6078624
1 OpenVPP(OVPP) na NGN
30.8091056
1 OpenVPP(OVPP) na COP
$81.999918
1 OpenVPP(OVPP) na ZAR
R.0.3703284
1 OpenVPP(OVPP) na UAH
0.894374
1 OpenVPP(OVPP) na TZS
T.Sh.52.2548936
1 OpenVPP(OVPP) na VES
Bs4.71172
1 OpenVPP(OVPP) na CLP
$20.08344
1 OpenVPP(OVPP) na PKR
Rs6.020768
1 OpenVPP(OVPP) na KZT
11.2565336
1 OpenVPP(OVPP) na THB
฿0.6869304
1 OpenVPP(OVPP) na TWD
NT$0.6564428
1 OpenVPP(OVPP) na AED
د.إ0.0782444
1 OpenVPP(OVPP) na CHF
Fr0.017056
1 OpenVPP(OVPP) na HKD
HK$0.1656564
1 OpenVPP(OVPP) na AMD
֏8.1310216
1 OpenVPP(OVPP) na MAD
.د.م0.1967836
1 OpenVPP(OVPP) na MXN
$0.3956992
1 OpenVPP(OVPP) na SAR
ريال0.07995
1 OpenVPP(OVPP) na ETB
Br3.2753916
1 OpenVPP(OVPP) na KES
KSh2.7468688
1 OpenVPP(OVPP) na JOD
د.أ0.01511588
1 OpenVPP(OVPP) na PLN
0.0784576
1 OpenVPP(OVPP) na RON
лв0.0940212
1 OpenVPP(OVPP) na SEK
kr0.2021136
1 OpenVPP(OVPP) na BGN
лв0.0358176
1 OpenVPP(OVPP) na HUF
Ft7.1735404
1 OpenVPP(OVPP) na CZK
0.4496388
1 OpenVPP(OVPP) na KWD
د.ك0.00652392
1 OpenVPP(OVPP) na ILS
0.06929
1 OpenVPP(OVPP) na BOB
Bs0.1473212
1 OpenVPP(OVPP) na AZN
0.036244
1 OpenVPP(OVPP) na TJS
SM0.1957176
1 OpenVPP(OVPP) na GEL
0.0577772
1 OpenVPP(OVPP) na AOA
Kz19.5416988
1 OpenVPP(OVPP) na BHD
.د.ب0.007995
1 OpenVPP(OVPP) na BMD
$0.02132
1 OpenVPP(OVPP) na DKK
kr0.1379404
1 OpenVPP(OVPP) na HNL
L0.5590104
1 OpenVPP(OVPP) na MUR
0.9751768
1 OpenVPP(OVPP) na NAD
$0.3686228
1 OpenVPP(OVPP) na NOK
kr0.2157584
1 OpenVPP(OVPP) na NZD
$0.0370968
1 OpenVPP(OVPP) na PAB
B/.0.02132
1 OpenVPP(OVPP) na PGK
K0.089544
1 OpenVPP(OVPP) na QAR
ر.ق0.0773916
1 OpenVPP(OVPP) na RSD
дин.2.1656856
1 OpenVPP(OVPP) na UZS
soʻm253.8094832
1 OpenVPP(OVPP) na ALL
L1.7800068
1 OpenVPP(OVPP) na ANG
ƒ0.0381628
1 OpenVPP(OVPP) na AWG
ƒ0.0381628
1 OpenVPP(OVPP) na BBD
$0.04264
1 OpenVPP(OVPP) na BAM
KM0.0358176
1 OpenVPP(OVPP) na BIF
Fr62.31836
1 OpenVPP(OVPP) na BND
$0.0275028
1 OpenVPP(OVPP) na BSD
$0.02132
1 OpenVPP(OVPP) na JMD
$3.412266
1 OpenVPP(OVPP) na KHR
85.28
1 OpenVPP(OVPP) na KMF
Fr9.08232
1 OpenVPP(OVPP) na LAK
463.4782516
1 OpenVPP(OVPP) na LKR
රු6.4723256
1 OpenVPP(OVPP) na MDL
L0.3618004
1 OpenVPP(OVPP) na MGA
Ar95.605276
1 OpenVPP(OVPP) na MOP
P0.1707732
1 OpenVPP(OVPP) na MVR
0.326196
1 OpenVPP(OVPP) na MWK
MK36.885732
1 OpenVPP(OVPP) na MZN
MT1.362348
1 OpenVPP(OVPP) na NPR
रु3.0155008
1 OpenVPP(OVPP) na PYG
151.20144
1 OpenVPP(OVPP) na RWF
Fr30.97796
1 OpenVPP(OVPP) na SBD
$0.1754636
1 OpenVPP(OVPP) na SCR
0.2912312
1 OpenVPP(OVPP) na SRD
$0.82082
1 OpenVPP(OVPP) na SVC
$0.18655
1 OpenVPP(OVPP) na SZL
L0.3686228
1 OpenVPP(OVPP) na TMT
m0.07462
1 OpenVPP(OVPP) na TND
د.ت0.06276608
1 OpenVPP(OVPP) na TTD
$0.1443364
1 OpenVPP(OVPP) na UGX
Sh74.02304
1 OpenVPP(OVPP) na XAF
Fr12.0458
1 OpenVPP(OVPP) na XCD
$0.057564
1 OpenVPP(OVPP) na XOF
Fr12.0458
1 OpenVPP(OVPP) na XPF
Fr2.17464
1 OpenVPP(OVPP) na BWP
P0.2854748
1 OpenVPP(OVPP) na BZD
$0.0428532
1 OpenVPP(OVPP) na CVE
$2.026466
1 OpenVPP(OVPP) na DJF
Fr3.77364
1 OpenVPP(OVPP) na DOP
$1.3657592
1 OpenVPP(OVPP) na DZD
د.ج2.7709604
1 OpenVPP(OVPP) na FJD
$0.0481832
1 OpenVPP(OVPP) na GNF
Fr183.7784
1 OpenVPP(OVPP) na GTQ
Q0.1628848
1 OpenVPP(OVPP) na GYD
$4.4648344
1 OpenVPP(OVPP) na ISK
kr2.64368

Zdroj OpenVPP

Pokud chcete se podrobněji seznámit s OpenVPP, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka OpenVPP
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OpenVPP

Jakou hodnotu má dnes OpenVPP (OVPP)?
Aktuální cena OVPP v USD je 0.02132 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OVPP v USD?
Aktuální cena OVPP v USD je $ 0.02132. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OpenVPP?
Tržní kapitalizace OVPP je $ 17.06M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OVPP v oběhu?
Objem OVPP v oběhu je 800.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OVPP?
OVPP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.28680257838566486 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OVPP?
OVPP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000026830293467548 USD.
Jaký je objem obchodování OVPP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OVPP je $ 538.52K USD.
Dosáhne OVPP letos vyšší ceny?
OVPP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOVPP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:06:58 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod OVPP na USD

Částka

OVPP
OVPP
USD
USD

1 OVPP = 0.02132 USD

Obchodujte OVPP

OVPP/USDT
-0.13%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

