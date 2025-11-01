BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Meta xStock je 647.56 USD. Sledujte aktualizace cen METAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend METAX.

$647.56
-0.99%1D
Graf aktuální ceny Meta xStock (METAX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:59:14 (UTC+8)

Informace o ceně Meta xStock (METAX) (USD)

$ 643.91
Nejnižší za 24 h
$ 678.44$ 678.44
-12.18%

Cena Meta xStock (METAX) v reálném čase je $ 647.56. Za posledních 24 hodin se METAX obchodoval v rozmezí od minima $ 643.91 do maxima $ 678.44, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena METAX v historii je $ 1,543.8216023323089, zatímco nejnižší cena v historii je $ 646.9230160691019.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena METAX se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o -0.99% a za posledních 7 dní o -12.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

$ 3.89M
$ 68.16K
$ 3.89M
6.00K
--
5,999.92884342
SOL

Aktuální tržní kapitalizace Meta xStock je $ 3.89M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 68.16K. Objem v oběhu METAX je 6.00K, přičemž celková zásoba je 5999.92884342. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.89M.

Historie cen v USD pro Meta xStock (METAX)

Sledujte změny cen Meta xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -6.4749-0.99%
30 dní$ -77.62-10.71%
60 dní$ -91.48-12.38%
90 dní$ -98.56-13.21%
Změna ceny Meta xStock dnes

Dnes zaznamenal METAX změnu o $ -6.4749 (-0.99%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Meta xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -77.62 (-10.71%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Meta xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u METAX ke změně o $ -91.48 (-12.38%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Meta xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -98.56 (-13.21%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Meta xStock (METAX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Meta xStock.

Co je Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Meta xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu METAXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Meta xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Meta xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Meta xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Meta xStock (METAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Meta xStock (METAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Meta xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Meta xStock!

Tokenomika pro Meta xStock (METAX)

Pochopení tokenomiky Meta xStock (METAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu METAX hned teď!

Jak nakupovat Meta xStock (METAX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Meta xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Meta xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Meta xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Meta xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Meta xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Meta xStock

Jakou hodnotu má dnes Meta xStock (METAX)?
Aktuální cena METAX v USD je 647.56 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena METAX v USD?
Aktuální cena METAX v USD je $ 647.56. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Meta xStock?
Tržní kapitalizace METAX je $ 3.89M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem METAX v oběhu?
Objem METAX v oběhu je 6.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) METAX?
METAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1,543.8216023323089 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) METAX?
METAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 646.9230160691019 USD.
Jaký je objem obchodování METAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování METAX je $ 68.16K USD.
Dosáhne METAX letos vyšší ceny?
METAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMETAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:59:14 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

