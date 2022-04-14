Tokenomika pro PolySwarm (NCT)

Tokenomika pro PolySwarm (NCT)

Zjistěte klíčové informace o PolySwarm (NCT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PolySwarm (NCT)

PolySwarm (NCT) is a cybersecurity company that helps users, enterprises and corporate security teams detect and gather intelligence on new and emerging malware.

Oficiální webové stránky:
https://polyswarm.io/
Bílá kniha:
https://polyswarm.io/polyswarm-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9e46a38f5daabe8683e10793b06749eef7d733d1

PolySwarm (NCT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PolySwarm (NCT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 42.41M
Celkový objem:
$ 1.89B
Objem v oběhu:
$ 1.89B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.42M
Historické maximum:
$ 0.17
Historické minimum:
$ 0.00062294
Aktuální cena:
$ 0.022493
Tokenomika PolySwarm (NCT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PolySwarm (NCT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NCT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NCT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NCT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNCT!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.