BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Flux AI je 0.0001599 USD. Sledujte aktualizace cen FLUXAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLUXAI.Dnešní aktuální cena Flux AI je 0.0001599 USD. Sledujte aktualizace cen FLUXAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLUXAI.

Více informací o FLUXAI

Informace o ceně FLUXAI

Co je to FLUXAI

Bílá kniha pro FLUXAI

Oficiální webové stránky FLUXAI

Tokenomika pro FLUXAI

Předpověď cen FLUXAI

Historie FLUXAI

Průvodce nákupem (FLUXAI)

Převodník FLUXAI na fiat měnu

FLUXAI Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Flux AI

Kurz Flux AI(FLUXAI)

Aktuální cena 1 FLUXAI na USD

$0.0001599
$0.0001599$0.0001599
-7.62%1D
USD
Graf aktuální ceny Flux AI (FLUXAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:43:19 (UTC+8)

Informace o ceně Flux AI (FLUXAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0001566
$ 0.0001566$ 0.0001566
Nejnižší za 24 h
$ 0.0002624
$ 0.0002624$ 0.0002624
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0001566
$ 0.0001566$ 0.0001566

$ 0.0002624
$ 0.0002624$ 0.0002624

--
----

--
----

-9.51%

-7.62%

+0.56%

+0.56%

Cena Flux AI (FLUXAI) v reálném čase je $ 0.0001599. Za posledních 24 hodin se FLUXAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0001566 do maxima $ 0.0002624, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLUXAI v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLUXAI se za poslední hodinu změnila o -9.51%, za 24 hodin o -7.62% a za posledních 7 dní o +0.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Flux AI (FLUXAI)

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 159.90K
$ 159.90K$ 159.90K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Flux AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 1.28M. Objem v oběhu FLUXAI je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 159.90K.

Historie cen v USD pro Flux AI (FLUXAI)

Sledujte změny cen Flux AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000013189-7.62%
30 dní$ -0.0132331-98.81%
60 dní$ -0.0008401-84.01%
90 dní$ -0.0008401-84.01%
Změna ceny Flux AI dnes

Dnes zaznamenal FLUXAI změnu o $ -0.000013189 (-7.62%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Flux AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0132331 (-98.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Flux AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FLUXAI ke změně o $ -0.0008401 (-84.01%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Flux AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0008401 (-84.01%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Flux AI (FLUXAI)?

Podívejte se na stránku Historie cen Flux AI.

Co je Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Flux AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FLUXAIa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Flux AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Flux AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Flux AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Flux AI (FLUXAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Flux AI (FLUXAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Flux AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Flux AI!

Tokenomika pro Flux AI (FLUXAI)

Pochopení tokenomiky Flux AI (FLUXAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLUXAI hned teď!

Jak nakupovat Flux AI (FLUXAI)

Snažíte se zjistit, jak koupit Flux AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Flux AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FLUXAI na místní měny

