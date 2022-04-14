Tokenomika pro Financie Token (FNCT)

Zjistěte klíčové informace o Financie Token (FNCT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Financie Token (FNCT)

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Oficiální webové stránky:
https://fnct.xyz/
Bílá kniha:
https://fnct.xyz/whitepaper/en
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8Af78f0c818302164F73B2365fE152C2D1FE80e1

Financie Token (FNCT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Financie Token (FNCT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
Celkový objem:
$ 20.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.50M
Historické maximum:
$ 0.006789
Historické minimum:
$ 0.000801430726532987
Aktuální cena:
$ 0.0017249
Tokenomika Financie Token (FNCT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Financie Token (FNCT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FNCT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FNCT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FNCT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFNCT!

Historie cen pro Financie Token (FNCT)

Analýza historie cen FNCT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.