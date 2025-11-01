BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Fleek je 0.1594 USD. Sledujte aktualizace cen FLK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLK.

Logo Fleek

Kurz Fleek(FLK)

Aktuální cena 1 FLK na USD

$0.1594
$0.1594
+2.83%1D
USD
Graf aktuální ceny Fleek (FLK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:32:55 (UTC+8)

Informace o ceně Fleek (FLK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1527
$ 0.1527
Nejnižší za 24 h
$ 0.183
$ 0.183
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1527
$ 0.1527

$ 0.183
$ 0.183

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128

-0.13%

+2.83%

-18.84%

-18.84%

Cena Fleek (FLK) v reálném čase je $ 0.1594. Za posledních 24 hodin se FLK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1527 do maxima $ 0.183, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLK v historii je $ 0.6289933396082115, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.11349214572806128.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLK se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o +2.83% a za posledních 7 dní o -18.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fleek (FLK)

No.1584

$ 3.19M
$ 3.19M

$ 86.14K
$ 86.14K

$ 15.94M
$ 15.94M

20.00M
20.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

20.00%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Fleek je $ 3.19M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 86.14K. Objem v oběhu FLK je 20.00M, přičemž celková zásoba je 100000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.94M.

Historie cen v USD pro Fleek (FLK)

Sledujte změny cen Fleek pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.004387+2.83%
30 dní$ -0.0906-36.24%
60 dní$ -0.0906-36.24%
90 dní$ -0.0906-36.24%
Změna ceny Fleek dnes

Dnes zaznamenal FLK změnu o $ +0.004387 (+2.83%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Fleek za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0906 (-36.24%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Fleek za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u FLK ke změně o $ -0.0906 (-36.24%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Fleek za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0906 (-36.24%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Fleek (FLK)?

Podívejte se na stránku Historie cen Fleek.

Co je Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Fleek investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu FLKa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Fleek na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Fleek a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Fleek (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fleek (FLK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fleek (FLK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fleek.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fleek!

Tokenomika pro Fleek (FLK)

Pochopení tokenomiky Fleek (FLK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLK hned teď!

Jak nakupovat Fleek (FLK)

Snažíte se zjistit, jak koupit Fleek? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Fleek podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

FLK na místní měny

Zdroj Fleek

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Fleek, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Fleek
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fleek

Jakou hodnotu má dnes Fleek (FLK)?
Aktuální cena FLK v USD je 0.1594 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLK v USD?
Aktuální cena FLK v USD je $ 0.1594. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fleek?
Tržní kapitalizace FLK je $ 3.19M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLK v oběhu?
Objem FLK v oběhu je 20.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLK?
FLK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.6289933396082115 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLK?
FLK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.11349214572806128 USD.
Jaký je objem obchodování FLK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLK je $ 86.14K USD.
Dosáhne FLK letos vyšší ceny?
FLK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 21:32:55 (UTC+8)

$0.1594
$0.1594
$110,037.63

$3,875.67

$0.02679

$186.08

$1.0003

$3,875.67

$110,037.63

$186.08

$2.4955

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09185

$0.01653

$0.00693

$0.0000846

$21.095

$75.46

$0.7938

