BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Robinhood xStock je 147.39 USD. Sledujte aktualizace cen HOODX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOODX.Dnešní aktuální cena Robinhood xStock je 147.39 USD. Sledujte aktualizace cen HOODX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOODX.

Více informací o HOODX

Informace o ceně HOODX

Co je to HOODX

Oficiální webové stránky HOODX

Tokenomika pro HOODX

Předpověď cen HOODX

Historie HOODX

Průvodce nákupem (HOODX)

Převodník HOODX na fiat měnu

HOODX Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Robinhood xStock

Kurz Robinhood xStock(HOODX)

Aktuální cena 1 HOODX na USD

$147.39
$147.39$147.39
-0.23%1D
USD
Graf aktuální ceny Robinhood xStock (HOODX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:34 (UTC+8)

Informace o ceně Robinhood xStock (HOODX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 140.74
$ 140.74$ 140.74
Nejnižší za 24 h
$ 150.2
$ 150.2$ 150.2
Nejvyšší za 24 h

$ 140.74
$ 140.74$ 140.74

$ 150.2
$ 150.2$ 150.2

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

-0.05%

-0.22%

+5.30%

+5.30%

Cena Robinhood xStock (HOODX) v reálném čase je $ 147.39. Za posledních 24 hodin se HOODX obchodoval v rozmezí od minima $ 140.74 do maxima $ 150.2, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOODX v historii je $ 153.08036045849482, zatímco nejnižší cena v historii je $ 91.00407335090168.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOODX se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -0.22% a za posledních 7 dní o +5.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Robinhood xStock (HOODX)

No.1469

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

$ 59.81K
$ 59.81K$ 59.81K

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.84618989
30,999.84618989 30,999.84618989

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Robinhood xStock je $ 4.57M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 59.81K. Objem v oběhu HOODX je 31.00K, přičemž celková zásoba je 30999.84618989. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.57M.

Historie cen v USD pro Robinhood xStock (HOODX)

Sledujte změny cen Robinhood xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.3398-0.22%
30 dní$ +7.34+5.24%
60 dní$ +43.71+42.15%
90 dní$ +48.06+48.38%
Změna ceny Robinhood xStock dnes

Dnes zaznamenal HOODX změnu o $ -0.3398 (-0.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Robinhood xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +7.34 (+5.24%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Robinhood xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HOODX ke změně o $ +43.71 (+42.15%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Robinhood xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +48.06 (+48.38%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Robinhood xStock (HOODX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Robinhood xStock.

Co je Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Robinhood xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HOODXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Robinhood xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Robinhood xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Robinhood xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Robinhood xStock (HOODX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Robinhood xStock (HOODX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Robinhood xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Robinhood xStock!

Tokenomika pro Robinhood xStock (HOODX)

Pochopení tokenomiky Robinhood xStock (HOODX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOODX hned teď!

Jak nakupovat Robinhood xStock (HOODX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Robinhood xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Robinhood xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HOODX na místní měny

