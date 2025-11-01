BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Jobless je 0.0013103 USD. Sledujte aktualizace cen JOBLESS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOBLESS.

Aktuální cena 1 JOBLESS na USD

$0.0013123
$0.0013123$0.0013123
-4.07%1D
USD
Graf aktuální ceny Jobless (JOBLESS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:02 (UTC+8)

Informace o ceně Jobless (JOBLESS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0012293
$ 0.0012293$ 0.0012293
Nejnižší za 24 h
$ 0.0016214
$ 0.0016214$ 0.0016214
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0012293
$ 0.0012293$ 0.0012293

$ 0.0016214
$ 0.0016214$ 0.0016214

--
----

--
----

-1.09%

-4.07%

-20.66%

-20.66%

Cena Jobless (JOBLESS) v reálném čase je $ 0.0013103. Za posledních 24 hodin se JOBLESS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0012293 do maxima $ 0.0016214, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JOBLESS v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JOBLESS se za poslední hodinu změnila o -1.09%, za 24 hodin o -4.07% a za posledních 7 dní o -20.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Jobless (JOBLESS)

--
----

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Jobless je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 55.11K. Objem v oběhu JOBLESS je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Jobless (JOBLESS)

Sledujte změny cen Jobless pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000055677-4.07%
30 dní$ -0.0003763-22.32%
60 dní$ -0.0006897-34.49%
90 dní$ -0.0006897-34.49%
Změna ceny Jobless dnes

Dnes zaznamenal JOBLESS změnu o $ -0.000055677 (-4.07%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Jobless za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0003763 (-22.32%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Jobless za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u JOBLESS ke změně o $ -0.0006897 (-34.49%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Jobless za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0006897 (-34.49%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Jobless (JOBLESS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Jobless.

Co je Jobless (JOBLESS)

JOBLESS is a meme token on BSC, with its name derived from “jobless.”

Jobless je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Jobless investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu JOBLESSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Jobless na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Jobless a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Jobless (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Jobless (JOBLESS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Jobless (JOBLESS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Jobless.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Jobless!

Tokenomika pro Jobless (JOBLESS)

Pochopení tokenomiky Jobless (JOBLESS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JOBLESS hned teď!

Jak nakupovat Jobless (JOBLESS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Jobless? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Jobless podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

JOBLESS na místní měny

Zdroj Jobless

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Jobless, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Jobless

Jakou hodnotu má dnes Jobless (JOBLESS)?
Aktuální cena JOBLESS v USD je 0.0013103 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JOBLESS v USD?
Aktuální cena JOBLESS v USD je $ 0.0013103. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Jobless?
Tržní kapitalizace JOBLESS je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JOBLESS v oběhu?
Objem JOBLESS v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JOBLESS?
JOBLESS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JOBLESS?
JOBLESS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování JOBLESS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JOBLESS je $ 55.11K USD.
Dosáhne JOBLESS letos vyšší ceny?
JOBLESS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJOBLESS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:02 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

