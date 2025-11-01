BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Robinhood Markets je 149.59 USD. Sledujte aktualizace cen HOODON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOODON.

Aktuální cena 1 HOODON na USD

$149.59
+1.20%1D
USD
Graf aktuální ceny Robinhood Markets (HOODON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:48:25 (UTC+8)

Informace o ceně Robinhood Markets (HOODON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 141
Nejnižší za 24 h
$ 151.44
Nejvyšší za 24 h

$ 141
$ 151.44
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
+0.34%

+1.20%

+7.73%

+7.73%

Cena Robinhood Markets (HOODON) v reálném čase je $ 149.59. Za posledních 24 hodin se HOODON obchodoval v rozmezí od minima $ 141 do maxima $ 151.44, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOODON v historii je $ 152.93948357313678, zatímco nejnižší cena v historii je $ 96.19355397433952.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOODON se za poslední hodinu změnila o +0.34%, za 24 hodin o +1.20% a za posledních 7 dní o +7.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Robinhood Markets (HOODON)

No.2544

$ 485.23K
$ 65.97K
$ 485.23K
3.24K
3,243.70587232
ETH

Aktuální tržní kapitalizace Robinhood Markets je $ 485.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 65.97K. Objem v oběhu HOODON je 3.24K, přičemž celková zásoba je 3243.70587232. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 485.23K.

Historie cen v USD pro Robinhood Markets (HOODON)

Sledujte změny cen Robinhood Markets pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1.7738+1.20%
30 dní$ +9.17+6.53%
60 dní$ +69.59+86.98%
90 dní$ +69.59+86.98%
Změna ceny Robinhood Markets dnes

Dnes zaznamenal HOODON změnu o $ +1.7738 (+1.20%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Robinhood Markets za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +9.17 (+6.53%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Robinhood Markets za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HOODON ke změně o $ +69.59 (+86.98%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Robinhood Markets za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +69.59 (+86.98%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Robinhood Markets (HOODON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Robinhood Markets.

Co je Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Robinhood Markets investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HOODONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Robinhood Markets na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Robinhood Markets a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Robinhood Markets (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Robinhood Markets (HOODON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Robinhood Markets (HOODON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Robinhood Markets.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Robinhood Markets!

Tokenomika pro Robinhood Markets (HOODON)

Pochopení tokenomiky Robinhood Markets (HOODON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOODON hned teď!

Jak nakupovat Robinhood Markets (HOODON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Robinhood Markets? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Robinhood Markets podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HOODON na místní měny

