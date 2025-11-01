BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Game X je 0.0013266 USD. Sledujte aktualizace cen GXT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GXT.Dnešní aktuální cena Game X je 0.0013266 USD. Sledujte aktualizace cen GXT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GXT.

Více informací o GXT

Informace o ceně GXT

Co je to GXT

Oficiální webové stránky GXT

Tokenomika pro GXT

Předpověď cen GXT

Historie GXT

Průvodce nákupem (GXT)

Převodník GXT na fiat měnu

GXT Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Game X

Kurz Game X(GXT)

Aktuální cena 1 GXT na USD

$0.0013266
$0.0013266$0.0013266
-0.21%1D
USD
Graf aktuální ceny Game X (GXT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:50 (UTC+8)

Informace o ceně Game X (GXT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0013107
$ 0.0013107$ 0.0013107
Nejnižší za 24 h
$ 0.0013412
$ 0.0013412$ 0.0013412
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0013107
$ 0.0013107$ 0.0013107

$ 0.0013412
$ 0.0013412$ 0.0013412

--
----

--
----

-0.23%

-0.21%

-1.27%

-1.27%

Cena Game X (GXT) v reálném čase je $ 0.0013266. Za posledních 24 hodin se GXT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0013107 do maxima $ 0.0013412, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GXT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GXT se za poslední hodinu změnila o -0.23%, za 24 hodin o -0.21% a za posledních 7 dní o -1.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Game X (GXT)

--
----

$ 155.17K
$ 155.17K$ 155.17K

$ 278.59M
$ 278.59M$ 278.59M

--
----

210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Game X je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 155.17K. Objem v oběhu GXT je --, přičemž celková zásoba je 210000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 278.59M.

Historie cen v USD pro Game X (GXT)

Sledujte změny cen Game X pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000002792-0.21%
30 dní$ -0.0011445-46.32%
60 dní$ -0.0000765-5.46%
90 dní$ +0.0011366+598.21%
Změna ceny Game X dnes

Dnes zaznamenal GXT změnu o $ -0.000002792 (-0.21%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Game X za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0011445 (-46.32%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Game X za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GXT ke změně o $ -0.0000765 (-5.46%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Game X za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0011366 (+598.21%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Game X (GXT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Game X.

Co je Game X (GXT)

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Game X je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Game X investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GXTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Game X na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Game X a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Game X (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Game X (GXT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Game X (GXT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Game X.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Game X!

Tokenomika pro Game X (GXT)

Pochopení tokenomiky Game X (GXT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GXT hned teď!

Jak nakupovat Game X (GXT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Game X? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Game X podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GXT na místní měny

