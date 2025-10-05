Dnešní aktuální cena Fragmetric je 0.03184 USD. Sledujte aktualizace cen FRAG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FRAG.Dnešní aktuální cena Fragmetric je 0.03184 USD. Sledujte aktualizace cen FRAG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FRAG.

Kurz Fragmetric(FRAG)

Aktuální cena 1 FRAG na USD

$0.03184
+0.47%1D
USD
Graf aktuální ceny Fragmetric (FRAG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:53:09 (UTC+8)

Informace o ceně Fragmetric (FRAG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03132
Nejnižší za 24 h
$ 0.03311
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03132
$ 0.03311
--
--
-2.40%

+0.47%

-6.52%

-6.52%

Cena Fragmetric (FRAG) v reálném čase je $ 0.03184. Za posledních 24 hodin se FRAG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03132 do maxima $ 0.03311, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FRAG v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FRAG se za poslední hodinu změnila o -2.40%, za 24 hodin o +0.47% a za posledních 7 dní o -6.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fragmetric (FRAG)

--
$ 127.09K
$ 31.84M
--
1,000,000,000
SOL

Aktuální tržní kapitalizace Fragmetric je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 127.09K. Objem v oběhu FRAG je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 31.84M.

Historie cen v USD pro Fragmetric (FRAG)

Sledujte změny cen Fragmetric pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001489+0.47%
30 dní$ -0.00825-20.58%
60 dní$ -0.01228-27.84%
90 dní$ -0.02987-48.41%
Změna ceny Fragmetric dnes

Dnes zaznamenal FRAG změnu o $ +0.0001489 (+0.47%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Fragmetric za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00825 (-20.58%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Fragmetric za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FRAG ke změně o $ -0.01228 (-27.84%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Fragmetric za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.02987 (-48.41%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Fragmetric (FRAG)?

Podívejte se na stránku Historie cen Fragmetric.

Co je Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Fragmetric investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FRAGa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Fragmetric na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Fragmetric a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Fragmetric (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fragmetric (FRAG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fragmetric (FRAG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fragmetric.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fragmetric!

Tokenomika pro Fragmetric (FRAG)

Pochopení tokenomiky Fragmetric (FRAG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FRAG hned teď!

Jak nakupovat Fragmetric (FRAG)

Snažíte se zjistit, jak koupit Fragmetric? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Fragmetric podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FRAG na místní měny

