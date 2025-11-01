BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena INFINIT je 0.1231 USD. Sledujte aktualizace cen IN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IN.

Kurz INFINIT(IN)

Aktuální cena 1 IN na USD

$0.1231
$0.1231$0.1231
+7.41%1D
USD
Graf aktuální ceny INFINIT (IN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:55:17 (UTC+8)

Informace o ceně INFINIT (IN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.11217
$ 0.11217$ 0.11217
Nejnižší za 24 h
$ 0.12679
$ 0.12679$ 0.12679
Nejvyšší za 24 h

$ 0.11217
$ 0.11217$ 0.11217

$ 0.12679
$ 0.12679$ 0.12679

$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695

$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576

+0.76%

+7.41%

-16.63%

-16.63%

Cena INFINIT (IN) v reálném čase je $ 0.1231. Za posledních 24 hodin se IN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.11217 do maxima $ 0.12679, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IN v historii je $ 0.330328543984695, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.053529767930225576.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IN se za poslední hodinu změnila o +0.76%, za 24 hodin o +7.41% a za posledních 7 dní o -16.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu INFINIT (IN)

No.669

$ 31.89M
$ 31.89M$ 31.89M

$ 130.17K
$ 130.17K$ 130.17K

$ 123.10M
$ 123.10M$ 123.10M

259.07M
259.07M 259.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.90%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace INFINIT je $ 31.89M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 130.17K. Objem v oběhu IN je 259.07M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 123.10M.

Historie cen v USD pro INFINIT (IN)

Sledujte změny cen INFINIT pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0084924+7.41%
30 dní$ +0.02562+26.28%
60 dní$ +0.05249+74.33%
90 dní$ +0.1031+515.50%
Změna ceny INFINIT dnes

Dnes zaznamenal IN změnu o $ +0.0084924 (+7.41%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny INFINIT za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.02562 (+26.28%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny INFINIT za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u IN ke změně o $ +0.05249 (+74.33%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny INFINIT za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.1031 (+515.50%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům INFINIT (IN)?

Podívejte se na stránku Historie cen INFINIT.

Co je INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich INFINIT investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu INa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o INFINIT na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na INFINIT a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny INFINIT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít INFINIT (IN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva INFINIT (IN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro INFINIT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny INFINIT!

Tokenomika pro INFINIT (IN)

Pochopení tokenomiky INFINIT (IN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IN hned teď!

Jak nakupovat INFINIT (IN)

Snažíte se zjistit, jak koupit INFINIT? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit INFINIT podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

