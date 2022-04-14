Tokenomika pro Oasys Token (OAS)

Tokenomika pro Oasys Token (OAS)

Zjistěte klíčové informace o Oasys Token (OAS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Oasys Token (OAS)

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://www.oasys.games/
Bílá kniha:
https://docs.oasys.games/
Block Explorer:
https://scan.oasys.games/

Oasys Token (OAS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Oasys Token (OAS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 58.04M
$ 58.04M$ 58.04M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 4.68B
$ 4.68B$ 4.68B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 124.00M
$ 124.00M$ 124.00M
Historické maximum:
$ 0.33079
$ 0.33079$ 0.33079
Historické minimum:
$ 0.010164132797505056
$ 0.010164132797505056$ 0.010164132797505056
Aktuální cena:
$ 0.0124
$ 0.0124$ 0.0124

Tokenomika Oasys Token (OAS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Oasys Token (OAS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OAS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OAS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OAS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOAS!

Jak nakupovat OAS

Chtěli byste si přidat Oasys Token (OAS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu OAS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Oasys Token (OAS)

Analýza historie cen OAS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny OAS

Chcete vědět, kam může OAS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OAS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.