Dnešní aktuální cena Moonveil je 0.07015 USD. Sledujte aktualizace cen MORE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MORE.

Kurz Moonveil(MORE)

Aktuální cena 1 MORE na USD

$0.07015
$0.07015$0.07015
-1.35%1D
USD
Graf aktuální ceny Moonveil (MORE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:25:25 (UTC+8)

Informace o ceně Moonveil (MORE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.07011
$ 0.07011$ 0.07011
Nejnižší za 24 h
$ 0.07159
$ 0.07159$ 0.07159
Nejvyšší za 24 h

$ 0.07011
$ 0.07011$ 0.07011

$ 0.07159
$ 0.07159$ 0.07159

--
----

--
----

-0.60%

-1.35%

-8.32%

-8.32%

Cena Moonveil (MORE) v reálném čase je $ 0.07015. Za posledních 24 hodin se MORE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.07011 do maxima $ 0.07159, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MORE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MORE se za poslední hodinu změnila o -0.60%, za 24 hodin o -1.35% a za posledních 7 dní o -8.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Moonveil (MORE)

--
----

$ 57.28K
$ 57.28K$ 57.28K

$ 70.15M
$ 70.15M$ 70.15M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Moonveil je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.28K. Objem v oběhu MORE je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 70.15M.

Historie cen v USD pro Moonveil (MORE)

Sledujte změny cen Moonveil pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00096-1.35%
30 dní$ -0.02809-28.60%
60 dní$ -0.02835-28.79%
90 dní$ +0.04331+161.36%
Změna ceny Moonveil dnes

Dnes zaznamenal MORE změnu o $ -0.00096 (-1.35%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Moonveil za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.02809 (-28.60%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Moonveil za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MORE ke změně o $ -0.02835 (-28.79%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Moonveil za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.04331 (+161.36%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Moonveil (MORE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Moonveil.

Co je Moonveil (MORE)

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Moonveil investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MOREa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Moonveil na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Moonveil a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Moonveil (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Moonveil (MORE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moonveil (MORE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moonveil.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moonveil!

Tokenomika pro Moonveil (MORE)

Pochopení tokenomiky Moonveil (MORE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MORE hned teď!

Jak nakupovat Moonveil (MORE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Moonveil? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Moonveil podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MORE na místní měny

