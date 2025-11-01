BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena CyberKongz je 0.00321 USD. Sledujte aktualizace cen KONG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KONG.Dnešní aktuální cena CyberKongz je 0.00321 USD. Sledujte aktualizace cen KONG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KONG.

Kurz CyberKongz(KONG)

Aktuální cena 1 KONG na USD

$0.00321
+2.22%1D
USD
Graf aktuální ceny CyberKongz (KONG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:52:55 (UTC+8)

Informace o ceně CyberKongz (KONG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00312
Nejnižší za 24 h
$ 0.00321
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00312
$ 0.00321
--
--
+0.31%

+2.22%

-59.78%

-59.78%

Cena CyberKongz (KONG) v reálném čase je $ 0.00321. Za posledních 24 hodin se KONG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00312 do maxima $ 0.00321, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KONG v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KONG se za poslední hodinu změnila o +0.31%, za 24 hodin o +2.22% a za posledních 7 dní o -59.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CyberKongz (KONG)

--
$ 73.34K
$ 3.21M
--
1,000,000,000
ETH

Aktuální tržní kapitalizace CyberKongz je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 73.34K. Objem v oběhu KONG je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.21M.

Historie cen v USD pro CyberKongz (KONG)

Sledujte změny cen CyberKongz pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000697+2.22%
30 dní$ -0.00646-66.81%
60 dní$ -0.01679-83.95%
90 dní$ -0.01679-83.95%
Změna ceny CyberKongz dnes

Dnes zaznamenal KONG změnu o $ +0.0000697 (+2.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny CyberKongz za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00646 (-66.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny CyberKongz za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KONG ke změně o $ -0.01679 (-83.95%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny CyberKongz za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01679 (-83.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům CyberKongz (KONG)?

Podívejte se na stránku Historie cen CyberKongz.

Co je CyberKongz (KONG)

CyberKongz have paved the way for NFT projects and the concept of utility; pioneering innovations such as ERC-20 pair, smart contract protection, second collection utility, and more. The project is aimed at web3 enthusiasts with a passion for NFTs and DeFi。 CyberKongz have partnered with huge web2 brands such adidas and Kawada (nanoblocks), launching sell out physical and digital products

CyberKongz je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich CyberKongz investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KONGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o CyberKongz na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na CyberKongz a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny CyberKongz (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CyberKongz (KONG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CyberKongz (KONG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CyberKongz.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CyberKongz!

Tokenomika pro CyberKongz (KONG)

Pochopení tokenomiky CyberKongz (KONG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KONG hned teď!

Jak nakupovat CyberKongz (KONG)

Snažíte se zjistit, jak koupit CyberKongz? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit CyberKongz podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KONG na místní měny

