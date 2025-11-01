BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena niggaliquid je 0.0002308 USD. Sledujte aktualizace cen NL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NL.

Více informací o NL

Informace o ceně NL

Co je to NL

Tokenomika pro NL

Předpověď cen NL

Historie NL

Průvodce nákupem (NL)

Převodník NL na fiat měnu

NL Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo niggaliquid

Kurz niggaliquid(NL)

Aktuální cena 1 NL na USD

$0.0002313
$0.0002313$0.0002313
-17.54%1D
USD
Graf aktuální ceny niggaliquid (NL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:06 (UTC+8)

Informace o ceně niggaliquid (NL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0002265
$ 0.0002265$ 0.0002265
Nejnižší za 24 h
$ 0.0003168
$ 0.0003168$ 0.0003168
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0002265
$ 0.0002265$ 0.0002265

$ 0.0003168
$ 0.0003168$ 0.0003168

--
----

--
----

-2.62%

-17.54%

+85.08%

+85.08%

Cena niggaliquid (NL) v reálném čase je $ 0.0002308. Za posledních 24 hodin se NL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0002265 do maxima $ 0.0003168, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NL v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NL se za poslední hodinu změnila o -2.62%, za 24 hodin o -17.54% a za posledních 7 dní o +85.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu niggaliquid (NL)

--
----

$ 56.06K
$ 56.06K$ 56.06K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace niggaliquid je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 56.06K. Objem v oběhu NL je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro niggaliquid (NL)

Sledujte změny cen niggaliquid pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000492-17.54%
30 dní$ -0.0030332-92.93%
60 dní$ -0.0037692-94.23%
90 dní$ -0.0037692-94.23%
Změna ceny niggaliquid dnes

Dnes zaznamenal NL změnu o $ -0.0000492 (-17.54%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny niggaliquid za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0030332 (-92.93%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny niggaliquid za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u NL ke změně o $ -0.0037692 (-94.23%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny niggaliquid za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0037692 (-94.23%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům niggaliquid (NL)?

Podívejte se na stránku Historie cen niggaliquid.

Co je niggaliquid (NL)

niggaliquid je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich niggaliquid investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu NLa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o niggaliquid na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na niggaliquid a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny niggaliquid (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít niggaliquid (NL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva niggaliquid (NL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro niggaliquid.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny niggaliquid!

Tokenomika pro niggaliquid (NL)

Pochopení tokenomiky niggaliquid (NL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NL hned teď!

Jak nakupovat niggaliquid (NL)

Snažíte se zjistit, jak koupit niggaliquid? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit niggaliquid podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

NL na místní měny

Zdroj niggaliquid

Pokud chcete se podrobněji seznámit s niggaliquid, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně niggaliquid

Jakou hodnotu má dnes niggaliquid (NL)?
Aktuální cena NL v USD je 0.0002308 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NL v USD?
Aktuální cena NL v USD je $ 0.0002308. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace niggaliquid?
Tržní kapitalizace NL je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NL v oběhu?
Objem NL v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NL?
NL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NL?
NL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování NL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NL je $ 56.06K USD.
Dosáhne NL letos vyšší ceny?
NL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:02:06 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod NL na USD

Částka

NL
NL
USD
USD

1 NL = 0.0002308 USD

Obchodujte NL

NL/USDT
$0.0002313
$0.0002313$0.0002313
-17.41%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