1 Game X(GXT) na VND
34.909479
1 Game X(GXT) na AUD
A$0.002016432
1 Game X(GXT) na GBP
0.001008216
1 Game X(GXT) na EUR
0.001140876
1 Game X(GXT) na USD
$0.0013266
1 Game X(GXT) na MYR
RM0.005558454
1 Game X(GXT) na TRY
0.055756998
1 Game X(GXT) na JPY
¥0.2029698
1 Game X(GXT) na ARS
ARS$1.908765144
1 Game X(GXT) na RUB
0.106645374
1 Game X(GXT) na INR
0.117855144
1 Game X(GXT) na IDR
Rp22.109991156
1 Game X(GXT) na PHP
0.077858154
1 Game X(GXT) na EGP
￡E.0.06241653
1 Game X(GXT) na BRL
R$0.007123842
1 Game X(GXT) na CAD
C$0.00185724
1 Game X(GXT) na BDT
0.162269712
1 Game X(GXT) na NGN
1.919815722
1 Game X(GXT) na COP
$5.10230259
1 Game X(GXT) na ZAR
R.0.02301651
1 Game X(GXT) na UAH
0.05565087
1 Game X(GXT) na TZS
T.Sh.3.26748213
1 Game X(GXT) na VES
Bs0.2931786
1 Game X(GXT) na CLP
$1.2496572
1 Game X(GXT) na PKR
Rs0.372628674
1 Game X(GXT) na KZT
0.703018404
1 Game X(GXT) na THB
฿0.042743052
1 Game X(GXT) na TWD
NT$0.040846014
1 Game X(GXT) na AED
د.إ0.004868622
1 Game X(GXT) na CHF
Fr0.00106128
1 Game X(GXT) na HKD
HK$0.010307682
1 Game X(GXT) na AMD
֏0.50768982
1 Game X(GXT) na MAD
.د.م0.01227105
1 Game X(GXT) na MXN
$0.024621696
1 Game X(GXT) na SAR
ريال0.00497475
1 Game X(GXT) na ETB
Br0.204588252
1 Game X(GXT) na KES
KSh0.171383454
1 Game X(GXT) na JOD
د.أ0.0009405594
1 Game X(GXT) na PLN
0.004881888
1 Game X(GXT) na RON
лв0.005850306
1 Game X(GXT) na SEK
kr0.012576168
1 Game X(GXT) na BGN
лв0.002241954
1 Game X(GXT) na HUF
Ft0.446361102
1 Game X(GXT) na CZK
0.027977994
1 Game X(GXT) na KWD
د.ك0.0004059396
1 Game X(GXT) na ILS
0.00431145
1 Game X(GXT) na BOB
Bs0.009166806
1 Game X(GXT) na AZN
0.00225522
1 Game X(GXT) na TJS
SM0.012217986
1 Game X(GXT) na GEL
0.003595086
1 Game X(GXT) na AOA
Kz1.215948294
1 Game X(GXT) na BHD
.د.ب0.0004988016
1 Game X(GXT) na BMD
$0.0013266
1 Game X(GXT) na DKK
kr0.008583102
1 Game X(GXT) na HNL
L0.034916112
1 Game X(GXT) na MUR
0.060678684
1 Game X(GXT) na NAD
$0.022923648
1 Game X(GXT) na NOK
kr0.013425192
1 Game X(GXT) na NZD
$0.002308284
1 Game X(GXT) na PAB
B/.0.0013266
1 Game X(GXT) na PGK
K0.005584986
1 Game X(GXT) na QAR
ر.ق0.004828824
1 Game X(GXT) na RSD
дин.0.134756028
1 Game X(GXT) na UZS
soʻm15.983128854
1 Game X(GXT) na ALL
L0.111182346
1 Game X(GXT) na ANG
ƒ0.002374614
1 Game X(GXT) na AWG
ƒ0.002374614
1 Game X(GXT) na BBD
$0.0026532
1 Game X(GXT) na BAM
KM0.002228688
1 Game X(GXT) na BIF
Fr3.9240828
1 Game X(GXT) na BND
$0.00172458
1 Game X(GXT) na BSD
$0.0013266
1 Game X(GXT) na JMD
$0.213131556
1 Game X(GXT) na KHR
5.327705196
1 Game X(GXT) na KMF
Fr0.5651316
1 Game X(GXT) na LAK
28.839129858
1 Game X(GXT) na LKR
රු0.404321148
1 Game X(GXT) na MDL
L0.02241954
1 Game X(GXT) na MGA
Ar5.9756697
1 Game X(GXT) na MOP
P0.010626066
1 Game X(GXT) na MVR
0.02029698
1 Game X(GXT) na MWK
MK2.303123526
1 Game X(GXT) na MZN
MT0.08476974
1 Game X(GXT) na NPR
रु0.188350668
1 Game X(GXT) na PYG
9.4082472
1 Game X(GXT) na RWF
Fr1.9275498
1 Game X(GXT) na SBD
$0.010917918
1 Game X(GXT) na SCR
0.018121356
1 Game X(GXT) na SRD
$0.0510741
1 Game X(GXT) na SVC
$0.01160775
1 Game X(GXT) na SZL
L0.02301651
1 Game X(GXT) na TMT
m0.0046431
1 Game X(GXT) na TND
د.ت0.0038962242
1 Game X(GXT) na TTD
$0.008981082
1 Game X(GXT) na UGX
Sh4.6218744
1 Game X(GXT) na XAF
Fr0.749529
1 Game X(GXT) na XCD
$0.00358182
1 Game X(GXT) na XOF
Fr0.749529
1 Game X(GXT) na XPF
Fr0.1353132
1 Game X(GXT) na BWP
P0.017829504
1 Game X(GXT) na BZD
$0.002666466
1 Game X(GXT) na CVE
$0.126677034
1 Game X(GXT) na DJF
Fr0.2348082
1 Game X(GXT) na DOP
$0.085021794
1 Game X(GXT) na DZD
د.ج0.172431468
1 Game X(GXT) na FJD
$0.002998116
1 Game X(GXT) na GNF
Fr11.534787
1 Game X(GXT) na GTQ
Q0.010175022
1 Game X(GXT) na GYD
$0.277816572
1 Game X(GXT) na ISK
kr0.165825

Zdroj Game X

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Game X, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Game X

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Game X

Jakou hodnotu má dnes Game X (GXT)?
Aktuální cena GXT v USD je 0.0013266 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GXT v USD?
Aktuální cena GXT v USD je $ 0.0013266. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Game X?
Tržní kapitalizace GXT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GXT v oběhu?
Objem GXT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GXT?
GXT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GXT?
GXT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování GXT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GXT je $ 155.17K USD.
Dosáhne GXT letos vyšší ceny?
GXT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGXT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:53:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Game X (GXT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod GXT na USD

Částka

GXT
GXT
USD
USD

1 GXT = 0.0013266 USD

Obchodujte GXT

GXT/USDT
$0.0013266
$0.0013266$0.0013266
-0.20%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.60
$109,969.60$109,969.60

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.22
$3,854.22$3,854.22

-0.17%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02499
$0.02499$0.02499

-22.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.35
$185.35$185.35

-1.49%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.22
$3,854.22$3,854.22

-0.17%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.60
$109,969.60$109,969.60

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.35
$185.35$185.35

-1.49%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4986
$2.4986$2.4986

-1.00%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.99
$1,084.99$1,084.99

+0.05%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000545
$0.000545$0.000545

+172.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0051
$0.0051$0.0051

+104.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20999
$0.20999$0.20999

+50.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000090
$0.00000090$0.00000090

+40.62%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004626
$0.0004626$0.0004626

+43.79%