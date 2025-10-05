Kurz Moonveil(MORE)
Cena Moonveil (MORE) v reálném čase je $ 0.07015. Za posledních 24 hodin se MORE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.07011 do maxima $ 0.07159, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MORE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MORE se za poslední hodinu změnila o -0.60%, za 24 hodin o -1.35% a za posledních 7 dní o -8.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
BSC
Aktuální tržní kapitalizace Moonveil je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 57.28K. Objem v oběhu MORE je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 70.15M.
Sledujte změny cen Moonveil pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00096
|-1.35%
|30 dní
|$ -0.02809
|-28.60%
|60 dní
|$ -0.02835
|-28.79%
|90 dní
|$ +0.04331
|+161.36%
Dnes zaznamenal MORE změnu o $ -0.00096 (-1.35%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.02809 (-28.60%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MORE ke změně o $ -0.02835 (-28.79%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.04331 (+161.36%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Moonveil (MORE)?
Podívejte se na stránku Historie cen Moonveil.
Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.
Moonveil je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Moonveil investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.
Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MOREa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Moonveil na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.
Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Moonveil a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.
Jakou hodnotu v USD bude mít Moonveil (MORE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moonveil (MORE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moonveil.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moonveil!
Pochopení tokenomiky Moonveil (MORE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MORE hned teď!
Snažíte se zjistit, jak koupit Moonveil? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Moonveil podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.
Pokud chcete se podrobněji seznámit s Moonveil, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-04 13:39:16
|Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
|10-04 11:26:38
|Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
|10-03 10:20:00
|Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
|10-03 05:17:00
|Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
|10-01 14:11:00
|Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
|09-30 18:14:00
|Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