1 Robinhood xStock(HOODX) na VND
3,878,567.85
1 Robinhood xStock(HOODX) na AUD
A$224.0328
1 Robinhood xStock(HOODX) na GBP
112.0164
1 Robinhood xStock(HOODX) na EUR
126.7554
1 Robinhood xStock(HOODX) na USD
$147.39
1 Robinhood xStock(HOODX) na MYR
RM617.5641
1 Robinhood xStock(HOODX) na TRY
6,194.8017
1 Robinhood xStock(HOODX) na JPY
¥22,550.67
1 Robinhood xStock(HOODX) na ARS
ARS$212,070.6276
1 Robinhood xStock(HOODX) na RUB
11,848.6821
1 Robinhood xStock(HOODX) na INR
13,094.1276
1 Robinhood xStock(HOODX) na IDR
Rp2,456,499.0174
1 Robinhood xStock(HOODX) na PHP
8,650.3191
1 Robinhood xStock(HOODX) na EGP
￡E.6,934.6995
1 Robinhood xStock(HOODX) na BRL
R$791.4843
1 Robinhood xStock(HOODX) na CAD
C$206.346
1 Robinhood xStock(HOODX) na BDT
18,028.7448
1 Robinhood xStock(HOODX) na NGN
213,298.3863
1 Robinhood xStock(HOODX) na COP
$566,884.0485
1 Robinhood xStock(HOODX) na ZAR
R.2,557.2165
1 Robinhood xStock(HOODX) na UAH
6,183.0105
1 Robinhood xStock(HOODX) na TZS
T.Sh.363,028.9395
1 Robinhood xStock(HOODX) na VES
Bs32,573.19
1 Robinhood xStock(HOODX) na CLP
$138,841.38
1 Robinhood xStock(HOODX) na PKR
Rs41,400.3771
1 Robinhood xStock(HOODX) na KZT
78,107.8566
1 Robinhood xStock(HOODX) na THB
฿4,748.9058
1 Robinhood xStock(HOODX) na TWD
NT$4,538.1381
1 Robinhood xStock(HOODX) na AED
د.إ540.9213
1 Robinhood xStock(HOODX) na CHF
Fr117.912
1 Robinhood xStock(HOODX) na HKD
HK$1,145.2203
1 Robinhood xStock(HOODX) na AMD
֏56,406.153
1 Robinhood xStock(HOODX) na MAD
.د.م1,363.3575
1 Robinhood xStock(HOODX) na MXN
$2,735.5584
1 Robinhood xStock(HOODX) na SAR
ريال552.7125
1 Robinhood xStock(HOODX) na ETB
Br22,730.4858
1 Robinhood xStock(HOODX) na KES
KSh19,041.3141
1 Robinhood xStock(HOODX) na JOD
د.أ104.49951
1 Robinhood xStock(HOODX) na PLN
542.3952
1 Robinhood xStock(HOODX) na RON
лв649.9899
1 Robinhood xStock(HOODX) na SEK
kr1,397.2572
1 Robinhood xStock(HOODX) na BGN
лв249.0891
1 Robinhood xStock(HOODX) na HUF
Ft49,592.3133
1 Robinhood xStock(HOODX) na CZK
3,108.4551
1 Robinhood xStock(HOODX) na KWD
د.ك45.10134
1 Robinhood xStock(HOODX) na ILS
479.0175
1 Robinhood xStock(HOODX) na BOB
Bs1,018.4649
1 Robinhood xStock(HOODX) na AZN
250.563
1 Robinhood xStock(HOODX) na TJS
SM1,357.4619
1 Robinhood xStock(HOODX) na GEL
399.4269
1 Robinhood xStock(HOODX) na AOA
Kz135,096.2001
1 Robinhood xStock(HOODX) na BHD
.د.ب55.41864
1 Robinhood xStock(HOODX) na BMD
$147.39
1 Robinhood xStock(HOODX) na DKK
kr953.6133
1 Robinhood xStock(HOODX) na HNL
L3,879.3048
1 Robinhood xStock(HOODX) na MUR
6,741.6186
1 Robinhood xStock(HOODX) na NAD
$2,546.8992
1 Robinhood xStock(HOODX) na NOK
kr1,491.5868
1 Robinhood xStock(HOODX) na NZD
$256.4586
1 Robinhood xStock(HOODX) na PAB
B/.147.39
1 Robinhood xStock(HOODX) na PGK
K620.5119
1 Robinhood xStock(HOODX) na QAR
ر.ق536.4996
1 Robinhood xStock(HOODX) na RSD
дин.14,971.8762
1 Robinhood xStock(HOODX) na UZS
soʻm1,775,782.7241
1 Robinhood xStock(HOODX) na ALL
L12,352.7559
1 Robinhood xStock(HOODX) na ANG
ƒ263.8281
1 Robinhood xStock(HOODX) na AWG
ƒ263.8281
1 Robinhood xStock(HOODX) na BBD
$294.78
1 Robinhood xStock(HOODX) na BAM
KM247.6152
1 Robinhood xStock(HOODX) na BIF
Fr435,979.62
1 Robinhood xStock(HOODX) na BND
$191.607
1 Robinhood xStock(HOODX) na BSD
$147.39
1 Robinhood xStock(HOODX) na JMD
$23,679.6774
1 Robinhood xStock(HOODX) na KHR
591,927.0834
1 Robinhood xStock(HOODX) na KMF
Fr62,788.14
1 Robinhood xStock(HOODX) na LAK
3,204,130.3707
1 Robinhood xStock(HOODX) na LKR
රු44,921.5242
1 Robinhood xStock(HOODX) na MDL
L2,490.891
1 Robinhood xStock(HOODX) na MGA
Ar663,918.255
1 Robinhood xStock(HOODX) na MOP
P1,180.5939
1 Robinhood xStock(HOODX) na MVR
2,255.067
1 Robinhood xStock(HOODX) na MWK
MK255,885.2529
1 Robinhood xStock(HOODX) na MZN
MT9,418.221
1 Robinhood xStock(HOODX) na NPR
रु20,926.4322
1 Robinhood xStock(HOODX) na PYG
1,045,289.88
1 Robinhood xStock(HOODX) na RWF
Fr214,157.67
1 Robinhood xStock(HOODX) na SBD
$1,213.0197
1 Robinhood xStock(HOODX) na SCR
2,013.3474
1 Robinhood xStock(HOODX) na SRD
$5,674.515
1 Robinhood xStock(HOODX) na SVC
$1,289.6625
1 Robinhood xStock(HOODX) na SZL
L2,557.2165
1 Robinhood xStock(HOODX) na TMT
m515.865
1 Robinhood xStock(HOODX) na TND
د.ت432.88443
1 Robinhood xStock(HOODX) na TTD
$997.8303
1 Robinhood xStock(HOODX) na UGX
Sh513,506.76
1 Robinhood xStock(HOODX) na XAF
Fr83,275.35
1 Robinhood xStock(HOODX) na XCD
$397.953
1 Robinhood xStock(HOODX) na XOF
Fr83,275.35
1 Robinhood xStock(HOODX) na XPF
Fr15,033.78
1 Robinhood xStock(HOODX) na BWP
P1,980.9216
1 Robinhood xStock(HOODX) na BZD
$296.2539
1 Robinhood xStock(HOODX) na CVE
$14,074.2711
1 Robinhood xStock(HOODX) na DJF
Fr26,088.03
1 Robinhood xStock(HOODX) na DOP
$9,446.2251
1 Robinhood xStock(HOODX) na DZD
د.ج19,157.7522
1 Robinhood xStock(HOODX) na FJD
$333.1014
1 Robinhood xStock(HOODX) na GNF
Fr1,281,556.05
1 Robinhood xStock(HOODX) na GTQ
Q1,130.4813
1 Robinhood xStock(HOODX) na GYD
$30,866.4138
1 Robinhood xStock(HOODX) na ISK
kr18,423.75

