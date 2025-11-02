Předpověď ceny INFINIT (IN) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu INFINIT pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste IN v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu INFINIT
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu INFINIT
$0.12158
-0.06%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny INFINIT (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token INFINIT potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.12158.

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token INFINIT potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.127659.

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu IN v roce 2027 $ 0.134041 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu IN v roce 2028 $ 0.140744 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena IN v roce 2029 $ 0.147781 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena IN v roce 2030 $ 0.155170 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena INFINIT mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.252756.

Předpověď ceny INFINIT (IN) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena INFINIT mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.411713.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.12158
    0.00%
  • 2026
    $ 0.127659
    5.00%
  • 2027
    $ 0.134041
    10.25%
  • 2028
    $ 0.140744
    15.76%
  • 2029
    $ 0.147781
    21.55%
  • 2030
    $ 0.155170
    27.63%
  • 2031
    $ 0.162928
    34.01%
  • 2032
    $ 0.171075
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.179629
    47.75%
  • 2034
    $ 0.188610
    55.13%
  • 2035
    $ 0.198041
    62.89%
  • 2036
    $ 0.207943
    71.03%
  • 2037
    $ 0.218340
    79.59%
  • 2038
    $ 0.229257
    88.56%
  • 2039
    $ 0.240720
    97.99%
  • 2040
    $ 0.252756
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny INFINIT pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.12158
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.121596
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.121696
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.122079
    0.41%
Předpověď ceny INFINIT (IN) na dnešek

Předpokládaná cena IN dne November 2, 2025(Dnes) je $0.12158. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny INFINIT (IN) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny IN při použití zadaného5% ročního růstu $0.121596. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny INFINIT (IN) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny IN při použití 5% roční míry růstu $0.121696. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny INFINIT (IN) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena IN $0.122079. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky INFINIT

$ 0.12158
-0.06%

$ 31.50M
259.07M
$ 135.11K
--

Nejnovější cena IN je $ 0.12158. Za 24 hodin došlo ke změně o -0.06%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 135.11K.
Objem v oběhu IN je kromě toho 259.07M a celková tržní kapitalizace činí $ 31.50M.

Jak nakupovat INFINIT (IN)

Chcete nakoupit IN? Nyní můžete nakupovat IN pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat INFINIT a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat IN nyní

Historická cena INFINIT

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně INFINIT na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena INFINIT 0.12158 USD. Objem INFINIT(IN) v oběhu je 0.00 IN, takže tržní kapitalizace je $31.50M.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.06%
    $ 0.007090
    $ 0.1308
    $ 0.11217
  • 7 d
    -0.13%
    $ -0.019539
    $ 0.15587
    $ 0.1106
  • 30 dní
    0.25%
    $ 0.024280
    $ 0.33949
    $ 0.09157
Výkon za 24 h

INFINIT za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.007090, což odráží změnu hodnoty v 0.06%.

Výkon za 7 d

Token INFINIT se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.15587 a minimu ve výši $0.1106. Zaznamenal změnu ceny o -0.13%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu IN na trhu.

Výkon za 30 h

U INFINIT za poslední měsíc došlo k 0.25% změně, což představuje přibližně $0.024280 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u IN v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu INFINIT, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu IN

Jak funguje modul předpovědi ceny INFINIT (IN)?

Modul předpovědi cen INFINIT je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny IN na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně INFINIT v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu IN, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu INFINIT. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost IN.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb IN a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu INFINIT.

Proč je předpověď ceny IN důležitá?

Předpovědi cen pro IN jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu IN?
Podle vašich předpovědí dosáhne token IN ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu IN na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu INFINIT (IN) dosáhne předpokládaná cena tokenu IN ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 IN v roce 2026?
Cena 1 INFINIT (IN) je dnes $0.12158. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu IN zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu IN v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu INFINIT (IN) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 IN.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu IN v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token INFINIT (IN) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu IN v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token INFINIT (IN) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 IN v roce 2030?
Cena 1 INFINIT (IN) je dnes $0.12158. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu IN zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu IN pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu INFINIT (IN) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 IN.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:01:37 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.