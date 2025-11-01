BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Hemi je 0.04085 USD. Sledujte aktualizace cen HEMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HEMI.Dnešní aktuální cena Hemi je 0.04085 USD. Sledujte aktualizace cen HEMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HEMI.

Více informací o HEMI

Informace o ceně HEMI

Co je to HEMI

Bílá kniha pro HEMI

Oficiální webové stránky HEMI

Tokenomika pro HEMI

Předpověď cen HEMI

Historie HEMI

Průvodce nákupem (HEMI)

Převodník HEMI na fiat měnu

HEMI Spot

HEMI USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Hemi

Kurz Hemi(HEMI)

Aktuální cena 1 HEMI na USD

$0.04081
$0.04081$0.04081
-5.04%1D
USD
Graf aktuální ceny Hemi (HEMI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:06 (UTC+8)

Informace o ceně Hemi (HEMI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04071
$ 0.04071$ 0.04071
Nejnižší za 24 h
$ 0.04492
$ 0.04492$ 0.04492
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04071
$ 0.04071$ 0.04071

$ 0.04492
$ 0.04492$ 0.04492

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

-0.61%

-5.04%

-32.00%

-32.00%

Cena Hemi (HEMI) v reálném čase je $ 0.04085. Za posledních 24 hodin se HEMI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04071 do maxima $ 0.04492, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HEMI v historii je $ 0.19259179461442666, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.015350458365510373.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HEMI se za poslední hodinu změnila o -0.61%, za 24 hodin o -5.04% a za posledních 7 dní o -32.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hemi (HEMI)

No.572

$ 39.93M
$ 39.93M$ 39.93M

$ 151.40K
$ 151.40K$ 151.40K

$ 408.50M
$ 408.50M$ 408.50M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Hemi je $ 39.93M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 151.40K. Objem v oběhu HEMI je 977.50M, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 408.50M.

Historie cen v USD pro Hemi (HEMI)

Sledujte změny cen Hemi pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.002166-5.04%
30 dní$ -0.05811-58.73%
60 dní$ +0.00953+30.42%
90 dní$ +0.03585+717.00%
Změna ceny Hemi dnes

Dnes zaznamenal HEMI změnu o $ -0.002166 (-5.04%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Hemi za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.05811 (-58.73%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Hemi za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u HEMI ke změně o $ +0.00953 (+30.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Hemi za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.03585 (+717.00%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Hemi (HEMI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Hemi.

Co je Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Hemi investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu HEMIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Hemi na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Hemi a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Hemi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hemi (HEMI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hemi (HEMI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hemi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hemi!

Tokenomika pro Hemi (HEMI)

Pochopení tokenomiky Hemi (HEMI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HEMI hned teď!

Jak nakupovat Hemi (HEMI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Hemi? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Hemi podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