1 Robinhood Markets(HOODON) na VND
3,936,460.85
1 Robinhood Markets(HOODON) na AUD
A$227.3768
1 Robinhood Markets(HOODON) na GBP
113.6884
1 Robinhood Markets(HOODON) na EUR
128.6474
1 Robinhood Markets(HOODON) na USD
$149.59
1 Robinhood Markets(HOODON) na MYR
RM626.7821
1 Robinhood Markets(HOODON) na TRY
6,287.2677
1 Robinhood Markets(HOODON) na JPY
¥22,887.27
1 Robinhood Markets(HOODON) na ARS
ARS$214,619.7648
1 Robinhood Markets(HOODON) na RUB
12,025.5401
1 Robinhood Markets(HOODON) na INR
13,279.1043
1 Robinhood Markets(HOODON) na IDR
Rp2,493,165.6694
1 Robinhood Markets(HOODON) na PHP
8,779.4371
1 Robinhood Markets(HOODON) na EGP
￡E.7,044.1931
1 Robinhood Markets(HOODON) na BRL
R$803.2983
1 Robinhood Markets(HOODON) na CAD
C$209.426
1 Robinhood Markets(HOODON) na BDT
18,297.8488
1 Robinhood Markets(HOODON) na NGN
216,169.5172
1 Robinhood Markets(HOODON) na COP
$575,345.5785
1 Robinhood Markets(HOODON) na ZAR
R.2,595.3865
1 Robinhood Markets(HOODON) na UAH
6,275.3005
1 Robinhood Markets(HOODON) na TZS
T.Sh.366,642.0982
1 Robinhood Markets(HOODON) na VES
Bs33,059.39
1 Robinhood Markets(HOODON) na CLP
$140,913.78
1 Robinhood Markets(HOODON) na PKR
Rs42,244.216
1 Robinhood Markets(HOODON) na KZT
78,980.5282
1 Robinhood Markets(HOODON) na THB
฿4,819.7898
1 Robinhood Markets(HOODON) na TWD
NT$4,605.8761
1 Robinhood Markets(HOODON) na AED
د.إ548.9953
1 Robinhood Markets(HOODON) na CHF
Fr119.672
1 Robinhood Markets(HOODON) na HKD
HK$1,162.3143
1 Robinhood Markets(HOODON) na AMD
֏57,050.6342
1 Robinhood Markets(HOODON) na MAD
.د.م1,380.7157
1 Robinhood Markets(HOODON) na MXN
$2,776.3904
1 Robinhood Markets(HOODON) na SAR
ريال560.9625
1 Robinhood Markets(HOODON) na ETB
Br22,981.5117
1 Robinhood Markets(HOODON) na KES
KSh19,273.1756
1 Robinhood Markets(HOODON) na JOD
د.أ106.05931
1 Robinhood Markets(HOODON) na PLN
550.4912
1 Robinhood Markets(HOODON) na RON
лв659.6919
1 Robinhood Markets(HOODON) na SEK
kr1,418.1132
1 Robinhood Markets(HOODON) na BGN
лв251.3112
1 Robinhood Markets(HOODON) na HUF
Ft50,332.5473
1 Robinhood Markets(HOODON) na CZK
3,154.8531
1 Robinhood Markets(HOODON) na KWD
د.ك45.77454
1 Robinhood Markets(HOODON) na ILS
486.1675
1 Robinhood Markets(HOODON) na BOB
Bs1,033.6669
1 Robinhood Markets(HOODON) na AZN
254.303
1 Robinhood Markets(HOODON) na TJS
SM1,373.2362
1 Robinhood Markets(HOODON) na GEL
405.3889
1 Robinhood Markets(HOODON) na AOA
Kz137,112.6981
1 Robinhood Markets(HOODON) na BHD
.د.ب56.09625
1 Robinhood Markets(HOODON) na BMD
$149.59
1 Robinhood Markets(HOODON) na DKK
kr967.8473
1 Robinhood Markets(HOODON) na HNL
L3,922.2498
1 Robinhood Markets(HOODON) na MUR
6,842.2466
1 Robinhood Markets(HOODON) na NAD
$2,586.4111
1 Robinhood Markets(HOODON) na NOK
kr1,513.8508
1 Robinhood Markets(HOODON) na NZD
$260.2866
1 Robinhood Markets(HOODON) na PAB
B/.149.59
1 Robinhood Markets(HOODON) na PGK
K628.278
1 Robinhood Markets(HOODON) na QAR
ر.ق543.0117
1 Robinhood Markets(HOODON) na RSD
дин.15,195.3522
1 Robinhood Markets(HOODON) na UZS
soʻm1,780,833.0484
1 Robinhood Markets(HOODON) na ALL
L12,489.2691
1 Robinhood Markets(HOODON) na ANG
ƒ267.7661
1 Robinhood Markets(HOODON) na AWG
ƒ267.7661
1 Robinhood Markets(HOODON) na BBD
$299.18
1 Robinhood Markets(HOODON) na BAM
KM251.3112
1 Robinhood Markets(HOODON) na BIF
Fr437,251.57
1 Robinhood Markets(HOODON) na BND
$192.9711
1 Robinhood Markets(HOODON) na BSD
$149.59
1 Robinhood Markets(HOODON) na JMD
$23,941.8795
1 Robinhood Markets(HOODON) na KHR
598,360
1 Robinhood Markets(HOODON) na KMF
Fr63,725.34
1 Robinhood Markets(HOODON) na LAK
3,251,956.4567
1 Robinhood Markets(HOODON) na LKR
රු45,412.5322
1 Robinhood Markets(HOODON) na MDL
L2,538.5423
1 Robinhood Markets(HOODON) na MGA
Ar670,806.437
1 Robinhood Markets(HOODON) na MOP
P1,198.2159
1 Robinhood Markets(HOODON) na MVR
2,288.727
1 Robinhood Markets(HOODON) na MWK
MK258,805.659
1 Robinhood Markets(HOODON) na MZN
MT9,558.801
1 Robinhood Markets(HOODON) na NPR
रु21,158.0096
1 Robinhood Markets(HOODON) na PYG
1,060,892.28
1 Robinhood Markets(HOODON) na RWF
Fr217,354.27
1 Robinhood Markets(HOODON) na SBD
$1,231.1257
1 Robinhood Markets(HOODON) na SCR
2,043.3994
1 Robinhood Markets(HOODON) na SRD
$5,759.215
1 Robinhood Markets(HOODON) na SVC
$1,308.9125
1 Robinhood Markets(HOODON) na SZL
L2,586.4111
1 Robinhood Markets(HOODON) na TMT
m523.565
1 Robinhood Markets(HOODON) na TND
د.ت440.39296
1 Robinhood Markets(HOODON) na TTD
$1,012.7243
1 Robinhood Markets(HOODON) na UGX
Sh519,376.48
1 Robinhood Markets(HOODON) na XAF
Fr84,518.35
1 Robinhood Markets(HOODON) na XCD
$403.893
1 Robinhood Markets(HOODON) na XOF
Fr84,518.35
1 Robinhood Markets(HOODON) na XPF
Fr15,258.18
1 Robinhood Markets(HOODON) na BWP
P2,003.0101
1 Robinhood Markets(HOODON) na BZD
$300.6759
1 Robinhood Markets(HOODON) na CVE
$14,218.5295
1 Robinhood Markets(HOODON) na DJF
Fr26,477.43
1 Robinhood Markets(HOODON) na DOP
$9,582.7354
1 Robinhood Markets(HOODON) na DZD
د.ج19,442.2123
1 Robinhood Markets(HOODON) na FJD
$338.0734
1 Robinhood Markets(HOODON) na GNF
Fr1,289,465.8
1 Robinhood Markets(HOODON) na GTQ
Q1,142.8676
1 Robinhood Markets(HOODON) na GYD
$31,327.1378
1 Robinhood Markets(HOODON) na ISK
kr18,549.16

Zdroj Robinhood Markets

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Robinhood Markets, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Robinhood Markets
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Robinhood Markets

Jakou hodnotu má dnes Robinhood Markets (HOODON)?
Aktuální cena HOODON v USD je 149.59 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOODON v USD?
Aktuální cena HOODON v USD je $ 149.59. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Robinhood Markets?
Tržní kapitalizace HOODON je $ 485.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOODON v oběhu?
Objem HOODON v oběhu je 3.24K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOODON?
HOODON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 152.93948357313678 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOODON?
HOODON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 96.19355397433952 USD.
Jaký je objem obchodování HOODON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOODON je $ 65.97K USD.
Dosáhne HOODON letos vyšší ceny?
HOODON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOODON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:48:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Robinhood Markets (HOODON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

