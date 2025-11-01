BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena McDonalds je 297.65 USD. Sledujte aktualizace cen MCDON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCDON.

Více informací o MCDON

Informace o ceně MCDON

Co je to MCDON

Oficiální webové stránky MCDON

Tokenomika pro MCDON

Předpověď cen MCDON

Historie MCDON

Průvodce nákupem (MCDON)

Převodník MCDON na fiat měnu

MCDON Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo McDonalds

Kurz McDonalds(MCDON)

Aktuální cena 1 MCDON na USD

$297.68
$297.68$297.68
-0.98%1D
USD
Graf aktuální ceny McDonalds (MCDON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:45 (UTC+8)

Informace o ceně McDonalds (MCDON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 297.36
$ 297.36$ 297.36
Nejnižší za 24 h
$ 307
$ 307$ 307
Nejvyšší za 24 h

$ 297.36
$ 297.36$ 297.36

$ 307
$ 307$ 307

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

-0.33%

-0.98%

-3.17%

-3.17%

Cena McDonalds (MCDON) v reálném čase je $ 297.65. Za posledních 24 hodin se MCDON obchodoval v rozmezí od minima $ 297.36 do maxima $ 307, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCDON v historii je $ 323.00794651626467, zatímco nejnižší cena v historii je $ 290.77283731780426.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCDON se za poslední hodinu změnila o -0.33%, za 24 hodin o -0.98% a za posledních 7 dní o -3.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu McDonalds (MCDON)

No.1696

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

$ 58.32K
$ 58.32K$ 58.32K

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

8.76K
8.76K 8.76K

8,759.7422125
8,759.7422125 8,759.7422125

ETH

Aktuální tržní kapitalizace McDonalds je $ 2.61M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.32K. Objem v oběhu MCDON je 8.76K, přičemž celková zásoba je 8759.7422125. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.61M.

Historie cen v USD pro McDonalds (MCDON)

Sledujte změny cen McDonalds pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -2.9461-0.98%
30 dní$ -4.15-1.38%
60 dní$ +17.65+6.30%
90 dní$ +17.65+6.30%
Změna ceny McDonalds dnes

Dnes zaznamenal MCDON změnu o $ -2.9461 (-0.98%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny McDonalds za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -4.15 (-1.38%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny McDonalds za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MCDON ke změně o $ +17.65 (+6.30%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny McDonalds za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +17.65 (+6.30%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům McDonalds (MCDON)?

Podívejte se na stránku Historie cen McDonalds.

Co je McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich McDonalds investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MCDONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o McDonalds na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na McDonalds a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny McDonalds (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít McDonalds (MCDON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva McDonalds (MCDON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro McDonalds.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny McDonalds!

Tokenomika pro McDonalds (MCDON)

Pochopení tokenomiky McDonalds (MCDON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCDON hned teď!

Jak nakupovat McDonalds (MCDON)

Snažíte se zjistit, jak koupit McDonalds? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit McDonalds podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MCDON na místní měny