1 CyberKongz(KONG) na VND
84.47115
1 CyberKongz(KONG) na AUD
A$0.0048792
1 CyberKongz(KONG) na GBP
0.0024396
1 CyberKongz(KONG) na EUR
0.0027606
1 CyberKongz(KONG) na USD
$0.00321
1 CyberKongz(KONG) na MYR
RM0.0134499
1 CyberKongz(KONG) na TRY
0.1349163
1 CyberKongz(KONG) na JPY
¥0.49113
1 CyberKongz(KONG) na ARS
ARS$4.6054512
1 CyberKongz(KONG) na RUB
0.2580519
1 CyberKongz(KONG) na INR
0.2849517
1 CyberKongz(KONG) na IDR
Rp53.4999786
1 CyberKongz(KONG) na PHP
0.1883949
1 CyberKongz(KONG) na EGP
￡E.0.1511589
1 CyberKongz(KONG) na BRL
R$0.0172377
1 CyberKongz(KONG) na CAD
C$0.004494
1 CyberKongz(KONG) na BDT
0.3926472
1 CyberKongz(KONG) na NGN
4.6387068
1 CyberKongz(KONG) na COP
$12.3461415
1 CyberKongz(KONG) na ZAR
R.0.0557577
1 CyberKongz(KONG) na UAH
0.1346595
1 CyberKongz(KONG) na TZS
T.Sh.7.8676458
1 CyberKongz(KONG) na VES
Bs0.70941
1 CyberKongz(KONG) na CLP
$3.02382
1 CyberKongz(KONG) na PKR
Rs0.906504
1 CyberKongz(KONG) na KZT
1.6948158
1 CyberKongz(KONG) na THB
฿0.1034262
1 CyberKongz(KONG) na TWD
NT$0.0988359
1 CyberKongz(KONG) na AED
د.إ0.0117807
1 CyberKongz(KONG) na CHF
Fr0.002568
1 CyberKongz(KONG) na HKD
HK$0.0249417
1 CyberKongz(KONG) na AMD
֏1.2242298
1 CyberKongz(KONG) na MAD
.د.م0.0296283
1 CyberKongz(KONG) na MXN
$0.0595776
1 CyberKongz(KONG) na SAR
ريال0.0120375
1 CyberKongz(KONG) na ETB
Br0.4931523
1 CyberKongz(KONG) na KES
KSh0.4135764
1 CyberKongz(KONG) na JOD
د.أ0.00227589
1 CyberKongz(KONG) na PLN
0.0118128
1 CyberKongz(KONG) na RON
лв0.0141561
1 CyberKongz(KONG) na SEK
kr0.0304308
1 CyberKongz(KONG) na BGN
лв0.0053928
1 CyberKongz(KONG) na HUF
Ft1.0800687
1 CyberKongz(KONG) na CZK
0.0676989
1 CyberKongz(KONG) na KWD
د.ك0.00098226
1 CyberKongz(KONG) na ILS
0.0104325
1 CyberKongz(KONG) na BOB
Bs0.0221811
1 CyberKongz(KONG) na AZN
0.005457
1 CyberKongz(KONG) na TJS
SM0.0294678
1 CyberKongz(KONG) na GEL
0.0086991
1 CyberKongz(KONG) na AOA
Kz2.9422539
1 CyberKongz(KONG) na BHD
.د.ب0.00120375
1 CyberKongz(KONG) na BMD
$0.00321
1 CyberKongz(KONG) na DKK
kr0.0207687
1 CyberKongz(KONG) na HNL
L0.0841662
1 CyberKongz(KONG) na MUR
0.1468254
1 CyberKongz(KONG) na NAD
$0.0555009
1 CyberKongz(KONG) na NOK
kr0.0324852
1 CyberKongz(KONG) na NZD
$0.0055854
1 CyberKongz(KONG) na PAB
B/.0.00321
1 CyberKongz(KONG) na PGK
K0.013482
1 CyberKongz(KONG) na QAR
ر.ق0.0116523
1 CyberKongz(KONG) na RSD
дин.0.3260718
1 CyberKongz(KONG) na UZS
soʻm38.2142796
1 CyberKongz(KONG) na ALL
L0.2680029
1 CyberKongz(KONG) na ANG
ƒ0.0057459
1 CyberKongz(KONG) na AWG
ƒ0.0057459
1 CyberKongz(KONG) na BBD
$0.00642
1 CyberKongz(KONG) na BAM
KM0.0053928
1 CyberKongz(KONG) na BIF
Fr9.38283
1 CyberKongz(KONG) na BND
$0.0041409
1 CyberKongz(KONG) na BSD
$0.00321
1 CyberKongz(KONG) na JMD
$0.5137605
1 CyberKongz(KONG) na KHR
12.84
1 CyberKongz(KONG) na KMF
Fr1.36746
1 CyberKongz(KONG) na LAK
69.7826073
1 CyberKongz(KONG) na LKR
රු0.9744918
1 CyberKongz(KONG) na MDL
L0.0544737
1 CyberKongz(KONG) na MGA
Ar14.394603
1 CyberKongz(KONG) na MOP
P0.0257121
1 CyberKongz(KONG) na MVR
0.049113
1 CyberKongz(KONG) na MWK
MK5.553621
1 CyberKongz(KONG) na MZN
MT0.205119
1 CyberKongz(KONG) na NPR
रु0.4540224
1 CyberKongz(KONG) na PYG
22.76532
1 CyberKongz(KONG) na RWF
Fr4.66413
1 CyberKongz(KONG) na SBD
$0.0264183
1 CyberKongz(KONG) na SCR
0.0438486
1 CyberKongz(KONG) na SRD
$0.123585
1 CyberKongz(KONG) na SVC
$0.0280875
1 CyberKongz(KONG) na SZL
L0.0555009
1 CyberKongz(KONG) na TMT
m0.011235
1 CyberKongz(KONG) na TND
د.ت0.00945024
1 CyberKongz(KONG) na TTD
$0.0217317
1 CyberKongz(KONG) na UGX
Sh11.14512
1 CyberKongz(KONG) na XAF
Fr1.81365
1 CyberKongz(KONG) na XCD
$0.008667
1 CyberKongz(KONG) na XOF
Fr1.81365
1 CyberKongz(KONG) na XPF
Fr0.32742
1 CyberKongz(KONG) na BWP
P0.0429819
1 CyberKongz(KONG) na BZD
$0.0064521
1 CyberKongz(KONG) na CVE
$0.3051105
1 CyberKongz(KONG) na DJF
Fr0.56817
1 CyberKongz(KONG) na DOP
$0.2056326
1 CyberKongz(KONG) na DZD
د.ج0.4172037
1 CyberKongz(KONG) na FJD
$0.0072546
1 CyberKongz(KONG) na GNF
Fr27.6702
1 CyberKongz(KONG) na GTQ
Q0.0245244
1 CyberKongz(KONG) na GYD
$0.6722382
1 CyberKongz(KONG) na ISK
kr0.39804

Pokud chcete se podrobněji seznámit s CyberKongz, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka CyberKongz
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CyberKongz

Jakou hodnotu má dnes CyberKongz (KONG)?
Aktuální cena KONG v USD je 0.00321 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KONG v USD?
Aktuální cena KONG v USD je $ 0.00321. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CyberKongz?
Tržní kapitalizace KONG je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KONG v oběhu?
Objem KONG v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KONG?
KONG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KONG?
KONG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování KONG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KONG je $ 73.34K USD.
Dosáhne KONG letos vyšší ceny?
KONG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKONG, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

