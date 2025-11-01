BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena NTHChain je 0.0642 USD. Sledujte aktualizace cen NTH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Kurz NTHChain(NTH)

Aktuální cena 1 NTH na USD

$0.0642
$0.0642$0.0642
+5.76%1D
USD
Graf aktuální ceny NTHChain (NTH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:04:30 (UTC+8)

Informace o ceně NTHChain (NTH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0579
$ 0.0579$ 0.0579
Nejnižší za 24 h
$ 0.0648
$ 0.0648$ 0.0648
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0579
$ 0.0579$ 0.0579

$ 0.0648
$ 0.0648$ 0.0648

--
----

--
----

+3.54%

+5.76%

-17.06%

-17.06%

Cena NTHChain (NTH) v reálném čase je $ 0.0642. Za posledních 24 hodin se NTH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0579 do maxima $ 0.0648, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NTH v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NTH se za poslední hodinu změnila o +3.54%, za 24 hodin o +5.76% a za posledních 7 dní o -17.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NTHChain (NTH)

--
----

$ 55.77K
$ 55.77K$ 55.77K

$ 64.20M
$ 64.20M$ 64.20M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace NTHChain je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.77K. Objem v oběhu NTH je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 64.20M.

Historie cen v USD pro NTHChain (NTH)

Sledujte změny cen NTHChain pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.003497+5.76%
30 dní$ +0.0327+103.80%
60 dní$ -0.0282-30.52%
90 dní$ +0.0042+7.00%
Změna ceny NTHChain dnes

Dnes zaznamenal NTH změnu o $ +0.003497 (+5.76%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny NTHChain za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0327 (+103.80%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny NTHChain za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NTH ke změně o $ -0.0282 (-30.52%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny NTHChain za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0042 (+7.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům NTHChain (NTH)?

Podívejte se na stránku Historie cen NTHChain.

Co je NTHChain (NTH)

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTHChain je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich NTHChain investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NTHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o NTHChain na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na NTHChain a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny NTHChain (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NTHChain (NTH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NTHChain (NTH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NTHChain.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NTHChain!

Tokenomika pro NTHChain (NTH)

Pochopení tokenomiky NTHChain (NTH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NTH hned teď!

Jak nakupovat NTHChain (NTH)

Snažíte se zjistit, jak koupit NTHChain? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit NTHChain podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj NTHChain

Pokud chcete se podrobněji seznámit s NTHChain, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka NTHChain
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NTHChain

Jakou hodnotu má dnes NTHChain (NTH)?
Aktuální cena NTH v USD je 0.0642 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NTH v USD?
Aktuální cena NTH v USD je $ 0.0642. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NTHChain?
Tržní kapitalizace NTH je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NTH v oběhu?
Objem NTH v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NTH?
NTH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NTH?
NTH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování NTH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NTH je $ 55.77K USD.
Dosáhne NTH letos vyšší ceny?
NTH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNTH, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

