MORE

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

JménoMORE

PoziceNo.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem0

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum,

Nejnižší cena,

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníMoonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je a neměly by být považovány za investiční poradenství.

MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
Hledat
Oblíbené
MORE/USDT
Moonveil
----
--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (MORE)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Info
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Tržní obchody
Spot
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
MORE/USDT
--
--
‎--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (MORE)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Kniha objed.
Tržní obchody
Info
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
Loading...