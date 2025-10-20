Dnešní aktuální cena Just Memecoin je 0.0004876 USD. Sledujte aktualizace cen MEMECOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMECOIN.Dnešní aktuální cena Just Memecoin je 0.0004876 USD. Sledujte aktualizace cen MEMECOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMECOIN.

Logo Just Memecoin

Kurz Just Memecoin(MEMECOIN)

Aktuální cena 1 MEMECOIN na USD

$0.0004884
$0.0004884$0.0004884
-3.57%1D
USD
Graf aktuální ceny Just Memecoin (MEMECOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-20 17:08:05 (UTC+8)

Informace o ceně Just Memecoin (MEMECOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0004641
$ 0.0004641$ 0.0004641
Nejnižší za 24 h
$ 0.0005319
$ 0.0005319$ 0.0005319
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0004641
$ 0.0004641$ 0.0004641

$ 0.0005319
$ 0.0005319$ 0.0005319

--
----

--
----

-0.07%

-3.57%

-39.14%

-39.14%

Cena Just Memecoin (MEMECOIN) v reálném čase je $ 0.0004876. Za posledních 24 hodin se MEMECOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0004641 do maxima $ 0.0005319, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMECOIN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMECOIN se za poslední hodinu změnila o -0.07%, za 24 hodin o -3.57% a za posledních 7 dní o -39.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Just Memecoin (MEMECOIN)

--
----

$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Just Memecoin je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.68K. Objem v oběhu MEMECOIN je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Just Memecoin (MEMECOIN)

Sledujte změny cen Just Memecoin pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000018081-3.57%
30 dní$ -0.0016564-77.26%
60 dní$ -0.0031414-86.57%
90 dní$ -0.0155824-96.97%
Změna ceny Just Memecoin dnes

Dnes zaznamenal MEMECOIN změnu o $ -0.000018081 (-3.57%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Just Memecoin za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0016564 (-77.26%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Just Memecoin za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MEMECOIN ke změně o $ -0.0031414 (-86.57%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Just Memecoin za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0155824 (-96.97%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Just Memecoin (MEMECOIN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Just Memecoin.

Co je Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Just Memecoin investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MEMECOINa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Just Memecoin na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Just Memecoin a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Just Memecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Just Memecoin (MEMECOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Just Memecoin (MEMECOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Just Memecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Just Memecoin!

Tokenomika pro Just Memecoin (MEMECOIN)

Pochopení tokenomiky Just Memecoin (MEMECOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEMECOIN hned teď!

Jak nakupovat Just Memecoin (MEMECOIN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Just Memecoin? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Just Memecoin podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MEMECOIN na místní měny

