BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena MTC je 0.01467 USD. Sledujte aktualizace cen MTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MTC.Dnešní aktuální cena MTC je 0.01467 USD. Sledujte aktualizace cen MTC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MTC.

Více informací o MTC

Informace o ceně MTC

Co je to MTC

Oficiální webové stránky MTC

Tokenomika pro MTC

Předpověď cen MTC

Historie MTC

Průvodce nákupem (MTC)

Převodník MTC na fiat měnu

MTC Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MTC

Kurz MTC(MTC)

Aktuální cena 1 MTC na USD

$0.01467
$0.01467$0.01467
-0.27%1D
USD
Graf aktuální ceny MTC (MTC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:39 (UTC+8)

Informace o ceně MTC (MTC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01421
$ 0.01421$ 0.01421
Nejnižší za 24 h
$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01421
$ 0.01421$ 0.01421

$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523

--
----

--
----

0.00%

-0.27%

+46.99%

+46.99%

Cena MTC (MTC) v reálném čase je $ 0.01467. Za posledních 24 hodin se MTC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01421 do maxima $ 0.01523, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MTC v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MTC se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o -0.27% a za posledních 7 dní o +46.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MTC (MTC)

--
----

$ 49.80K
$ 49.80K$ 49.80K

$ 29.34M
$ 29.34M$ 29.34M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

METACOIN

Aktuální tržní kapitalizace MTC je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 49.80K. Objem v oběhu MTC je --, přičemž celková zásoba je 2000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 29.34M.

Historie cen v USD pro MTC (MTC)

Sledujte změny cen MTC pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0000397-0.27%
30 dní$ -0.01019-40.99%
60 dní$ -0.01389-48.64%
90 dní$ -0.00033-2.20%
Změna ceny MTC dnes

Dnes zaznamenal MTC změnu o $ -0.0000397 (-0.27%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MTC za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01019 (-40.99%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MTC za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MTC ke změně o $ -0.01389 (-48.64%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MTC za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00033 (-2.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MTC (MTC)?

Podívejte se na stránku Historie cen MTC.

Co je MTC (MTC)

Metacoin is a Web3-based decentralized payment protocol built on its own mainnet, enabling seamless interconnectivity between various dApps, wallets, and token services.

MTC je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MTC investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MTCa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MTC na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MTC a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MTC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MTC (MTC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MTC (MTC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MTC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MTC!

Tokenomika pro MTC (MTC)

Pochopení tokenomiky MTC (MTC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MTC hned teď!

Jak nakupovat MTC (MTC)

Snažíte se zjistit, jak koupit MTC? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit MTC podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MTC na místní měny

