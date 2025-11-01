BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MULTIVERSE MONKEY je 0.00433 USD. Sledujte aktualizace cen MMON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MMON.

Kurz MULTIVERSE MONKEY(MMON)

$0.00433
-13.40%1D
Informace o ceně MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

Cena MULTIVERSE MONKEY (MMON) v reálném čase je $ 0.00433. Za posledních 24 hodin se MMON obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00433 do maxima $ 0.00657, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MMON v historii je $ 0.042695293829316555, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.001606689268571319.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MMON se za poslední hodinu změnila o -2.26%, za 24 hodin o -13.40% a za posledních 7 dní o -36.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace MULTIVERSE MONKEY je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 52.57K. Objem v oběhu MMON je 0.00, přičemž celková zásoba je 5999999999.5. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.98M.

Historie cen v USD pro MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Sledujte změny cen MULTIVERSE MONKEY pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00067-13.40%
30 dní$ -0.00666-60.61%
60 dní$ -0.01636-79.08%
90 dní$ -0.01367-75.95%
Změna ceny MULTIVERSE MONKEY dnes

Dnes zaznamenal MMON změnu o $ -0.00067 (-13.40%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny MULTIVERSE MONKEY za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00666 (-60.61%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny MULTIVERSE MONKEY za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MMON ke změně o $ -0.01636 (-79.08%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny MULTIVERSE MONKEY za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01367 (-75.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Podívejte se na stránku Historie cen MULTIVERSE MONKEY.

Co je MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich MULTIVERSE MONKEY investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MMONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o MULTIVERSE MONKEY na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na MULTIVERSE MONKEY a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny MULTIVERSE MONKEY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MULTIVERSE MONKEY (MMON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MULTIVERSE MONKEY (MMON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MULTIVERSE MONKEY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MULTIVERSE MONKEY!

Tokenomika pro MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Pochopení tokenomiky MULTIVERSE MONKEY (MMON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MMON hned teď!

Jak nakupovat MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Snažíte se zjistit, jak koupit MULTIVERSE MONKEY? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit MULTIVERSE MONKEY podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MMON na místní měny

Pokud chcete se podrobněji seznámit s MULTIVERSE MONKEY, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka MULTIVERSE MONKEY
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MULTIVERSE MONKEY

Jakou hodnotu má dnes MULTIVERSE MONKEY (MMON)?
Aktuální cena MMON v USD je 0.00433 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MMON v USD?
Aktuální cena MMON v USD je $ 0.00433. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MULTIVERSE MONKEY?
Tržní kapitalizace MMON je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MMON v oběhu?
Objem MMON v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MMON?
MMON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.042695293829316555 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MMON?
MMON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.001606689268571319 USD.
Jaký je objem obchodování MMON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MMON je $ 52.57K USD.
Dosáhne MMON letos vyšší ceny?
MMON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMMON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