IN na místní měny

1 INFINIT(IN) na VND
3,239.3765
1 INFINIT(IN) na AUD
A$0.187112
1 INFINIT(IN) na GBP
0.093556
1 INFINIT(IN) na EUR
0.105866
1 INFINIT(IN) na USD
$0.1231
1 INFINIT(IN) na MYR
RM0.515789
1 INFINIT(IN) na TRY
5.173893
1 INFINIT(IN) na JPY
¥18.8343
1 INFINIT(IN) na ARS
ARS$177.121204
1 INFINIT(IN) na RUB
9.896009
1 INFINIT(IN) na INR
10.936204
1 INFINIT(IN) na IDR
Rp2,051.665846
1 INFINIT(IN) na PHP
7.224739
1 INFINIT(IN) na EGP
￡E.5.791855
1 INFINIT(IN) na BRL
R$0.661047
1 INFINIT(IN) na CAD
C$0.17234
1 INFINIT(IN) na BDT
15.057592
1 INFINIT(IN) na NGN
178.146627
1 INFINIT(IN) na COP
$473.461065
1 INFINIT(IN) na ZAR
R.2.135785
1 INFINIT(IN) na UAH
5.164045
1 INFINIT(IN) na TZS
T.Sh.303.201455
1 INFINIT(IN) na VES
Bs27.2051
1 INFINIT(IN) na CLP
$115.9602
1 INFINIT(IN) na PKR
Rs34.577559
1 INFINIT(IN) na KZT
65.235614
1 INFINIT(IN) na THB
฿3.966282
1 INFINIT(IN) na TWD
NT$3.790249
1 INFINIT(IN) na AED
د.إ0.451777
1 INFINIT(IN) na CHF
Fr0.09848
1 INFINIT(IN) na HKD
HK$0.956487
1 INFINIT(IN) na AMD
֏47.11037
1 INFINIT(IN) na MAD
.د.م1.138675
1 INFINIT(IN) na MXN
$2.284736
1 INFINIT(IN) na SAR
ريال0.461625
1 INFINIT(IN) na ETB
Br18.984482
1 INFINIT(IN) na KES
KSh15.903289
1 INFINIT(IN) na JOD
د.أ0.0872779
1 INFINIT(IN) na PLN
0.453008
1 INFINIT(IN) na RON
лв0.542871
1 INFINIT(IN) na SEK
kr1.166988
1 INFINIT(IN) na BGN
лв0.208039
1 INFINIT(IN) na HUF
Ft41.419457
1 INFINIT(IN) na CZK
2.596179
1 INFINIT(IN) na KWD
د.ك0.0376686
1 INFINIT(IN) na ILS
0.400075
1 INFINIT(IN) na BOB
Bs0.850621
1 INFINIT(IN) na AZN
0.20927
1 INFINIT(IN) na TJS
SM1.133751
1 INFINIT(IN) na GEL
0.333601
1 INFINIT(IN) na AOA
Kz112.832229
1 INFINIT(IN) na BHD
.د.ب0.0462856
1 INFINIT(IN) na BMD
$0.1231
1 INFINIT(IN) na DKK
kr0.796457
1 INFINIT(IN) na HNL
L3.239992
1 INFINIT(IN) na MUR
5.630594
1 INFINIT(IN) na NAD
$2.127168
1 INFINIT(IN) na NOK
kr1.245772
1 INFINIT(IN) na NZD
$0.214194
1 INFINIT(IN) na PAB
B/.0.1231
1 INFINIT(IN) na PGK
K0.518251
1 INFINIT(IN) na QAR
ر.ق0.448084
1 INFINIT(IN) na RSD
дин.12.504498
1 INFINIT(IN) na UZS
soʻm1,483.132189
1 INFINIT(IN) na ALL
L10.317011
1 INFINIT(IN) na ANG
ƒ0.220349
1 INFINIT(IN) na AWG
ƒ0.220349
1 INFINIT(IN) na BBD
$0.2462
1 INFINIT(IN) na BAM
KM0.206808
1 INFINIT(IN) na BIF
Fr364.1298
1 INFINIT(IN) na BND
$0.16003
1 INFINIT(IN) na BSD
$0.1231
1 INFINIT(IN) na JMD
$19.777246
1 INFINIT(IN) na KHR
494.376986
1 INFINIT(IN) na KMF
Fr52.4406
1 INFINIT(IN) na LAK
2,676.086903
1 INFINIT(IN) na LKR
රු37.518418
1 INFINIT(IN) na MDL
L2.08039
1 INFINIT(IN) na MGA
Ar554.50395
1 INFINIT(IN) na MOP
P0.986031
1 INFINIT(IN) na MVR
1.88343
1 INFINIT(IN) na MWK
MK213.715141
1 INFINIT(IN) na MZN
MT7.86609
1 INFINIT(IN) na NPR
रु17.477738
1 INFINIT(IN) na PYG
873.0252
1 INFINIT(IN) na RWF
Fr178.8643
1 INFINIT(IN) na SBD
$1.013113
1 INFINIT(IN) na SCR
1.681546
1 INFINIT(IN) na SRD
$4.73935
1 INFINIT(IN) na SVC
$1.077125
1 INFINIT(IN) na SZL
L2.135785
1 INFINIT(IN) na TMT
m0.43085
1 INFINIT(IN) na TND
د.ت0.3615447
1 INFINIT(IN) na TTD
$0.833387
1 INFINIT(IN) na UGX
Sh428.8804
1 INFINIT(IN) na XAF
Fr69.5515
1 INFINIT(IN) na XCD
$0.33237
1 INFINIT(IN) na XOF
Fr69.5515
1 INFINIT(IN) na XPF
Fr12.5562
1 INFINIT(IN) na BWP
P1.654464
1 INFINIT(IN) na BZD
$0.247431
1 INFINIT(IN) na CVE
$11.754819
1 INFINIT(IN) na DJF
Fr21.7887
1 INFINIT(IN) na DOP
$7.889479
1 INFINIT(IN) na DZD
د.ج16.000538
1 INFINIT(IN) na FJD
$0.278206
1 INFINIT(IN) na GNF
Fr1,070.3545
1 INFINIT(IN) na GTQ
Q0.944177
1 INFINIT(IN) na GYD
$25.779602
1 INFINIT(IN) na ISK
kr15.3875

Zdroj INFINIT

Pokud chcete se podrobněji seznámit s INFINIT, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka INFINIT
Lidé se také ptají: Další otázky ohledně INFINIT

Jakou hodnotu má dnes INFINIT (IN)?
Aktuální cena IN v USD je 0.1231 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IN v USD?
Aktuální cena IN v USD je $ 0.1231. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace INFINIT?
Tržní kapitalizace IN je $ 31.89M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IN v oběhu?
Objem IN v oběhu je 259.07M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IN?
IN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.330328543984695 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IN?
IN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.053529767930225576 USD.
Jaký je objem obchodování IN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IN je $ 130.17K USD.
Dosáhne IN letos vyšší ceny?
IN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:55:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se INFINIT (IN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod IN na USD

Částka

IN
IN
USD
USD

1 IN = 0.1231 USD

Obchodujte IN

IN/USDT
$0.1231
$0.1231$0.1231
+7.40%

