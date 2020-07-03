Tokenomika pro Melon (MLN)

Zjistěte klíčové informace o Melon (MLN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Melon (MLN)

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

Oficiální webové stránky:
https://enzyme.finance/
Bílá kniha:
https://docs.enzyme.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xec67005c4e498ec7f55e092bd1d35cbc47c91892

Melon (MLN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Melon (MLN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.61M

Celkový objem:
--

Objem v oběhu:
$ 2.99M

FDV (plně zředěná kapitalizace):
--

Historické maximum:
$ 233.055

Historické minimum:
$ 1.79671464105

Aktuální cena:
$ 9.57


Tokenomika Melon (MLN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Melon (MLN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MLN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MLN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MLN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMLN!

Jak nakupovat MLN

Chtěli byste si přidat Melon (MLN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MLN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Melon (MLN)

Analýza historie cen MLN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MLN

Chcete vědět, kam může MLN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MLN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.