1 Fragmetric(FRAG) na VND
837.8696
1 Fragmetric(FRAG) na AUD
A$0.0480784
1 Fragmetric(FRAG) na GBP
0.0232432
1 Fragmetric(FRAG) na EUR
0.027064
1 Fragmetric(FRAG) na USD
$0.03184
1 Fragmetric(FRAG) na MYR
RM0.133728
1 Fragmetric(FRAG) na TRY
1.3184944
1 Fragmetric(FRAG) na JPY
¥4.68048
1 Fragmetric(FRAG) na ARS
ARS$45.35608
1 Fragmetric(FRAG) na RUB
2.6175664
1 Fragmetric(FRAG) na INR
2.8251632
1 Fragmetric(FRAG) na IDR
Rp530.6664544
1 Fragmetric(FRAG) na KRW
44.845048
1 Fragmetric(FRAG) na PHP
1.843536
1 Fragmetric(FRAG) na EGP
￡E.1.5197232
1 Fragmetric(FRAG) na BRL
R$0.1697072
1 Fragmetric(FRAG) na CAD
C$0.0442576
1 Fragmetric(FRAG) na BDT
3.873336
1 Fragmetric(FRAG) na NGN
46.6175808
1 Fragmetric(FRAG) na COP
$123.891032
1 Fragmetric(FRAG) na ZAR
R.0.5482848
1 Fragmetric(FRAG) na UAH
1.3130816
1 Fragmetric(FRAG) na TZS
T.Sh.78.23088
1 Fragmetric(FRAG) na VES
Bs5.8904
1 Fragmetric(FRAG) na CLP
$30.53456
1 Fragmetric(FRAG) na PKR
Rs8.9562736
1 Fragmetric(FRAG) na KZT
17.4273056
1 Fragmetric(FRAG) na THB
฿1.0306608
1 Fragmetric(FRAG) na TWD
NT$0.9692096
1 Fragmetric(FRAG) na AED
د.إ0.1168528
1 Fragmetric(FRAG) na CHF
Fr0.0251536
1 Fragmetric(FRAG) na HKD
HK$0.2473968
1 Fragmetric(FRAG) na AMD
֏12.1991776
1 Fragmetric(FRAG) na MAD
.د.م0.2894256
1 Fragmetric(FRAG) na MXN
$0.5855376
1 Fragmetric(FRAG) na SAR
ريال0.1190816
1 Fragmetric(FRAG) na ETB
Br4.6196656
1 Fragmetric(FRAG) na KES
KSh4.1118176
1 Fragmetric(FRAG) na JOD
د.أ0.02257456
1 Fragmetric(FRAG) na PLN
0.1152608
1 Fragmetric(FRAG) na RON
лв0.1378672
1 Fragmetric(FRAG) na SEK
kr0.2983408
1 Fragmetric(FRAG) na BGN
лв0.0528544
1 Fragmetric(FRAG) na HUF
Ft10.5428608
1 Fragmetric(FRAG) na CZK
0.6578144
1 Fragmetric(FRAG) na KWD
د.ك0.00974304
1 Fragmetric(FRAG) na ILS
0.105072
1 Fragmetric(FRAG) na BOB
Bs0.219696
1 Fragmetric(FRAG) na AZN
0.054128
1 Fragmetric(FRAG) na TJS
SM0.2964304
1 Fragmetric(FRAG) na GEL
0.0866048
1 Fragmetric(FRAG) na AOA
Kz29.1842256
1 Fragmetric(FRAG) na BHD
.د.ب0.01197184
1 Fragmetric(FRAG) na BMD
$0.03184
1 Fragmetric(FRAG) na DKK
kr0.2025024
1 Fragmetric(FRAG) na HNL
L0.832616
1 Fragmetric(FRAG) na MUR
1.4426704
1 Fragmetric(FRAG) na NAD
$0.5486032
1 Fragmetric(FRAG) na NOK
kr0.3171264
1 Fragmetric(FRAG) na NZD
$0.0544464
1 Fragmetric(FRAG) na PAB
B/.0.03184
1 Fragmetric(FRAG) na PGK
K0.13532
1 Fragmetric(FRAG) na QAR
ر.ق0.1158976
1 Fragmetric(FRAG) na RSD
дин.3.177632
1 Fragmetric(FRAG) na UZS
soʻm383.6143696
1 Fragmetric(FRAG) na ALL
L2.6232976
1 Fragmetric(FRAG) na ANG
ƒ0.0569936
1 Fragmetric(FRAG) na AWG
ƒ0.057312
1 Fragmetric(FRAG) na BBD
$0.06368
1 Fragmetric(FRAG) na BAM
KM0.0528544
1 Fragmetric(FRAG) na BIF
Fr93.64144
1 Fragmetric(FRAG) na BND
$0.0407552
1 Fragmetric(FRAG) na BSD
$0.03184
1 Fragmetric(FRAG) na JMD
$5.1122304
1 Fragmetric(FRAG) na KHR
127.8713504
1 Fragmetric(FRAG) na KMF
Fr13.34096
1 Fragmetric(FRAG) na LAK
692.1738992
1 Fragmetric(FRAG) na LKR
Rs9.6277792
1 Fragmetric(FRAG) na MDL
L0.5330016
1 Fragmetric(FRAG) na MGA
Ar142.1426752
1 Fragmetric(FRAG) na MOP
P0.2550384
1 Fragmetric(FRAG) na MVR
0.487152
1 Fragmetric(FRAG) na MWK
MK55.2777424
1 Fragmetric(FRAG) na MZN
MT2.034576
1 Fragmetric(FRAG) na NPR
Rs4.527648
1 Fragmetric(FRAG) na PYG
224.21728
1 Fragmetric(FRAG) na RWF
Fr46.07248
1 Fragmetric(FRAG) na SBD
$0.2620432
1 Fragmetric(FRAG) na SCR
0.4655008
1 Fragmetric(FRAG) na SRD
$1.213104
1 Fragmetric(FRAG) na SVC
$0.2782816
1 Fragmetric(FRAG) na SZL
L0.5482848
1 Fragmetric(FRAG) na TMT
m0.11144
1 Fragmetric(FRAG) na TND
د.ت0.09271808
1 Fragmetric(FRAG) na TTD
$0.2155568
1 Fragmetric(FRAG) na UGX
Sh110.1664
1 Fragmetric(FRAG) na XAF
Fr17.76672
1 Fragmetric(FRAG) na XCD
$0.085968
1 Fragmetric(FRAG) na XOF
Fr17.76672
1 Fragmetric(FRAG) na XPF
Fr3.21584
1 Fragmetric(FRAG) na BWP
P0.4228352
1 Fragmetric(FRAG) na BZD
$0.0639984
1 Fragmetric(FRAG) na CVE
$2.9900944
1 Fragmetric(FRAG) na DJF
Fr5.66752
1 Fragmetric(FRAG) na DOP
$1.993184
1 Fragmetric(FRAG) na DZD
د.ج4.1226432
1 Fragmetric(FRAG) na FJD
$0.07164
1 Fragmetric(FRAG) na GNF
Fr276.8488
1 Fragmetric(FRAG) na GTQ
Q0.2438944
1 Fragmetric(FRAG) na GYD
$6.6580624
1 Fragmetric(FRAG) na ISK
kr3.85264

Zdroj Fragmetric

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Fragmetric, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Fragmetric
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fragmetric

Jakou hodnotu má dnes Fragmetric (FRAG)?
Aktuální cena FRAG v USD je 0.03184 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FRAG v USD?
Aktuální cena FRAG v USD je $ 0.03184. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fragmetric?
Tržní kapitalizace FRAG je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FRAG v oběhu?
Objem FRAG v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FRAG?
FRAG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FRAG?
FRAG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování FRAG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FRAG je $ 127.09K USD.
Dosáhne FRAG letos vyšší ceny?
FRAG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFRAG, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Fragmetric (FRAG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