1 Moonveil(MORE) na VND
1,845.99725
1 Moonveil(MORE) na AUD
A$0.1059265
1 Moonveil(MORE) na GBP
0.0512095
1 Moonveil(MORE) na EUR
0.0596275
1 Moonveil(MORE) na USD
$0.07015
1 Moonveil(MORE) na MYR
RM0.29463
1 Moonveil(MORE) na TRY
2.9049115
1 Moonveil(MORE) na JPY
¥10.31205
1 Moonveil(MORE) na ARS
ARS$99.928675
1 Moonveil(MORE) na RUB
5.7670315
1 Moonveil(MORE) na INR
6.2244095
1 Moonveil(MORE) na IDR
Rp1,169.166199
1 Moonveil(MORE) na KRW
98.8027675
1 Moonveil(MORE) na PHP
4.061685
1 Moonveil(MORE) na EGP
￡E.3.3482595
1 Moonveil(MORE) na BRL
R$0.3738995
1 Moonveil(MORE) na CAD
C$0.0975085
1 Moonveil(MORE) na BDT
8.5337475
1 Moonveil(MORE) na NGN
102.708018
1 Moonveil(MORE) na COP
$272.9571575
1 Moonveil(MORE) na ZAR
R.1.207983
1 Moonveil(MORE) na UAH
2.892986
1 Moonveil(MORE) na TZS
T.Sh.172.35855
1 Moonveil(MORE) na VES
Bs12.97775
1 Moonveil(MORE) na CLP
$67.27385
1 Moonveil(MORE) na PKR
Rs19.7324935
1 Moonveil(MORE) na KZT
38.395901
1 Moonveil(MORE) na THB
฿2.2707555
1 Moonveil(MORE) na TWD
NT$2.135366
1 Moonveil(MORE) na AED
د.إ0.2574505
1 Moonveil(MORE) na CHF
Fr0.0554185
1 Moonveil(MORE) na HKD
HK$0.5450655
1 Moonveil(MORE) na AMD
֏26.877271
1 Moonveil(MORE) na MAD
.د.م0.6376635
1 Moonveil(MORE) na MXN
$1.2900585
1 Moonveil(MORE) na SAR
ريال0.262361
1 Moonveil(MORE) na ETB
Br10.1780635
1 Moonveil(MORE) na KES
KSh9.059171
1 Moonveil(MORE) na JOD
د.أ0.04973635
1 Moonveil(MORE) na PLN
0.253943
1 Moonveil(MORE) na RON
лв0.3037495
1 Moonveil(MORE) na SEK
kr0.6573055
1 Moonveil(MORE) na BGN
лв0.116449
1 Moonveil(MORE) na HUF
Ft23.228068
1 Moonveil(MORE) na CZK
1.449299
1 Moonveil(MORE) na KWD
د.ك0.0214659
1 Moonveil(MORE) na ILS
0.231495
1 Moonveil(MORE) na BOB
Bs0.484035
1 Moonveil(MORE) na AZN
0.119255
1 Moonveil(MORE) na TJS
SM0.6530965
1 Moonveil(MORE) na GEL
0.190808
1 Moonveil(MORE) na AOA
Kz64.2987885
1 Moonveil(MORE) na BHD
.د.ب0.0263764
1 Moonveil(MORE) na BMD
$0.07015
1 Moonveil(MORE) na DKK
kr0.446154
1 Moonveil(MORE) na HNL
L1.8344225
1 Moonveil(MORE) na MUR
3.1784965
1 Moonveil(MORE) na NAD
$1.2086845
1 Moonveil(MORE) na NOK
kr0.698694
1 Moonveil(MORE) na NZD
$0.1199565
1 Moonveil(MORE) na PAB
B/.0.07015
1 Moonveil(MORE) na PGK
K0.2981375
1 Moonveil(MORE) na QAR
ر.ق0.255346
1 Moonveil(MORE) na RSD
дин.7.00097
1 Moonveil(MORE) na UZS
soʻm845.1805285
1 Moonveil(MORE) na ALL
L5.7796585
1 Moonveil(MORE) na ANG
ƒ0.1255685
1 Moonveil(MORE) na AWG
ƒ0.12627
1 Moonveil(MORE) na BBD
$0.1403
1 Moonveil(MORE) na BAM
KM0.116449
1 Moonveil(MORE) na BIF
Fr206.31115
1 Moonveil(MORE) na BND
$0.089792
1 Moonveil(MORE) na BSD
$0.07015
1 Moonveil(MORE) na JMD
$11.263284
1 Moonveil(MORE) na KHR
281.726609
1 Moonveil(MORE) na KMF
Fr29.39285
1 Moonveil(MORE) na LAK
1,524.9999695
1 Moonveil(MORE) na LKR
Rs21.211957
1 Moonveil(MORE) na MDL
L1.174311
1 Moonveil(MORE) na MGA
Ar313.169242
1 Moonveil(MORE) na MOP
P0.5619015
1 Moonveil(MORE) na MVR
1.073295
1 Moonveil(MORE) na MWK
MK121.7881165
1 Moonveil(MORE) na MZN
MT4.482585
1 Moonveil(MORE) na NPR
Rs9.97533
1 Moonveil(MORE) na PYG
493.9963
1 Moonveil(MORE) na RWF
Fr101.50705
1 Moonveil(MORE) na SBD
$0.5773345
1 Moonveil(MORE) na SCR
1.025593
1 Moonveil(MORE) na SRD
$2.672715
1 Moonveil(MORE) na SVC
$0.613111
1 Moonveil(MORE) na SZL
L1.207983
1 Moonveil(MORE) na TMT
m0.245525
1 Moonveil(MORE) na TND
د.ت0.2042768
1 Moonveil(MORE) na TTD
$0.4749155
1 Moonveil(MORE) na UGX
Sh242.719
1 Moonveil(MORE) na XAF
Fr39.1437
1 Moonveil(MORE) na XCD
$0.189405
1 Moonveil(MORE) na XOF
Fr39.1437
1 Moonveil(MORE) na XPF
Fr7.08515
1 Moonveil(MORE) na BWP
P0.931592
1 Moonveil(MORE) na BZD
$0.1410015
1 Moonveil(MORE) na CVE
$6.5877865
1 Moonveil(MORE) na DJF
Fr12.4867
1 Moonveil(MORE) na DOP
$4.39139
1 Moonveil(MORE) na DZD
د.ج9.083022
1 Moonveil(MORE) na FJD
$0.1578375
1 Moonveil(MORE) na GNF
Fr609.95425
1 Moonveil(MORE) na GTQ
Q0.537349
1 Moonveil(MORE) na GYD
$14.6690665
1 Moonveil(MORE) na ISK
kr8.48815

Zdroj Moonveil

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Moonveil, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Moonveil
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Moonveil

Jakou hodnotu má dnes Moonveil (MORE)?
Aktuální cena MORE v USD je 0.07015 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MORE v USD?
Aktuální cena MORE v USD je $ 0.07015. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Moonveil?
Tržní kapitalizace MORE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MORE v oběhu?
Objem MORE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MORE?
MORE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MORE?
MORE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MORE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MORE je $ 57.28K USD.
Dosáhne MORE letos vyšší ceny?
MORE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMORE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:25:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Moonveil (MORE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MORE na USD

Částka

MORE
MORE
USD
USD

1 MORE = 0.07015 USD

Obchodujte MORE

MORE/USDC
$0.0701
$0.0701$0.0701
-1.60%
MORE/USDT
$0.07015
$0.07015$0.07015
-1.40%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery