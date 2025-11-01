BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hims Hers Health je 46.57 USD. Sledujte aktualizace cen HIMSON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HIMSON.

Více informací o HIMSON

Informace o ceně HIMSON

Co je to HIMSON

Oficiální webové stránky HIMSON

Tokenomika pro HIMSON

Předpověď cen HIMSON

Historie HIMSON

Průvodce nákupem (HIMSON)

Převodník HIMSON na fiat měnu

Logo Hims Hers Health

Kurz Hims Hers Health(HIMSON)

Aktuální cena 1 HIMSON na USD

$46.57
$46.57$46.57
+1.10%1D
USD
Graf aktuální ceny Hims Hers Health (HIMSON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:13 (UTC+8)

Informace o ceně Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 44.36
$ 44.36$ 44.36
Nejnižší za 24 h
$ 47.1
$ 47.1$ 47.1
Nejvyšší za 24 h

$ 44.36
$ 44.36$ 44.36

$ 47.1
$ 47.1$ 47.1

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

+0.23%

+1.10%

-5.25%

-5.25%

Cena Hims Hers Health (HIMSON) v reálném čase je $ 46.57. Za posledních 24 hodin se HIMSON obchodoval v rozmezí od minima $ 44.36 do maxima $ 47.1, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HIMSON v historii je $ 64.87097006673565, zatímco nejnižší cena v historii je $ 42.91605561045867.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HIMSON se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o +1.10% a za posledních 7 dní o -5.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hims Hers Health (HIMSON)

No.2780

$ 276.84K
$ 276.84K$ 276.84K

$ 61.83K
$ 61.83K$ 61.83K

$ 276.84K
$ 276.84K$ 276.84K

5.94K
5.94K 5.94K

5,944.58827932
5,944.58827932 5,944.58827932

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Hims Hers Health je $ 276.84K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 61.83K. Objem v oběhu HIMSON je 5.94K, přičemž celková zásoba je 5944.58827932. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 276.84K.

Historie cen v USD pro Hims Hers Health (HIMSON)

Sledujte změny cen Hims Hers Health pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.5067+1.10%
30 dní$ -10.28-18.09%
60 dní$ +16.57+55.23%
90 dní$ +16.57+55.23%
Změna ceny Hims Hers Health dnes

Dnes zaznamenal HIMSON změnu o $ +0.5067 (+1.10%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Hims Hers Health za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -10.28 (-18.09%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Hims Hers Health za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HIMSON ke změně o $ +16.57 (+55.23%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Hims Hers Health za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +16.57 (+55.23%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Hims Hers Health (HIMSON)?

Podívejte se na stránku Historie cen Hims Hers Health.

Co je Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Hims Hers Health investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HIMSONa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Hims Hers Health na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Hims Hers Health a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Hims Hers Health (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hims Hers Health (HIMSON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hims Hers Health (HIMSON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hims Hers Health.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hims Hers Health!

Tokenomika pro Hims Hers Health (HIMSON)

Pochopení tokenomiky Hims Hers Health (HIMSON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HIMSON hned teď!

Jak nakupovat Hims Hers Health (HIMSON)

Snažíte se zjistit, jak koupit Hims Hers Health? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Hims Hers Health podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HIMSON na místní měny

