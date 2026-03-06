Tokenomika pro Kindred Labs (KIN)

Zjistěte klíčové informace o Kindred Labs (KIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2026-03-06 17:33:06 (UTC+8)
USD

Kindred Labs (KIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kindred Labs (KIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.41M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 147.19M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 36.76M
Historické maximum:
$ 0.19412
Historické minimum:
$ 0.015000419475530989
Aktuální cena:
$ 0.03676
Informace o Kindred Labs (KIN)

Kindred is the character-powered AI network, bringing officially licensed iconic IP to life as a constant, emotionally intelligent presence by your side.

Oficiální webové stránky:
https://www.kindredlabs.ai/
Block Explorer:
https://seitrace.com/token/0xCC1B8207853662C5CFABfB028806EC06eA1f6AC6

Tokenomika Kindred Labs (KIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kindred Labs (KIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKIN!

Jak nakupovat KIN

Chtěli byste si přidat Kindred Labs (KIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu KIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Kindred Labs (KIN)

Analýza historie cen KIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny KIN

Chcete vědět, kam může KIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