1 McDonalds(MCDON) na VND
7,832,659.75
1 McDonalds(MCDON) na AUD
A$452.428
1 McDonalds(MCDON) na GBP
226.214
1 McDonalds(MCDON) na EUR
255.979
1 McDonalds(MCDON) na USD
$297.65
1 McDonalds(MCDON) na MYR
RM1,247.1535
1 McDonalds(MCDON) na TRY
12,510.2295
1 McDonalds(MCDON) na JPY
¥45,540.45
1 McDonalds(MCDON) na ARS
ARS$428,270.726
1 McDonalds(MCDON) na RUB
23,928.0835
1 McDonalds(MCDON) na INR
26,443.226
1 McDonalds(MCDON) na IDR
Rp4,960,831.349
1 McDonalds(MCDON) na PHP
17,469.0785
1 McDonalds(MCDON) na EGP
￡E.14,004.4325
1 McDonalds(MCDON) na BRL
R$1,598.3805
1 McDonalds(MCDON) na CAD
C$416.71
1 McDonalds(MCDON) na BDT
36,408.548
1 McDonalds(MCDON) na NGN
430,750.1505
1 McDonalds(MCDON) na COP
$1,144,806.5475
1 McDonalds(MCDON) na ZAR
R.5,164.2275
1 McDonalds(MCDON) na UAH
12,486.4175
1 McDonalds(MCDON) na TZS
T.Sh.733,126.8325
1 McDonalds(MCDON) na VES
Bs65,780.65
1 McDonalds(MCDON) na CLP
$280,386.3
1 McDonalds(MCDON) na PKR
Rs83,606.9085
1 McDonalds(MCDON) na KZT
157,736.641
1 McDonalds(MCDON) na THB
฿9,590.283
1 McDonalds(MCDON) na TWD
NT$9,164.6435
1 McDonalds(MCDON) na AED
د.إ1,092.3755
1 McDonalds(MCDON) na CHF
Fr238.12
1 McDonalds(MCDON) na HKD
HK$2,312.7405
1 McDonalds(MCDON) na AMD
֏113,910.655
1 McDonalds(MCDON) na MAD
.د.م2,753.2625
1 McDonalds(MCDON) na MXN
$5,524.384
1 McDonalds(MCDON) na SAR
ريال1,116.1875
1 McDonalds(MCDON) na ETB
Br45,903.583
1 McDonalds(MCDON) na KES
KSh38,453.4035
1 McDonalds(MCDON) na JOD
د.أ211.03385
1 McDonalds(MCDON) na PLN
1,095.352
1 McDonalds(MCDON) na RON
лв1,312.6365
1 McDonalds(MCDON) na SEK
kr2,821.722
1 McDonalds(MCDON) na BGN
лв503.0285
1 McDonalds(MCDON) na HUF
Ft100,150.2955
1 McDonalds(MCDON) na CZK
6,277.4385
1 McDonalds(MCDON) na KWD
د.ك91.0809
1 McDonalds(MCDON) na ILS
967.3625
1 McDonalds(MCDON) na BOB
Bs2,056.7615
1 McDonalds(MCDON) na AZN
506.005
1 McDonalds(MCDON) na TJS
SM2,741.3565
1 McDonalds(MCDON) na GEL
806.6315
1 McDonalds(MCDON) na AOA
Kz272,823.0135
1 McDonalds(MCDON) na BHD
.د.ب111.9164
1 McDonalds(MCDON) na BMD
$297.65
1 McDonalds(MCDON) na DKK
kr1,925.7955
1 McDonalds(MCDON) na HNL
L7,834.148
1 McDonalds(MCDON) na MUR
13,614.511
1 McDonalds(MCDON) na NAD
$5,143.392
1 McDonalds(MCDON) na NOK
kr3,012.218
1 McDonalds(MCDON) na NZD
$517.911
1 McDonalds(MCDON) na PAB
B/.297.65
1 McDonalds(MCDON) na PGK
K1,253.1065
1 McDonalds(MCDON) na QAR
ر.ق1,083.446
1 McDonalds(MCDON) na RSD
дин.30,235.287
1 McDonalds(MCDON) na UZS
soʻm3,586,143.7535
1 McDonalds(MCDON) na ALL
L24,946.0465
1 McDonalds(MCDON) na ANG
ƒ532.7935
1 McDonalds(MCDON) na AWG
ƒ532.7935
1 McDonalds(MCDON) na BBD
$595.3
1 McDonalds(MCDON) na BAM
KM500.052
1 McDonalds(MCDON) na BIF
Fr880,448.7
1 McDonalds(MCDON) na BND
$386.945
1 McDonalds(MCDON) na BSD
$297.65
1 McDonalds(MCDON) na JMD
$47,820.449
1 McDonalds(MCDON) na KHR
1,195,380.259
1 McDonalds(MCDON) na KMF
Fr126,798.9
1 McDonalds(MCDON) na LAK
6,470,652.0445
1 McDonalds(MCDON) na LKR
රු90,717.767
1 McDonalds(MCDON) na MDL
L5,030.285
1 McDonalds(MCDON) na MGA
Ar1,340,764.425
1 McDonalds(MCDON) na MOP
P2,384.1765
1 McDonalds(MCDON) na MVR
4,554.045
1 McDonalds(MCDON) na MWK
MK516,753.1415
1 McDonalds(MCDON) na MZN
MT19,019.835
1 McDonalds(MCDON) na NPR
रु42,260.347
1 McDonalds(MCDON) na PYG
2,110,933.8
1 McDonalds(MCDON) na RWF
Fr432,485.45
1 McDonalds(MCDON) na SBD
$2,449.6595
1 McDonalds(MCDON) na SCR
4,065.899
1 McDonalds(MCDON) na SRD
$11,459.525
1 McDonalds(MCDON) na SVC
$2,604.4375
1 McDonalds(MCDON) na SZL
L5,164.2275
1 McDonalds(MCDON) na TMT
m1,041.775
1 McDonalds(MCDON) na TND
د.ت874.19805
1 McDonalds(MCDON) na TTD
$2,015.0905
1 McDonalds(MCDON) na UGX
Sh1,037,012.6
1 McDonalds(MCDON) na XAF
Fr168,172.25
1 McDonalds(MCDON) na XCD
$803.655
1 McDonalds(MCDON) na XOF
Fr168,172.25
1 McDonalds(MCDON) na XPF
Fr30,360.3
1 McDonalds(MCDON) na BWP
P4,000.416
1 McDonalds(MCDON) na BZD
$598.2765
1 McDonalds(MCDON) na CVE
$28,422.5985
1 McDonalds(MCDON) na DJF
Fr52,684.05
1 McDonalds(MCDON) na DOP
$19,076.3885
1 McDonalds(MCDON) na DZD
د.ج38,688.547
1 McDonalds(MCDON) na FJD
$672.689
1 McDonalds(MCDON) na GNF
Fr2,588,066.75
1 McDonalds(MCDON) na GTQ
Q2,282.9755
1 McDonalds(MCDON) na GYD
$62,333.863
1 McDonalds(MCDON) na ISK
kr37,206.25

Zdroj McDonalds

Pokud chcete se podrobněji seznámit s McDonalds, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka McDonalds
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně McDonalds

Jakou hodnotu má dnes McDonalds (MCDON)?
Aktuální cena MCDON v USD je 297.65 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCDON v USD?
Aktuální cena MCDON v USD je $ 297.65. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace McDonalds?
Tržní kapitalizace MCDON je $ 2.61M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCDON v oběhu?
Objem MCDON v oběhu je 8.76K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCDON?
MCDON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 323.00794651626467 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCDON?
MCDON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 290.77283731780426 USD.
Jaký je objem obchodování MCDON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCDON je $ 58.32K USD.
Dosáhne MCDON letos vyšší ceny?
MCDON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCDON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:45 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod MCDON na USD

Částka

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 297.64 USD

Obchodujte MCDON

MCDON/USDT
$297.68
$297.68$297.68
-0.98%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