1 Hims Hers Health(HIMSON) na VND
1,225,489.55
1 Hims Hers Health(HIMSON) na AUD
A$70.7864
1 Hims Hers Health(HIMSON) na GBP
35.3932
1 Hims Hers Health(HIMSON) na EUR
40.0502
1 Hims Hers Health(HIMSON) na USD
$46.57
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MYR
RM195.1283
1 Hims Hers Health(HIMSON) na TRY
1,957.3371
1 Hims Hers Health(HIMSON) na JPY
¥7,125.21
1 Hims Hers Health(HIMSON) na ARS
ARS$67,006.7788
1 Hims Hers Health(HIMSON) na RUB
3,743.7623
1 Hims Hers Health(HIMSON) na INR
4,137.2788
1 Hims Hers Health(HIMSON) na IDR
Rp776,166.3562
1 Hims Hers Health(HIMSON) na PHP
2,733.1933
1 Hims Hers Health(HIMSON) na EGP
￡E.2,191.1185
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BRL
R$250.0809
1 Hims Hers Health(HIMSON) na CAD
C$65.198
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BDT
5,696.4424
1 Hims Hers Health(HIMSON) na NGN
67,394.7069
1 Hims Hers Health(HIMSON) na COP
$179,115.2055
1 Hims Hers Health(HIMSON) na ZAR
R.807.9895
1 Hims Hers Health(HIMSON) na UAH
1,953.6115
1 Hims Hers Health(HIMSON) na TZS
T.Sh.114,704.2385
1 Hims Hers Health(HIMSON) na VES
Bs10,291.97
1 Hims Hers Health(HIMSON) na CLP
$43,868.94
1 Hims Hers Health(HIMSON) na PKR
Rs13,081.0473
1 Hims Hers Health(HIMSON) na KZT
24,679.3058
1 Hims Hers Health(HIMSON) na THB
฿1,500.4854
1 Hims Hers Health(HIMSON) na TWD
NT$1,433.8903
1 Hims Hers Health(HIMSON) na AED
د.إ170.9119
1 Hims Hers Health(HIMSON) na CHF
Fr37.256
1 Hims Hers Health(HIMSON) na HKD
HK$361.8489
1 Hims Hers Health(HIMSON) na AMD
֏17,822.339
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MAD
.د.م430.7725
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MXN
$864.3392
1 Hims Hers Health(HIMSON) na SAR
ريال174.6375
1 Hims Hers Health(HIMSON) na ETB
Br7,182.0254
1 Hims Hers Health(HIMSON) na KES
KSh6,016.3783
1 Hims Hers Health(HIMSON) na JOD
د.أ33.01813
1 Hims Hers Health(HIMSON) na PLN
171.3776
1 Hims Hers Health(HIMSON) na RON
лв205.3737
1 Hims Hers Health(HIMSON) na SEK
kr441.4836
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BGN
лв78.7033
1 Hims Hers Health(HIMSON) na HUF
Ft15,669.4079
1 Hims Hers Health(HIMSON) na CZK
982.1613
1 Hims Hers Health(HIMSON) na KWD
د.ك14.25042
1 Hims Hers Health(HIMSON) na ILS
151.3525
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BOB
Bs321.7987
1 Hims Hers Health(HIMSON) na AZN
79.169
1 Hims Hers Health(HIMSON) na TJS
SM428.9097
1 Hims Hers Health(HIMSON) na GEL
126.2047
1 Hims Hers Health(HIMSON) na AOA
Kz42,685.5963
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BHD
.د.ب17.51032
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BMD
$46.57
1 Hims Hers Health(HIMSON) na DKK
kr301.3079
1 Hims Hers Health(HIMSON) na HNL
L1,225.7224
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MUR
2,130.1118
1 Hims Hers Health(HIMSON) na NAD
$804.7296
1 Hims Hers Health(HIMSON) na NOK
kr471.2884
1 Hims Hers Health(HIMSON) na NZD
$81.0318
1 Hims Hers Health(HIMSON) na PAB
B/.46.57
1 Hims Hers Health(HIMSON) na PGK
K196.0597
1 Hims Hers Health(HIMSON) na QAR
ر.ق169.5148
1 Hims Hers Health(HIMSON) na RSD
дин.4,730.5806
1 Hims Hers Health(HIMSON) na UZS
soʻm561,084.2083
1 Hims Hers Health(HIMSON) na ALL
L3,903.0317
1 Hims Hers Health(HIMSON) na ANG
ƒ83.3603
1 Hims Hers Health(HIMSON) na AWG
ƒ83.3603
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BBD
$93.14
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BAM
KM78.2376
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BIF
Fr137,754.06
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BND
$60.541
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BSD
$46.57
1 Hims Hers Health(HIMSON) na JMD
$7,481.9362
1 Hims Hers Health(HIMSON) na KHR
187,027.9142
1 Hims Hers Health(HIMSON) na KMF
Fr19,838.82
1 Hims Hers Health(HIMSON) na LAK
1,012,391.2841
1 Hims Hers Health(HIMSON) na LKR
රු14,193.6046
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MDL
L787.033
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MGA
Ar209,774.565
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MOP
P373.0257
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MVR
712.521
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MWK
MK80,850.6427
1 Hims Hers Health(HIMSON) na MZN
MT2,975.823
1 Hims Hers Health(HIMSON) na NPR
रु6,612.0086
1 Hims Hers Health(HIMSON) na PYG
330,274.44
1 Hims Hers Health(HIMSON) na RWF
Fr67,666.21
1 Hims Hers Health(HIMSON) na SBD
$383.2711
1 Hims Hers Health(HIMSON) na SCR
636.1462
1 Hims Hers Health(HIMSON) na SRD
$1,792.945
1 Hims Hers Health(HIMSON) na SVC
$407.4875
1 Hims Hers Health(HIMSON) na SZL
L807.9895
1 Hims Hers Health(HIMSON) na TMT
m162.995
1 Hims Hers Health(HIMSON) na TND
د.ت136.77609
1 Hims Hers Health(HIMSON) na TTD
$315.2789
1 Hims Hers Health(HIMSON) na UGX
Sh162,249.88
1 Hims Hers Health(HIMSON) na XAF
Fr26,312.05
1 Hims Hers Health(HIMSON) na XCD
$125.739
1 Hims Hers Health(HIMSON) na XOF
Fr26,312.05
1 Hims Hers Health(HIMSON) na XPF
Fr4,750.14
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BWP
P625.9008
1 Hims Hers Health(HIMSON) na BZD
$93.6057
1 Hims Hers Health(HIMSON) na CVE
$4,446.9693
1 Hims Hers Health(HIMSON) na DJF
Fr8,242.89
1 Hims Hers Health(HIMSON) na DOP
$2,984.6713
1 Hims Hers Health(HIMSON) na DZD
د.ج6,053.1686
1 Hims Hers Health(HIMSON) na FJD
$105.2482
1 Hims Hers Health(HIMSON) na GNF
Fr404,926.15
1 Hims Hers Health(HIMSON) na GTQ
Q357.1919
1 Hims Hers Health(HIMSON) na GYD
$9,752.6894
1 Hims Hers Health(HIMSON) na ISK
kr5,821.25

Zdroj Hims Hers Health

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Hims Hers Health, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Hims Hers Health
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hims Hers Health

Jakou hodnotu má dnes Hims Hers Health (HIMSON)?
Aktuální cena HIMSON v USD je 46.57 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HIMSON v USD?
Aktuální cena HIMSON v USD je $ 46.57. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hims Hers Health?
Tržní kapitalizace HIMSON je $ 276.84K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HIMSON v oběhu?
Objem HIMSON v oběhu je 5.94K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HIMSON?
HIMSON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 64.87097006673565 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HIMSON?
HIMSON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 42.91605561045867 USD.
Jaký je objem obchodování HIMSON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HIMSON je $ 61.83K USD.
Dosáhne HIMSON letos vyšší ceny?
HIMSON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHIMSON, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hims Hers Health (HIMSON)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