HEMI na místní měny

1 Hemi(HEMI) na VND
1,074.96775
1 Hemi(HEMI) na AUD
A$0.062092
1 Hemi(HEMI) na GBP
0.031046
1 Hemi(HEMI) na EUR
0.035131
1 Hemi(HEMI) na USD
$0.04085
1 Hemi(HEMI) na MYR
RM0.1711615
1 Hemi(HEMI) na TRY
1.7169255
1 Hemi(HEMI) na JPY
¥6.25005
1 Hemi(HEMI) na ARS
ARS$58.776614
1 Hemi(HEMI) na RUB
3.2839315
1 Hemi(HEMI) na INR
3.629114
1 Hemi(HEMI) na IDR
Rp680.833061
1 Hemi(HEMI) na PHP
2.3974865
1 Hemi(HEMI) na EGP
￡E.1.9219925
1 Hemi(HEMI) na BRL
R$0.2193645
1 Hemi(HEMI) na CAD
C$0.05719
1 Hemi(HEMI) na BDT
4.996772
1 Hemi(HEMI) na NGN
59.1168945
1 Hemi(HEMI) na COP
$157.1152275
1 Hemi(HEMI) na ZAR
R.0.7087475
1 Hemi(HEMI) na UAH
1.7136575
1 Hemi(HEMI) na TZS
T.Sh.100.6155925
1 Hemi(HEMI) na VES
Bs9.02785
1 Hemi(HEMI) na CLP
$38.4807
1 Hemi(HEMI) na PKR
Rs11.4743565
1 Hemi(HEMI) na KZT
21.648049
1 Hemi(HEMI) na THB
฿1.316187
1 Hemi(HEMI) na TWD
NT$1.2577715
1 Hemi(HEMI) na AED
د.إ0.1499195
1 Hemi(HEMI) na CHF
Fr0.03268
1 Hemi(HEMI) na HKD
HK$0.3174045
1 Hemi(HEMI) na AMD
֏15.633295
1 Hemi(HEMI) na MAD
.د.م0.3778625
1 Hemi(HEMI) na MXN
$0.758176
1 Hemi(HEMI) na SAR
ريال0.1531875
1 Hemi(HEMI) na ETB
Br6.299887
1 Hemi(HEMI) na KES
KSh5.2774115
1 Hemi(HEMI) na JOD
د.أ0.02896265
1 Hemi(HEMI) na PLN
0.150328
1 Hemi(HEMI) na RON
лв0.1801485
1 Hemi(HEMI) na SEK
kr0.387258
1 Hemi(HEMI) na BGN
лв0.0690365
1 Hemi(HEMI) na HUF
Ft13.7447995
1 Hemi(HEMI) na CZK
0.8615265
1 Hemi(HEMI) na KWD
د.ك0.0125001
1 Hemi(HEMI) na ILS
0.1327625
1 Hemi(HEMI) na BOB
Bs0.2822735
1 Hemi(HEMI) na AZN
0.069445
1 Hemi(HEMI) na TJS
SM0.3762285
1 Hemi(HEMI) na GEL
0.1107035
1 Hemi(HEMI) na AOA
Kz37.4427015
1 Hemi(HEMI) na BHD
.د.ب0.0153596
1 Hemi(HEMI) na BMD
$0.04085
1 Hemi(HEMI) na DKK
kr0.2642995
1 Hemi(HEMI) na HNL
L1.075172
1 Hemi(HEMI) na MUR
1.868479
1 Hemi(HEMI) na NAD
$0.705888
1 Hemi(HEMI) na NOK
kr0.413402
1 Hemi(HEMI) na NZD
$0.071079
1 Hemi(HEMI) na PAB
B/.0.04085
1 Hemi(HEMI) na PGK
K0.1719785
1 Hemi(HEMI) na QAR
ر.ق0.148694
1 Hemi(HEMI) na RSD
дин.4.149543
1 Hemi(HEMI) na UZS
soʻm492.1685615
1 Hemi(HEMI) na ALL
L3.4236385
1 Hemi(HEMI) na ANG
ƒ0.0731215
1 Hemi(HEMI) na AWG
ƒ0.0731215
1 Hemi(HEMI) na BBD
$0.0817
1 Hemi(HEMI) na BAM
KM0.068628
1 Hemi(HEMI) na BIF
Fr120.8343
1 Hemi(HEMI) na BND
$0.053105
1 Hemi(HEMI) na BSD
$0.04085
1 Hemi(HEMI) na JMD
$6.562961
1 Hemi(HEMI) na KHR
164.056051
1 Hemi(HEMI) na KMF
Fr17.4021
1 Hemi(HEMI) na LAK
888.0434605
1 Hemi(HEMI) na LKR
රු12.450263
1 Hemi(HEMI) na MDL
L0.690365
1 Hemi(HEMI) na MGA
Ar184.008825
1 Hemi(HEMI) na MOP
P0.3272085
1 Hemi(HEMI) na MVR
0.625005
1 Hemi(HEMI) na MWK
MK70.9200935
1 Hemi(HEMI) na MZN
MT2.610315
1 Hemi(HEMI) na NPR
रु5.799883
1 Hemi(HEMI) na PYG
289.7082
1 Hemi(HEMI) na RWF
Fr59.35505
1 Hemi(HEMI) na SBD
$0.3361955
1 Hemi(HEMI) na SCR
0.558011
1 Hemi(HEMI) na SRD
$1.572725
1 Hemi(HEMI) na SVC
$0.3574375
1 Hemi(HEMI) na SZL
L0.7087475
1 Hemi(HEMI) na TMT
m0.142975
1 Hemi(HEMI) na TND
د.ت0.11997645
1 Hemi(HEMI) na TTD
$0.2765545
1 Hemi(HEMI) na UGX
Sh142.3214
1 Hemi(HEMI) na XAF
Fr23.08025
1 Hemi(HEMI) na XCD
$0.110295
1 Hemi(HEMI) na XOF
Fr23.08025
1 Hemi(HEMI) na XPF
Fr4.1667
1 Hemi(HEMI) na BWP
P0.549024
1 Hemi(HEMI) na BZD
$0.0821085
1 Hemi(HEMI) na CVE
$3.9007665
1 Hemi(HEMI) na DJF
Fr7.23045
1 Hemi(HEMI) na DOP
$2.6180765
1 Hemi(HEMI) na DZD
د.ج5.309683
1 Hemi(HEMI) na FJD
$0.092321
1 Hemi(HEMI) na GNF
Fr355.19075
1 Hemi(HEMI) na GTQ
Q0.3133195
1 Hemi(HEMI) na GYD
$8.554807
1 Hemi(HEMI) na ISK
kr5.10625

Zdroj Hemi

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Hemi, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Hemi
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hemi

Jakou hodnotu má dnes Hemi (HEMI)?
Aktuální cena HEMI v USD je 0.04085 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HEMI v USD?
Aktuální cena HEMI v USD je $ 0.04085. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hemi?
Tržní kapitalizace HEMI je $ 39.93M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HEMI v oběhu?
Objem HEMI v oběhu je 977.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HEMI?
HEMI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.19259179461442666 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HEMI?
HEMI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.015350458365510373 USD.
Jaký je objem obchodování HEMI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HEMI je $ 151.40K USD.
Dosáhne HEMI letos vyšší ceny?
HEMI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHEMI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:54:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Hemi (HEMI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod HEMI na USD

Částka

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.04084 USD

Obchodujte HEMI

HEMI/USDC
$0.04119
$0.04119$0.04119
-4.09%
HEMI/USDT
$0.04081
$0.04081$0.04081
-4.96%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.60
$109,969.60$109,969.60

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.22
$3,854.22$3,854.22

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02499
$0.02499$0.02499

-22.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.35
$185.35$185.35

-1.49%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.22
$3,854.22$3,854.22

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.60
$109,969.60$109,969.60

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.35
$185.35$185.35

-1.49%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4983
$2.4983$2.4983

-1.01%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.99
$1,084.99$1,084.99

+0.05%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000545
$0.000545$0.000545

+172.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0051
$0.0051$0.0051

+104.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20999
$0.20999$0.20999

+50.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000090
$0.00000090$0.00000090

+40.62%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004626
$0.0004626$0.0004626

+43.79%