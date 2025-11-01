BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GraphAI je 0.1136 USD. Sledujte aktualizace cen GAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAI.Dnešní aktuální cena GraphAI je 0.1136 USD. Sledujte aktualizace cen GAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAI.

Více informací o GAI

Informace o ceně GAI

Co je to GAI

Oficiální webové stránky GAI

Tokenomika pro GAI

Předpověď cen GAI

Historie GAI

Průvodce nákupem (GAI)

Převodník GAI na fiat měnu

GAI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo GraphAI

Kurz GraphAI(GAI)

Aktuální cena 1 GAI na USD

$0.1135
$0.1135$0.1135
-2.40%1D
USD
Graf aktuální ceny GraphAI (GAI)
Informace o ceně GraphAI (GAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1091
$ 0.1091$ 0.1091
Nejnižší za 24 h
$ 0.1257
$ 0.1257$ 0.1257
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1091
$ 0.1091$ 0.1091

$ 0.1257
$ 0.1257$ 0.1257

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

+0.17%

-2.40%

-15.42%

-15.42%

Cena GraphAI (GAI) v reálném čase je $ 0.1136. Za posledních 24 hodin se GAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1091 do maxima $ 0.1257, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GAI v historii je $ 0.8571500421232581, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000940784235454038.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GAI se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -2.40% a za posledních 7 dní o -15.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GraphAI (GAI)

No.3838

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 379.52K
$ 379.52K$ 379.52K

$ 11.36M
$ 11.36M$ 11.36M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace GraphAI je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 379.52K. Objem v oběhu GAI je 0.00, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.36M.

Historie cen v USD pro GraphAI (GAI)

Sledujte změny cen GraphAI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.002791-2.40%
30 dní$ -0.1751-60.66%
60 dní$ -0.0864-43.20%
90 dní$ -0.0864-43.20%
Změna ceny GraphAI dnes

Dnes zaznamenal GAI změnu o $ -0.002791 (-2.40%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny GraphAI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.1751 (-60.66%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny GraphAI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GAI ke změně o $ -0.0864 (-43.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny GraphAI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0864 (-43.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům GraphAI (GAI)?

Podívejte se na stránku Historie cen GraphAI.

Co je GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich GraphAI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GAIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o GraphAI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na GraphAI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny GraphAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GraphAI (GAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GraphAI (GAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GraphAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GraphAI!

Tokenomika pro GraphAI (GAI)

Pochopení tokenomiky GraphAI (GAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GAI hned teď!

Jak nakupovat GraphAI (GAI)

Snažíte se zjistit, jak koupit GraphAI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit GraphAI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GAI na místní měny

Zdroj GraphAI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s GraphAI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka GraphAI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GraphAI

Jakou hodnotu má dnes GraphAI (GAI)?
Aktuální cena GAI v USD je 0.1136 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GAI v USD?
Aktuální cena GAI v USD je $ 0.1136. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GraphAI?
Tržní kapitalizace GAI je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GAI v oběhu?
Objem GAI v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GAI?
GAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.8571500421232581 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GAI?
GAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000940784235454038 USD.
Jaký je objem obchodování GAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GAI je $ 379.52K USD.
Dosáhne GAI letos vyšší ceny?
GAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se GraphAI (GAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.1135
$110,085.89
$3,861.25
$0.02478
$185.55
$1.0004
$3,861.25
$110,085.89
$185.55
$2.5007
$1,085.28
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.000425
$0.0042
$19.935
$0.00000098
$0.0030000