1 Just Memecoin(MEMECOIN) na VND
12.831194
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na AUD
A$0.000746028
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na GBP
0.000360824
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na EUR
0.00041446
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na USD
$0.0004876
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MYR
RM0.002057672
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na TRY
0.02045482
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na JPY
¥0.07314
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na ARS
ARS$0.710784272
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na RUB
0.03964188
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na INR
0.042879544
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na IDR
Rp8.126663416
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na PHP
0.028388072
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na EGP
￡E.0.023161
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BRL
R$0.00263304
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na CAD
C$0.00068264
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BDT
0.059506704
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na NGN
0.717054808
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na COP
$1.8826236
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na ZAR
R.0.008440356
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na UAH
0.020391432
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na TZS
T.Sh.1.20098318
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na VES
Bs0.0980076
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na CLP
$0.4641952
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na PKR
Rs0.138322368
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na KZT
0.262855408
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na THB
฿0.015959148
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na TWD
NT$0.014910808
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na AED
د.إ0.001789492
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na CHF
Fr0.000385204
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na HKD
HK$0.003783776
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na AMD
֏0.187608976
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MAD
.د.م0.004466416
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MXN
$0.008966964
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na SAR
ريال0.0018285
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na ETB
Br0.072623144
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na KES
KSh0.063100316
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na JOD
د.أ0.0003457084
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na PLN
0.001769988
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na RON
лв0.002125936
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na SEK
kr0.004593192
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BGN
лв0.000814292
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na HUF
Ft0.162965672
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na CZK
0.010161584
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na KWD
د.ك0.0001492056
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na ILS
0.00160908
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BOB
Bs0.003374192
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na AZN
0.00082892
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na TJS
SM0.004505424
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na GEL
0.00131652
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na AOA
Kz0.444481532
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BHD
.د.ب0.0001833376
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BMD
$0.0004876
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na DKK
kr0.00312064
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na HNL
L0.012828756
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MUR
0.021956628
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na NAD
$0.008518372
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na NOK
kr0.00490038
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na NZD
$0.000848424
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na PAB
B/.0.0004876
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na PGK
K0.002082052
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na QAR
ر.ق0.00177974
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na RSD
дин.0.048994048
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na UZS
soʻm5.946340512
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na ALL
L0.040383032
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na ANG
ƒ0.000872804
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na AWG
ƒ0.00087768
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BBD
$0.0009752
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BAM
KM0.000814292
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BIF
Fr1.4379324
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BND
$0.000629004
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BSD
$0.0004876
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na JMD
$0.078518228
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na KHR
1.9661251
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na KMF
Fr0.2057672
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na LAK
10.599999788
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na LKR
රු0.147932964
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MDL
L0.008250192
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MGA
Ar2.176782928
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MOP
P0.003905676
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MVR
0.00746028
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MWK
MK0.846527236
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na MZN
MT0.031162516
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na NPR
रु0.068810112
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na PYG
3.4580592
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na RWF
Fr0.7084828
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na SBD
$0.004012948
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na SCR
0.006816648
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na SRD
$0.019216316
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na SVC
$0.004271376
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na SZL
L0.008513496
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na TMT
m0.0017066
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na TND
د.ت0.00142623
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na TTD
$0.003310804
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na UGX
Sh1.7046496
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na XAF
Fr0.2740312
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na XCD
$0.00131652
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na XOF
Fr0.2740312
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na XPF
Fr0.0497352
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BWP
P0.006543592
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na BZD
$0.000980076
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na CVE
$0.046083076
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na DJF
Fr0.0867928
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na DOP
$0.030899212
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na DZD
د.ج0.06331486
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na FJD
$0.001116604
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na GNF
Fr4.239682
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na GTQ
Q0.003739892
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na GYD
$0.102196084
1 Just Memecoin(MEMECOIN) na ISK
kr0.0589996

Zdroj Just Memecoin

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Just Memecoin, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Just Memecoin

Jakou hodnotu má dnes Just Memecoin (MEMECOIN)?
Aktuální cena MEMECOIN v USD je 0.0004876 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEMECOIN v USD?
Aktuální cena MEMECOIN v USD je $ 0.0004876. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Just Memecoin?
Tržní kapitalizace MEMECOIN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEMECOIN v oběhu?
Objem MEMECOIN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEMECOIN?
MEMECOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEMECOIN?
MEMECOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MEMECOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEMECOIN je $ 55.68K USD.
Dosáhne MEMECOIN letos vyšší ceny?
MEMECOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEMECOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-20 17:08:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Just Memecoin (MEMECOIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-19 17:50:26Novinky z odvětví
Sentiment kryptoměnového trhu se dostává ze zóny "extrémního strachu", Index strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29
10-19 14:26:41Novinky z odvětví
Kryptoměnový trh obchoduje do strany, celková tržní kapitalizace je aktuálně 3,723 bilionu dolarů
10-19 04:16:21Novinky z odvětví
Žebříček aktivity veřejných blockchainů za posledních 7 dní: Solana si udržuje první místo
10-18 16:36:53Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 23, stále v zóně extrémního strachu
10-18 09:33:00Novinky z odvětví
Celosvětové likvidace za 24 hodin vzrostly na 1,02 miliardy dolarů, Bitcoin dosáhl nejnižší ceny od začátku července
10-17 19:52:08Novinky z odvětví
Globální poptávka po averzi k riziku roste kvůli problémům s nesplácenými úvěry ve dvou amerických bankách

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