1 Flux AI(FLUXAI) na VND
4.2077685
1 Flux AI(FLUXAI) na AUD
A$0.000243048
1 Flux AI(FLUXAI) na GBP
0.000121524
1 Flux AI(FLUXAI) na EUR
0.000137514
1 Flux AI(FLUXAI) na USD
$0.0001599
1 Flux AI(FLUXAI) na MYR
RM0.000669981
1 Flux AI(FLUXAI) na TRY
0.006720597
1 Flux AI(FLUXAI) na JPY
¥0.0246246
1 Flux AI(FLUXAI) na ARS
ARS$0.229411728
1 Flux AI(FLUXAI) na RUB
0.012854361
1 Flux AI(FLUXAI) na INR
0.014194323
1 Flux AI(FLUXAI) na IDR
Rp2.664998934
1 Flux AI(FLUXAI) na PHP
0.009384531
1 Flux AI(FLUXAI) na EGP
￡E.0.007529691
1 Flux AI(FLUXAI) na BRL
R$0.000858663
1 Flux AI(FLUXAI) na CAD
C$0.00022386
1 Flux AI(FLUXAI) na BDT
0.019558968
1 Flux AI(FLUXAI) na NGN
0.231068292
1 Flux AI(FLUXAI) na COP
$0.614999385
1 Flux AI(FLUXAI) na ZAR
R.0.002774265
1 Flux AI(FLUXAI) na UAH
0.006707805
1 Flux AI(FLUXAI) na TZS
T.Sh.0.391911702
1 Flux AI(FLUXAI) na VES
Bs0.0353379
1 Flux AI(FLUXAI) na CLP
$0.1506258
1 Flux AI(FLUXAI) na PKR
Rs0.04515576
1 Flux AI(FLUXAI) na KZT
0.084424002
1 Flux AI(FLUXAI) na THB
฿0.005151978
1 Flux AI(FLUXAI) na TWD
NT$0.004923321
1 Flux AI(FLUXAI) na AED
د.إ0.000586833
1 Flux AI(FLUXAI) na CHF
Fr0.00012792
1 Flux AI(FLUXAI) na HKD
HK$0.001242423
1 Flux AI(FLUXAI) na AMD
֏0.060982662
1 Flux AI(FLUXAI) na MAD
.د.م0.001475877
1 Flux AI(FLUXAI) na MXN
$0.002967744
1 Flux AI(FLUXAI) na SAR
ريال0.000599625
1 Flux AI(FLUXAI) na ETB
Br0.024565437
1 Flux AI(FLUXAI) na KES
KSh0.020601516
1 Flux AI(FLUXAI) na JOD
د.أ0.0001133691
1 Flux AI(FLUXAI) na PLN
0.000588432
1 Flux AI(FLUXAI) na RON
лв0.000705159
1 Flux AI(FLUXAI) na SEK
kr0.001515852
1 Flux AI(FLUXAI) na BGN
лв0.000268632
1 Flux AI(FLUXAI) na HUF
Ft0.053801553
1 Flux AI(FLUXAI) na CZK
0.003372291
1 Flux AI(FLUXAI) na KWD
د.ك0.0000489294
1 Flux AI(FLUXAI) na ILS
0.000519675
1 Flux AI(FLUXAI) na BOB
Bs0.001104909
1 Flux AI(FLUXAI) na AZN
0.00027183
1 Flux AI(FLUXAI) na TJS
SM0.001467882
1 Flux AI(FLUXAI) na GEL
0.000433329
1 Flux AI(FLUXAI) na AOA
Kz0.146562741
1 Flux AI(FLUXAI) na BHD
.د.ب0.0000599625
1 Flux AI(FLUXAI) na BMD
$0.0001599
1 Flux AI(FLUXAI) na DKK
kr0.001034553
1 Flux AI(FLUXAI) na HNL
L0.004192578
1 Flux AI(FLUXAI) na MUR
0.007313826
1 Flux AI(FLUXAI) na NAD
$0.002764671
1 Flux AI(FLUXAI) na NOK
kr0.001618188
1 Flux AI(FLUXAI) na NZD
$0.000278226
1 Flux AI(FLUXAI) na PAB
B/.0.0001599
1 Flux AI(FLUXAI) na PGK
K0.00067158
1 Flux AI(FLUXAI) na QAR
ر.ق0.000580437
1 Flux AI(FLUXAI) na RSD
дин.0.016242642
1 Flux AI(FLUXAI) na UZS
soʻm1.903571124
1 Flux AI(FLUXAI) na ALL
L0.013350051
1 Flux AI(FLUXAI) na ANG
ƒ0.000286221
1 Flux AI(FLUXAI) na AWG
ƒ0.000286221
1 Flux AI(FLUXAI) na BBD
$0.0003198
1 Flux AI(FLUXAI) na BAM
KM0.000268632
1 Flux AI(FLUXAI) na BIF
Fr0.4673877
1 Flux AI(FLUXAI) na BND
$0.000206271
1 Flux AI(FLUXAI) na BSD
$0.0001599
1 Flux AI(FLUXAI) na JMD
$0.025591995
1 Flux AI(FLUXAI) na KHR
0.6396
1 Flux AI(FLUXAI) na KMF
Fr0.0681174
1 Flux AI(FLUXAI) na LAK
3.476086887
1 Flux AI(FLUXAI) na LKR
රු0.048542442
1 Flux AI(FLUXAI) na MDL
L0.002713503
1 Flux AI(FLUXAI) na MGA
Ar0.71703957
1 Flux AI(FLUXAI) na MOP
P0.001280799
1 Flux AI(FLUXAI) na MVR
0.00244647
1 Flux AI(FLUXAI) na MWK
MK0.27664299
1 Flux AI(FLUXAI) na MZN
MT0.01021761
1 Flux AI(FLUXAI) na NPR
रु0.022616256
1 Flux AI(FLUXAI) na PYG
1.1340108
1 Flux AI(FLUXAI) na RWF
Fr0.2323347
1 Flux AI(FLUXAI) na SBD
$0.001315977
1 Flux AI(FLUXAI) na SCR
0.002184234
1 Flux AI(FLUXAI) na SRD
$0.00615615
1 Flux AI(FLUXAI) na SVC
$0.001399125
1 Flux AI(FLUXAI) na SZL
L0.002764671
1 Flux AI(FLUXAI) na TMT
m0.00055965
1 Flux AI(FLUXAI) na TND
د.ت0.0004707456
1 Flux AI(FLUXAI) na TTD
$0.001082523
1 Flux AI(FLUXAI) na UGX
Sh0.5551728
1 Flux AI(FLUXAI) na XAF
Fr0.0903435
1 Flux AI(FLUXAI) na XCD
$0.00043173
1 Flux AI(FLUXAI) na XOF
Fr0.0903435
1 Flux AI(FLUXAI) na XPF
Fr0.0163098
1 Flux AI(FLUXAI) na BWP
P0.002141061
1 Flux AI(FLUXAI) na BZD
$0.000321399
1 Flux AI(FLUXAI) na CVE
$0.015198495
1 Flux AI(FLUXAI) na DJF
Fr0.0283023
1 Flux AI(FLUXAI) na DOP
$0.010243194
1 Flux AI(FLUXAI) na DZD
د.ج0.020782203
1 Flux AI(FLUXAI) na FJD
$0.000361374
1 Flux AI(FLUXAI) na GNF
Fr1.378338
1 Flux AI(FLUXAI) na GTQ
Q0.001221636
1 Flux AI(FLUXAI) na GYD
$0.033486258
1 Flux AI(FLUXAI) na ISK
kr0.0198276

