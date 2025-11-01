BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Manyu je 0.00000002326 USD. Sledujte aktualizace cen MANYU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MANYU.Dnešní aktuální cena Manyu je 0.00000002326 USD. Sledujte aktualizace cen MANYU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MANYU.

Více informací o MANYU

Informace o ceně MANYU

Co je to MANYU

Tokenomika pro MANYU

Předpověď cen MANYU

Historie MANYU

Průvodce nákupem (MANYU)

Převodník MANYU na fiat měnu

MANYU Spot

MANYU USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Manyu

Kurz Manyu(MANYU)

Aktuální cena 1 MANYU na USD

$0.00000002326
$0.00000002326$0.00000002326
-11.17%1D
USD
Graf aktuální ceny Manyu (MANYU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:17 (UTC+8)

Informace o ceně Manyu (MANYU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000000022716
$ 0.000000022716$ 0.000000022716
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000003
$ 0.00000003$ 0.00000003
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000000022716
$ 0.000000022716$ 0.000000022716

$ 0.00000003
$ 0.00000003$ 0.00000003

--
----

--
----

-3.46%

-11.17%

-25.80%

-25.80%

Cena Manyu (MANYU) v reálném čase je $ 0.00000002326. Za posledních 24 hodin se MANYU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000000022716 do maxima $ 0.00000003, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MANYU v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MANYU se za poslední hodinu změnila o -3.46%, za 24 hodin o -11.17% a za posledních 7 dní o -25.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Manyu (MANYU)

--
----

$ 241.04K
$ 241.04K$ 241.04K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Manyu je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 241.04K. Objem v oběhu MANYU je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Manyu (MANYU)

Sledujte změny cen Manyu pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000000292485-11.17%
30 dní$ -0.000000018903-44.84%
60 dní$ +0.000000004223+22.18%
90 dní$ -0.000000000267-1.14%
Změna ceny Manyu dnes

Dnes zaznamenal MANYU změnu o $ -0.00000000292485 (-11.17%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Manyu za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.000000018903 (-44.84%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Manyu za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MANYU ke změně o $ +0.000000004223 (+22.18%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Manyu za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.000000000267 (-1.14%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Manyu (MANYU)?

Podívejte se na stránku Historie cen Manyu.

Co je Manyu (MANYU)

Manyu is a well-known Shiba Inu influencer with nearly 20 million followers on social media platforms.

Manyu je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Manyu investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MANYUa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Manyu na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Manyu a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Manyu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Manyu (MANYU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Manyu (MANYU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Manyu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Manyu!

Tokenomika pro Manyu (MANYU)

Pochopení tokenomiky Manyu (MANYU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MANYU hned teď!

Jak nakupovat Manyu (MANYU)

Snažíte se zjistit, jak koupit Manyu? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Manyu podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MANYU na místní měny

Zdroj Manyu

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Manyu, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Manyu

Jakou hodnotu má dnes Manyu (MANYU)?
Aktuální cena MANYU v USD je 0.00000002326 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MANYU v USD?
Aktuální cena MANYU v USD je $ 0.00000002326. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Manyu?
Tržní kapitalizace MANYU je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MANYU v oběhu?
Objem MANYU v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MANYU?
MANYU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MANYU?
MANYU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MANYU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MANYU je $ 241.04K USD.
Dosáhne MANYU letos vyšší ceny?
MANYU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMANYU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:58:17 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