1 MTC(MTC) na VND
386.04105
1 MTC(MTC) na AUD
A$0.0222984
1 MTC(MTC) na GBP
0.0111492
1 MTC(MTC) na EUR
0.0126162
1 MTC(MTC) na USD
$0.01467
1 MTC(MTC) na MYR
RM0.0614673
1 MTC(MTC) na TRY
0.6165801
1 MTC(MTC) na JPY
¥2.24451
1 MTC(MTC) na ARS
ARS$21.1077828
1 MTC(MTC) na RUB
1.1793213
1 MTC(MTC) na INR
1.3032828
1 MTC(MTC) na IDR
Rp244.4999022
1 MTC(MTC) na PHP
0.8609823
1 MTC(MTC) na EGP
￡E.0.6902235
1 MTC(MTC) na BRL
R$0.0787779
1 MTC(MTC) na CAD
C$0.020538
1 MTC(MTC) na BDT
1.7944344
1 MTC(MTC) na NGN
21.2299839
1 MTC(MTC) na COP
$56.4230205
1 MTC(MTC) na ZAR
R.0.2545245
1 MTC(MTC) na UAH
0.6154065
1 MTC(MTC) na TZS
T.Sh.36.1329435
1 MTC(MTC) na VES
Bs3.24207
1 MTC(MTC) na CLP
$13.81914
1 MTC(MTC) na PKR
Rs4.1206563
1 MTC(MTC) na KZT
7.7742198
1 MTC(MTC) na THB
฿0.4726674
1 MTC(MTC) na TWD
NT$0.4516893
1 MTC(MTC) na AED
د.إ0.0538389
1 MTC(MTC) na CHF
Fr0.011736
1 MTC(MTC) na HKD
HK$0.1139859
1 MTC(MTC) na AMD
֏5.614209
1 MTC(MTC) na MAD
.د.م0.1356975
1 MTC(MTC) na MXN
$0.2722752
1 MTC(MTC) na SAR
ريال0.0550125
1 MTC(MTC) na ETB
Br2.2624074
1 MTC(MTC) na KES
KSh1.8952173
1 MTC(MTC) na JOD
د.أ0.01040103
1 MTC(MTC) na PLN
0.0539856
1 MTC(MTC) na RON
лв0.0646947
1 MTC(MTC) na SEK
kr0.1390716
1 MTC(MTC) na BGN
лв0.0247923
1 MTC(MTC) na HUF
Ft4.9360149
1 MTC(MTC) na CZK
0.3093903
1 MTC(MTC) na KWD
د.ك0.00448902
1 MTC(MTC) na ILS
0.0476775
1 MTC(MTC) na BOB
Bs0.1013697
1 MTC(MTC) na AZN
0.024939
1 MTC(MTC) na TJS
SM0.1351107
1 MTC(MTC) na GEL
0.0397557
1 MTC(MTC) na AOA
Kz13.4463753
1 MTC(MTC) na BHD
.د.ب0.00551592
1 MTC(MTC) na BMD
$0.01467
1 MTC(MTC) na DKK
kr0.0949149
1 MTC(MTC) na HNL
L0.3861144
1 MTC(MTC) na MUR
0.6710058
1 MTC(MTC) na NAD
$0.2534976
1 MTC(MTC) na NOK
kr0.1484604
1 MTC(MTC) na NZD
$0.0255258
1 MTC(MTC) na PAB
B/.0.01467
1 MTC(MTC) na PGK
K0.0617607
1 MTC(MTC) na QAR
ر.ق0.0533988
1 MTC(MTC) na RSD
дин.1.4901786
1 MTC(MTC) na UZS
soʻm176.7469473
1 MTC(MTC) na ALL
L1.2294927
1 MTC(MTC) na ANG
ƒ0.0262593
1 MTC(MTC) na AWG
ƒ0.0262593
1 MTC(MTC) na BBD
$0.02934
1 MTC(MTC) na BAM
KM0.0246456
1 MTC(MTC) na BIF
Fr43.39386
1 MTC(MTC) na BND
$0.019071
1 MTC(MTC) na BSD
$0.01467
1 MTC(MTC) na JMD
$2.3568822
1 MTC(MTC) na KHR
58.9156002
1 MTC(MTC) na KMF
Fr6.24942
1 MTC(MTC) na LAK
318.9130371
1 MTC(MTC) na LKR
රු4.4711226
1 MTC(MTC) na MDL
L0.247923
1 MTC(MTC) na MGA
Ar66.081015
1 MTC(MTC) na MOP
P0.1175067
1 MTC(MTC) na MVR
0.224451
1 MTC(MTC) na MWK
MK25.4687337
1 MTC(MTC) na MZN
MT0.937413
1 MTC(MTC) na NPR
रु2.0828466
1 MTC(MTC) na PYG
104.03964
1 MTC(MTC) na RWF
Fr21.31551
1 MTC(MTC) na SBD
$0.1207341
1 MTC(MTC) na SCR
0.2003922
1 MTC(MTC) na SRD
$0.564795
1 MTC(MTC) na SVC
$0.1283625
1 MTC(MTC) na SZL
L0.2545245
1 MTC(MTC) na TMT
m0.051345
1 MTC(MTC) na TND
د.ت0.04308579
1 MTC(MTC) na TTD
$0.0993159
1 MTC(MTC) na UGX
Sh51.11028
1 MTC(MTC) na XAF
Fr8.28855
1 MTC(MTC) na XCD
$0.039609
1 MTC(MTC) na XOF
Fr8.28855
1 MTC(MTC) na XPF
Fr1.49634
1 MTC(MTC) na BWP
P0.1971648
1 MTC(MTC) na BZD
$0.0294867
1 MTC(MTC) na CVE
$1.4008383
1 MTC(MTC) na DJF
Fr2.59659
1 MTC(MTC) na DOP
$0.9402003
1 MTC(MTC) na DZD
د.ج1.9068066
1 MTC(MTC) na FJD
$0.0331542
1 MTC(MTC) na GNF
Fr127.55565
1 MTC(MTC) na GTQ
Q0.1125189
1 MTC(MTC) na GYD
$3.0721914
1 MTC(MTC) na ISK
kr1.83375

Zdroj MTC

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MTC, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka MTC
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MTC

Jakou hodnotu má dnes MTC (MTC)?
Aktuální cena MTC v USD je 0.01467 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MTC v USD?
Aktuální cena MTC v USD je $ 0.01467. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MTC?
Tržní kapitalizace MTC je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MTC v oběhu?
Objem MTC v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MTC?
MTC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MTC?
MTC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MTC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MTC je $ 49.80K USD.
Dosáhne MTC letos vyšší ceny?
MTC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMTC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:00:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MTC (MTC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MTC na USD

Částka

MTC
MTC
USD
USD

1 MTC = 0.01467 USD

Obchodujte MTC

MTC/USDT
$0.01467
$0.01467$0.01467
-0.27%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,038.13
$110,038.13$110,038.13

-0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.27
$3,859.27$3,859.27

-0.04%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-20.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-1.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.27
$3,859.27$3,859.27

-0.04%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,038.13
$110,038.13$110,038.13

-0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-1.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5048
$2.5048$2.5048

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.50
$1,086.50$1,086.50

+0.19%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000513
$0.000513$0.000513

+156.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0050
$0.0050$0.0050

+100.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20920
$0.20920$0.20920

+50.29%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.368
$18.368$18.368

+42.78%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7292
$0.7292$0.7292

+41.67%