Zdroj Flux AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Flux AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Flux AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Flux AI

Jakou hodnotu má dnes Flux AI (FLUXAI)?
Aktuální cena FLUXAI v USD je 0.0001599 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLUXAI v USD?
Aktuální cena FLUXAI v USD je $ 0.0001599. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Flux AI?
Tržní kapitalizace FLUXAI je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLUXAI v oběhu?
Objem FLUXAI v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLUXAI?
FLUXAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLUXAI?
FLUXAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování FLUXAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLUXAI je $ 1.28M USD.
Dosáhne FLUXAI letos vyšší ceny?
FLUXAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLUXAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:43:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Flux AI (FLUXAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod FLUXAI na USD

Částka

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0001599 USD

Obchodujte FLUXAI

FLUXAI/USDT
$0.0001599
$0.0001599$0.0001599
-7.67%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,065.60
$110,065.60$110,065.60

-0.14%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.26
$3,859.26$3,859.26

-0.04%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02492
$0.02492$0.02492

-22.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.46
$185.46$185.46

-1.43%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,859.26
$3,859.26$3,859.26

-0.04%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,065.60
$110,065.60$110,065.60

-0.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.46
$185.46$185.46

-1.43%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5019
$2.5019$2.5019

-0.87%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.44
$1,085.44$1,085.44

+0.09%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000436
$0.000436$0.000436

+118.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.159
$20.159$20.159

+56.70%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0030000
$0.0030000$0.0030000

+52.90%