Zdroj Robinhood xStock

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Robinhood xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Robinhood xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Robinhood xStock

Jakou hodnotu má dnes Robinhood xStock (HOODX)?
Aktuální cena HOODX v USD je 147.39 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOODX v USD?
Aktuální cena HOODX v USD je $ 147.39. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Robinhood xStock?
Tržní kapitalizace HOODX je $ 4.57M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOODX v oběhu?
Objem HOODX v oběhu je 31.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOODX?
HOODX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 153.08036045849482 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOODX?
HOODX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 91.00407335090168 USD.
Jaký je objem obchodování HOODX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOODX je $ 59.81K USD.
Dosáhne HOODX letos vyšší ceny?
HOODX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOODX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Robinhood xStock (HOODX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod HOODX na USD

Částka

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 147.38 USD

Obchodujte HOODX

HOODX/USDT
$147.39
$147.39$147.39
-0.20%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.56
$109,969.56$109,969.56

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.22
$3,854.22$3,854.22

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02507
$0.02507$0.02507

-22.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.37
$185.37$185.37

-1.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.22
$3,854.22$3,854.22

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.56
$109,969.56$109,969.56

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.37
$185.37$185.37

-1.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4984
$2.4984$2.4984

-1.01%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.01
$1,085.01$1,085.01

+0.05%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000554
$0.000554$0.000554

+177.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0051
$0.0051$0.0051

+104.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.21000
$0.21000$0.21000

+50.87%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000089
$0.00000089$0.00000089

+39.06%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004626
$0.0004626$0.0004626

+43.79%